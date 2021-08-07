Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рид
2:1
Второй тайм: 86'

Стадион:
Адмира
0'
1:0
14' Гол
Байич Анте
24' Желтая карточка
Малишек Лукас
2:0
26' Гол
Шаби Сейфедин
2:1
72' Гол
Мустафа Сулиман
74' Желтая карточка
Оффенбахер Даниэль
86'
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
6
Райнер
Константин
24
Tin
Plavotic
25
Сивалд
Феликс
12
Байич
Анте
37
Nikola
Stosic
11
Оффенбахер
Даниэль
17
Philipp
Pomer
9
Шаби
Сейфедин
22
Нутц
Штефан
1
Ляйтнер
Андреас
27
Айву
Эмануэль
19
Форсагер
Вильгельм
4
Бауэр
Себастьян
15
Цвиршиц
Штефан
12
Малишек
Лукас
8
Кершбаум
Роман
37
Лукачевич
Леонардо
7
Старкль
Доминик
9
Мустафа
Сулиман
63
Кронбергер
Лука
Рид
4-4-2
Адмира
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байич Анте 2 0.67
2. Оффенбахер Даниэль 1 0.33
3. Шаби Сейфедин 1 0.33
4. Philipp Pomer 1 0.33
5. Нутц Штефан 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бабуску Онурхан 2 0.67
2. Цвиршиц Штефан 1 0.33
3. Форсагер Вильгельм 1 0.33
4. Айву Эмануэль 1 0.33
5. Мустафа Сулиман 1 0.33
6. Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Рид
# Игрок      
1. Оффенбахер Даниэль 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Цвиршиц Штефан 1 0
2. Кершбаум Роман 1 0
3. Бауэр Себастьян 1 0
4. Малишек Лукас 1 0
5. Эльмкис Илай 1 0
6. Мустафа Сулиман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рид 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Адмира 0 0 0 0 40% (2) 60% (3)

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Рид 2:1 Аустрия Вена Грёдиг 0:7 Рид Ян 2:0 Рид
Рид 1:0 Мюнхен-1860 Лиферинг 1:3 Рид Рид 3:2 Аустрия Вена Альтах 3:0 Рид Рид 0:0 Адмира Хартберг 1:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:0 Рид Рид 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 Рид Рид 0:0 Альтах Адмира 0:2 Рид Рид 3:2 Хартберг Рид 3:2 Хорн Рид 0:0 Амштеттен Альтах 2:1 Рид Рид 0:3 ЛАСК
Адмира Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Тим Венер Линьен 1:0 Адмира Сваровски Тироль 1:1 Адмира Нойзидль 0:4 Адмира
ЦСКА Москва 1:0 Адмира Гляйсдорф 09 0:6 Адмира Кальсдорф 1:6 Адмира Адмира 0:4 Слован Братислава Адмира 4:0 Хорн Адмира 1:1 Альтах Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:1 Адмира Адмира 0:1 Хартберг Адмира 0:2 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Адмира Адмира 0:0 Штурм

Последние игры между собой

Рид: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Адмира: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рид 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Рид Бундеслига Рид 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рид Бундеслига
Адмира 0:1 Рид Товарищеские матчи Рид 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Рид Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Рид 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рид Бундеслига Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Рид Бундеслига Рид 1:1 Адмира Бундеслига Рид 3:0 Адмира Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Штурм 3:1 3 2 0 1 8 - 5 6
3. Рид 2:1 3 2 0 1 5 - 9 6
4. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Адмира 1:2 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Аустрия Клагенфурт 4:2 3 1 1 1 5 - 7 4
7. Альтах 1:3 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Хартберг 2:4 3 1 0 2 5 - 6 3
9. Сваровски Тироль 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Аустрия Вена 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Рапид Вена 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Аустрия Клагенфурт 4:2 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 7 - 1 3
4. Адмира 1:2 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Штурм 3:1 2 1 0 1 4 - 4 3
6. Сваровски Тироль 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
8. ЛАСК 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Альтах 1:3 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Хартберг 2:4 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Рапид Вена 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Вольфсбергер 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Штурм 3:1 1 1 0 0 4 - 1 3
3. ЛАСК 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Альтах 1:3 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Хартберг 2:4 2 1 0 1 4 - 4 3
6. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Рапид Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Адмира 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Сваровски Тироль 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Аустрия Клагенфурт 4:2 1 0 0 1 0 - 4 0
11. Рид 2:1 1 0 0 1 1 - 7 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 4 1 1
2. Хартберг Тадич Дарио 3 1 0
3. Рид Байич Анте 2 0 1
4. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 2 0 0
5. Ред Булл Зальцбург Кристенсен Расмус 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 1
2. Альтах Цвишенбруггер Ян 2 0
3. Альтах Дабанлы Беркай 2 0
4. Альтах Хаудум Штефан 2 0
5. Хартберг Хайль Юрген 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Шаби Сейфедин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Малишек Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Байич Анте бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Адмира
3.14
3.96
29.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рид 2:1 Адмира онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 