Австрия: Бундеслига 2021-2022
Рид
2:1
Конец матча
Стадион: Josko Arena Зрители: 7300
Адмира
1:0
15' ГолБайич Анте
24' Желтая карточкаМалишек Лукас
2:0
26' ГолШаби Сейфедин
2:1
72' ГолМустафа Сулиман
74' Желтая карточкаОффенбахер Даниэль
90' Желтая карточкаБауэр Себастьян
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сатин МуратНападающий
-
-
21 Leo Mikic
-
8 Valdir
-
Главный тренер: Andreas Heraf
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ауэр ШтефанПолузащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Херцог Андреас
Ход матча
15'
1:0
24'
26'
2:0
61'
72'
77'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байич Анте
|2
|0.67
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.33
|3.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.33
|4.
|Philipp Pomer
|1
|0.33
|5.
|Нутц Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бабуску Онурхан
|2
|0.67
|2.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0.33
|3.
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.33
|4.
|Айву Эмануэль
|1
|0.33
|5.
|Мустафа Сулиман
|1
|0.33
|6.
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Себастьян
|2
|0
|2.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0
|3.
|Кершбаум Роман
|1
|0
|4.
|Малишек Лукас
|1
|0
|5.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|6.
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рид
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Адмира
|0
|0
|0
|0
|50% (3)
|50% (3)
Предыдущие игры
Рид Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Рид 2:1 Аустрия Вена Грёдиг 0:7 Рид Ян 2:0 Рид
Адмира Последние 20 матчей: +9 =4 -7Адмира 3:1 Мауэрверк Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Тим Венер Линьен 1:0 Адмира Сваровски Тироль 1:1 Адмира
Нойзидль 0:4 Адмира ЦСКА Москва 1:0 Адмира Гляйсдорф 09 0:6 Адмира Кальсдорф 1:6 Адмира Адмира 0:4 Слован Братислава Адмира 4:0 Хорн Адмира 1:1 Альтах Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:1 Адмира Адмира 0:1 Хартберг Адмира 0:2 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Адмира
Последние игры между собой
Рид: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Адмира: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Адмира 0:1 Рид Товарищеские матчи Рид 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Рид Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Рид 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рид Бундеслига Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Рид Бундеслига Рид 1:1 Адмира Бундеслига Рид 3:0 Адмира Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|3.
|Рид
|3
|2
|0
|1
|5 - 9
|6
|4.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Адмира
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|7.
|Альтах
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Хартберг
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Аустрия Вена
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Рапид Вена
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|4.
|Адмира
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|ЛАСК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Рапид Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Вольфсбергер
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Рапид Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Адмира
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|Рид
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|4
|1
|1
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|3
|0
|0
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|0
|4.
|Рид
|Байич Анте
|2
|0
|1
|5.
|Адмира
|Бабуску Онурхан
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1
|1
|2.
|Альтах
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|3.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|4.
|Альтах
|Хаудум Штефан
|2
|0
|5.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|2
|0