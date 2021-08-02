Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Олимпийские игры 2021

2021
Мексика (до 23 лет)
 
Позже

Стадион:
Бразилия (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Мексика (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Henry Martin 3 0.75
2. Francisco Cordova 3 (1) 0.75
3. Вега Эрнесто 2 0.5
4. Eduardo Aguirre 2 0.5
5. Luis Romo 2 0.5
6. Альварадо Роберто 1 0.25
7. Антуна Уриэль 1 0.25
8. Родригес Карлос 0 0
9. Лаинес Диего 0 0
Бразилия (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ришарлисон 5 1.25
2. Кунья Матеус 2 0.5
3. Паулиньо Жозе 1 0.25
4. Claudinho 0 0
5. Рейнир Феррейра 0 0
6. Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Мексика (до 23 лет)
# Игрок      
1. Родригес Карлос 0 1
2. Васкес Хоан 0 1
3. Вега Эрнесто 1 0
Бразилия (до 23 лет)
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 0 1
2. Алвес Даниэл 1 0
3. Арана Гильерме 1 0
4. Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мексика (до 23 лет) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 28.57% (4)
 Бразилия (до 23 лет) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 0 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Мексика (до 23 лет) Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Южная Корея (до 23 лет) 3:6 Мексика (до 23 лет) ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет)
Гондурас (до 23 лет) 1:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:0 Canada U23 Мексика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) Коста-Рика (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Доминиканская Республика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет) Фиджи (до 23 лет) 1:5 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:2 Германия (до 23 лет) Болгария (до 21 года) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мали (до 23 лет) 3:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 1:2 Чехия до 20 Мексика (до 23 лет) 1:3 Франция (до 20 лет) Гаити (до 23 лет) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:0 Коста-Рика (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет) Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Бразилия (до 23 лет) 1:0 Египет (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:3 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 4:2 Германия (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет) 1:1 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 6:0 Гондурас (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 2:0 Колумбия (до 23 лет) Дания (до 23 лет) 0:4 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Ирак (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 ЮАР (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 3:2 Гондурас (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:0 Новая Зеландия (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:1 Беларусь (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:2 Египет (олимп) Великобритания (олимп) 0:2 Бразилия (до 23 лет) Бельгия (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 3:0 Бразилия (до 23 лет) Китай (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет)

Последние игры между собой

Мексика (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Бразилия (до 23 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Мужчины
1/4 финала
3 Южная Корея (до 23 лет)
6 Мексика (до 23 лет)
1 Бразилия (до 23 лет)
0 Египет (до 23 лет)
4 Япония (до 23 лет)
2 Новая Зеландия (до 23 лет)
5 Испания (до 23 лет)
2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
1/2 финала
0 Мексика (до 23 лет)
0 Бразилия (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
0 Испания (до 23 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 4 2 0
4. Мексика (до 23 лет) Henry Martin 3 0 0
5. Испания (до 23 лет) Мир Рафа 3 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мексика (до 23 лет) Родригес Карлос 0 1
2. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
3. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
5. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мексика (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2021, осталось 17 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Мексика (до 23 лет) 11.1% (7)
    X 11.1% (7)
    Бразилия (до 23 лет) 77.8% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мексика (до 23 лет)
    Ничья
    Бразилия (до 23 лет)
    3.45
    3.45
    2.12
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мексика (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) онлайн


    Прогнозы на матч Мексика (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет)

    Исход игры
    Мексика (до 23 лет)
    11.1% (7)
    Ничья
    11.1% (7)
    Бразилия (до 23 лет)
    77.8% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.19% (48)
    Меньше
    23.81% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    84.13% (53)
    Нет
    15.87% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия (до 23 лет)
    50.8% (32)
    2:1 Мексика (до 23 лет)
    11.1% (7)
    0:1 Бразилия (до 23 лет)
    9.5% (6)
    1:1 Ничья
    7.9% (5)
    2:3 Бразилия (до 23 лет)
    6.3% (4)
    0:2 Бразилия (до 23 лет)
    4.8% (3)
    1:3 Бразилия (до 23 лет)
    4.8% (3)
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