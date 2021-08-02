Олимпийские игры 2021
Мексика (до 23 лет)
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Стадион: Касима
Бразилия (до 23 лет)
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Henry Martin
|3
|0.75
|2.
|Francisco Cordova
|3 (1)
|0.75
|3.
|Вега Эрнесто
|2
|0.5
|4.
|Eduardo Aguirre
|2
|0.5
|5.
|Luis Romo
|2
|0.5
|6.
|Альварадо Роберто
|1
|0.25
|7.
|Антуна Уриэль
|1
|0.25
|8.
|Родригес Карлос
|0
|0
|9.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ришарлисон
|5
|1.25
|2.
|Кунья Матеус
|2
|0.5
|3.
|Паулиньо Жозе
|1
|0.25
|4.
|Claudinho
|0
|0
|5.
|Рейнир Феррейра
|0
|0
|6.
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Карлос
|0
|1
|2.
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Вега Эрнесто
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|0
|1
|2.
|Алвес Даниэл
|1
|0
|3.
|Арана Гильерме
|1
|0
|4.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мексика (до 23 лет)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|Бразилия (до 23 лет)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Мексика (до 23 лет) Последние 20 матчей: +14 =2 -4Южная Корея (до 23 лет) 3:6 Мексика (до 23 лет) ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет)
Гондурас (до 23 лет) 1:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:0 Canada U23 Мексика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) Коста-Рика (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Доминиканская Республика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет) Фиджи (до 23 лет) 1:5 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:2 Германия (до 23 лет) Болгария (до 21 года) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мали (до 23 лет) 3:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 1:2 Чехия до 20 Мексика (до 23 лет) 1:3 Франция (до 20 лет) Гаити (до 23 лет) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:0 Коста-Рика (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет) Последние 20 матчей: +15 =3 -2Бразилия (до 23 лет) 1:0 Египет (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:3 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 4:2 Германия (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет) 1:1 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 6:0 Гондурас (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 2:0 Колумбия (до 23 лет) Дания (до 23 лет) 0:4 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Ирак (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 ЮАР (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 3:2 Гондурас (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:0 Новая Зеландия (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:1 Беларусь (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:2 Египет (олимп) Великобритания (олимп) 0:2 Бразилия (до 23 лет) Бельгия (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 3:0 Бразилия (до 23 лет) Китай (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет)
Последние игры между собой
Мексика (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Бразилия (до 23 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|5
|0
|0
|2.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|3.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Хван Ый-Чжо
|4
|2
|0
|4.
|Мексика (до 23 лет)
|Henry Martin
|3
|0
|0
|5.
|Испания (до 23 лет)
|Мир Рафа
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мексика (до 23 лет)
|Родригес Карлос
|0
|1
|2.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|3.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|5.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
Прогнозы на матч Мексика (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет)
Исход игры
Мексика (до 23 лет)
11.1% (7)
Ничья
11.1% (7)
Бразилия (до 23 лет)
77.8% (49)
Тотал 2.5
Больше
76.19% (48)
Меньше
23.81% (15)
Обе команды забьют
Да
84.13% (53)
Нет
15.87% (10)
Популярный счёт
1:2 Бразилия (до 23 лет)
50.8% (32)
2:1 Мексика (до 23 лет)
11.1% (7)
0:1 Бразилия (до 23 лет)
9.5% (6)
1:1 Ничья
7.9% (5)
2:3 Бразилия (до 23 лет)
6.3% (4)
0:2 Бразилия (до 23 лет)
4.8% (3)
1:3 Бразилия (до 23 лет)
4.8% (3)
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