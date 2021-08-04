Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Велес Москва
0:0
Второй тайм

Стадион:
Томь
Велес Москва
Томь

Ход матча

29'
1:0

Предыдущие игры

Велес Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Велес Москва 1:0 Томь ПФК Кубань 0:2 Велес Москва Факел 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Енисей
Уфа 0:2 Велес Москва Велес Москва 2:1 Текстильщик Алания 0:0 Велес Москва Нефтехимик 2:0 Велес Москва Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Иртыш Омск Томь 0:0 Велес Москва Чертаново 2:4 Велес Москва Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Енисей Оренбург 3:0 Велес Москва Велес Москва 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва Велес Москва 5:0 Спартак-2 Велес Москва 0:1 Балтика Краснодар-2 2:1 Велес Москва
Томь Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Велес Москва 1:0 Томь Факел 2:0 Томь Томь 1:0 Балтика Металлург Липецк 3:2 Томь
Томь 1:1 Нижний Новгород Томь 1:0 Енисей Оренбург 2:0 Томь Томь 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Томь Томь 0:0 Велес Москва Балтика 0:1 Томь Томь 1:1 Краснодар-2 Акрон 0:0 Томь Томь 1:0 Торпедо Москва Шинник 2:3 Томь Томь 0:3 Факел Волгарь 2:1 Томь Томь 1:3 Крылья Советов Текстильщик 1:1 Томь Алания 2:3 Томь

Последние игры между собой

Велес Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Томь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Велес Москва 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:0 Велес Москва ФНЛ - Первый дивизион Велес Москва 0:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
2. Чайка Олейников Иван 2 0 0
3. Ленинградец Хлусов Никита 2 0 0
4. Саранск _Khleborodov I. 2 0 0
5. Миасс _Zamyatin D. 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
3. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
4. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
5. Чертаново _Bartasevich V. 0 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    84'
    Двойная рокировка у хозяев - Тарасов поменял своего однофамильца, а Кахидзе уступил место на поле Макееву.
  • 83'
    У "Велеса" никак не может выйти на поле бывший полузащитник "Рубина" и "Локомотива" Дмитрий Тарасов. Томится он около резервного судьи.
  • Желтая карточка
    82'
    Серасхов нарвался на "горчичник" - хавбек "Томи" завалил Самылина, и теперь судья назначает штрафной в 10 метрах от владений Арапова.
  • Травма, повреждение
    81'
    На газоне пребывает хавбек "Томи" Коробов - досталось ему по лицу во время одного из единоборств. Помощь врачей не потребовалась.
  • Опасный момент
    80'
    Неплохая задумка была у Леонова - хавбек заметил, что Граб чуть потерял концентрацию между стоек, и саданул по "рамке" с 20 метров.
  • Угловой
    79'
    "Томь" заработала угловой - головой пробил Дмитриев из пределов вратарской, однако снаряд отлетел не в ворота, а в сторону из-за вмешательства Майги.
  • Опасный момент
    78'
    С дальней дистанции неплохо зарядил по воротам "Томи" Смит - легионер из Никарагуа ввёл на секунду в ступор Арапова.
  • 77'
    Режиссёр телетрансляции показал прекрасный вид окрестных панельных домов, которыми восхищаются многие. Они несут в себе энергетику давних времён и каждого человека, жившего там. Простите за офф-топ, но в лучах солнца бетонные гиганты смотрелись классно.
  • Опасный момент
    76'
    Абдуллахи неплохо вошёл в игру - с дальней дистанции приложился по мячу африканец, и мяч по банановой дуге пролетел над перекладиной.
  • 75'
    Майга крутился с мячом в нескольких метрах от боковой и заработал простой аут, просто пнув снаряд в ногу Радостева.
  • 74'
    Со средней дистанции приложился Дмитриев по мяу, но снаряд, коснувшись ноги Кахидзе, отскочил в руки Граба.
  • Угловой
    73'
    Абдуллахи поборолся за мяч возле лицевой линии, но "Томь" получила право на корнер. От флажка разыграть решили Антипов и Леонов.
  • 72'
    Майга отважился на мощный удар, но Арапов без труда зафиксировал мяч в руках. Хавбек "Велеса" интересен "Краснодару".
  • Желтая карточка
    71'
    "Велес" атакует - Тарасов забросил снаряд на Смита, но легионера москвичей подтолкнул в спину Мамин. Штрафной+жёлтая = логичный исход эпизода.
  • Замена
    70'
    И практически следом тренерский штаб "Томи" сделал ставку на Почивалина - экс-защитник "Химок" поменял Кубышкина.
  • Замена
    69'
    Состоялась рокировка в составе "Томи" - на поле вышел Гордюшенко вместо Кудряшова.
  • 68'
    С фланга мяч долетел до Бацуева, которому не удалось вовремя остановить снаряд. Подхватил "круглого" Джикия и доставил по воздуху его на голову Абдуллахи.
  • Замена
    66'
    Кабахидзе поле покинул под аплодисменты тренерского штаба - вместо него вышел гражданин Нигерии Абдуллахи.
  • 65'
    Кабахидзе, не став сближаться с владениями Арапова, выполнил навес, но головой очень чётко сыграл Серасхов, вынеся мяч на несколько метров.
  • Желтая карточка
    65'
    Тарасов - обладатель жёлтой. Рослый защитник "Велеса" выставил вперёд ногу, и Радостев, вылетавший из центрального круга, логично упал.
  • 64'
    Живая и динамичная игра сегодня - множество стыков, страсть в глазах игроков, азарт, желание вколотить мяч. "Томь" чаще отбивается, а к "Велесу" по движению претензий нет.
  • Желтая карточка
    63'
    Жёлтую карточку перед собой увидел Кубышкин за снос Тарасова. Защитник "Велеса", словно подкошенный, упал и закричал.
  • Угловой
    62'
    Закрутил прицельно на ближнюю штангу Бацуев, Джикия добрался до мяча, но с его выстрелом Арапо справился, зафиксировав мяч.
  • Опасный момент
    61'
    Отлетел мяч к Кабахидзе, и Владимир от всей души нарушил спокойствие в штрафной Арапова, но мяч прошёл в паре метров от штанги.
  • 60'
    Сразу же Самылин загрузил мяч в направлении Джикии, однако экс-форвард "Химок" не смог нанести прицельный удар с 13 метров.
  • Замена
    59'
    Двойная замена состоялась в составе "Велеса" - Лопатин и Анисимов уступили места Джикии и Осипову.
  • Желтая карточка
    58'
    Кабахидзе получил жёлтую карточку за явный снов в подкате Радостева. Не стал спорить бывший игрок "Тамбова" с этим решением.
  • 57'
    Кудряшов потерял мяч, "Велес" тут же сориентировался, и Лопатин, ловко развернувшись, пытался пробить - Савиных приянл выстрел на себя.
  • Фол, нарушение
    56'
    Кабахидзе ловко заработал штрафной удар, и сразу во владения Арапова поднялись рослые Майга и Анисимов.
  • 55'
    "Велес" чаще контролирует мяч, и атаки московского клуба выглядят очень опасными на протяжении всего матча. До голов пока не доходит.
  • Фол, нарушение
    54'
    В центральном круге по ногам получил Лопатин - автором болезненного для форварда "Велеса" удара стал Радостев.
  • 53'
    На дальний удар примерно с 36-38 метров отважился Бацуев - снаряд, никого не коснувшись, благополучно добрался до Арапова.
  • Угловой
    52'
    Угловой удар был бездарно разыгран игроками "Велеса" - Майга в воздухе не дотянулся до мяча, но Савиных ему конкретно мешал.
  • Опасный момент
    51'
    ОПАСНО! Арапов в падении кулаками вытолкал мяч за пределы поля - снаряд отскочил от газона и поменял траекторию полёта!
  • 50'
    Арапов классно разобрался на "втором этаже" - голкипер "Томи" в излюбленной манере кулаками вынес снаряд из пределов вратарской.
  • Фол, нарушение
    49'
    Двойной фол состоялся в ходе одной атаки "Велеса" - сначала Бацуева срубил Коробов, а затем Мамин остановил Кабахидзе.
  • 48'
    Закончился сильный дождь в Подмосковье, выглядывает по мере возможности солнце из-за туч. Поле должно быть в адекватном состоянии.
  • 47'
    Майга классно освободился от опеки в свободной зоне, выполнил мощный навес в сторону Смита, но головой сыграл на 5 баллов Серасхов.
  • 46'
    "Томь" вбросила два подряд аута - в обоих случаях на перехвате здорово действовали футболисты "Велеса".
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён - пока 0:0 на табло. Вернёмся через 15 минут.
  • Травма, повреждение
    45'
    Снова стык - лежат на газоне игроки "Велеса" и "Томи", а медики готовятся выскочить на поле. Леонов и Вульфов пострадали.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный арбитр добавил 1 минуту к первому тайму.
  • Желтая карточка
    44'
    Кудряшов остановил с фолом прорыв Кахидзе - защитник "Велеса" набрал ход, но Павел его грубо завалил. Штрафной назначен.
  • Опасный момент
    43'
    Теперь уже возле ворот Арапова хаос - Лопатин приложился по летящему на неудобной высоте мячу, и снаряд оказался в руках Дмитрия со 2-1 попытки.
  • Опасный момент
    42'
    Опасно! С близкого расстояния зарядил Антипов с правой ноги, Грабу пришлось сложиться в струну, чтобы вытащить мяч!
  • Фол, нарушение
    41'
    Граб начал атаку дальним ударом - в воздухе за мяч поборолся Майга, тот отлетел в зону Бацуева, и хавбек "Велеса" нарушил правила против Леонова.
  • Травма, повреждение
    40'
    Ещё раз врачей пришлось потревожить - по центру линии штрафной лежит Тарасов. Доктора замораживают ногу защитника "Велеса".
  • 39'
    Смит спиной к воротам принял мяч после передачи Майги в окружении двух защитников, развернулся и не смог пробить под давлением.
  • Фол, нарушение
    38'
    Толчок в спину - Кудряшов бесцеремонно двумя руками толкнул Вульфова, который владел мячом около бровки.
  • 37'
    Бацуев, к счастью, уже поднялся. Радостев встал на ноги только при помощи врачей. Воду дали хавбеку, он омыл лицо и приходит в себя.
  • Травма, повреждение
    36'
    Требуется помощь игрокам "Велеса" и "Томи" одновременно. Они столкнулись, отлетели друг от друга и жестами взывают к докторам.
  • Фол, нарушение
    35'
    Лопатин совершил фол в атаке - россиянин придержал за футболку Коробова, который не преминул возможностью завалиться.
  • 34'
    Было бы любопытно взглянуть на статистику владения мячом. Визуально кажется, что у "Велеса" точно больше 70% игрового времени со снарядом проходит.
  • Опасный момент
    33'
    ОПАСНО! Бацуев сместился вдоль линии штрафной, подработал мяч и нанёс неотразимый выстрел с левой ноги - Арапов караулил мяч в угле.
  • Опасный момент
    32'
    И снова Арапов! На выходах безошибочно играет в первой трети матча голкипер. Кулаками в прыжке Дмитрий вынес мяч из вратарской.
  • Опасный момент
    31'
    "Велес" сконструировал атаку через фланг Кабахидзе - пролетел он и выполнил навесную передачу - Арапов без труда отбил!
  • Фол, нарушение
    30'
    Возле центрального круга сошлись Коробов и Вульфов, и хавбек "Велеса" завалил своего оппонента. Штрафной назначен.
  • Опасный момент
    29'
    "Велес" из центра поля соорудил атаку с подключением Лопатина, который вырвался на оперативный простор и саданул мимо ворот из убойной позиции.
  • Опасный момент
    28'
    МОМЕНТИЩЕ! Из пределов вратарской площади Смит пробил в угол, но Арапов в прыжке выудил оттуда снаряд. Будет угловой, а передачу от лицевой отдал Кабахидзе.
  • Фол, нарушение
    27'
    А здесь без карточки? Анисимов срубил Кубышкина в нескольких метрах от боковой линии, но судья попросил обоих подниматься.
  • Офсайд
    26'
    В офсайде оказался игрок "Томи" - Антипов не заметил, что Кахидзе и Тарасов забрались в одну линию, и в момент приёма мяча россиянин был в положении "вне игры".
  • Угловой
    25'
    Угловой был бездарно разыгран, но после череды пасов и рикошетов снаряд отлетел к Кабахидзе, пробившему в створ!
  • 24'
    Лопатин заработал угловой возле лицевой линии - форвард "Велеса" поборолся с Савиных и хитроумно пробил в ногу защитника "Томи".
  • 23'
    Бацуев выполнил проникающий пас в штрафную, ворвался в эту зону Лопатин, но не смог пробить под давлением Коробова.
  • 22'
    Вульфов по флангу разогнался и выполнил нечто вроде прострела с подскоком, но Арапов во вратарской зафиксировал мяч.
  • 21'
    Кабахидзе грамотно раскачал Мамина и забросил мяч, словно рукой в баскетболе, на голову Смита, который не ожидал, что пас пройдёт.
  • Фол, нарушение
    20'
    Очень жёстко Бацуев принял Радостева, который врезался в оппонента. Полузащитник "Томи" приземлился на газон, но не впечатлил арбитра.
  • 19'
    Леонов на линии штрафной принял мяч, устранил Кахидзе и пытался пробить, но снаряд затерялся в ногах Тарасова.
  • Опасный момент
    18'
    Ух!!! Бацуев с дальней дистанции проверил бдительность Арапова, и вратарю "Томи" удалось лишь со 2-й попытки зафиксировать мяч.
  • Желтая карточка
    17'
    На жёлтую карточку нарвался Бацуев - хавбек "Велеса" прихватил за футболку Леонова. Возмущается игрок московской команды.
  • Опасный момент
    16'
    Опасно! Антипов пробил с правой ноги по воротам, и Граб всё контролировал, но в динамике удар был слишком грозным.
  • Фол, нарушение
    15'
    Ещё один штрафной заработали гости. Кудряшов заработал стандартное положение, которого сбил легонько Самылин.
  • Опасный момент
    14'
    Опасно! Смит пробил издали (примерно с 15 метров), и снаряд проскочил по мокрому газону за пределы поля в метре от штанги!
  • Желтая карточка
    13'
    Тарасов был срублен хамским подкатом в 6-7 метрах от боковой линии. Леонов был груб и даже не извинился перед игроком "Велеса".
  • 12'
    Вульфов возле флажка пытался сохранить мяч и зарядил в спину Кубышкину - хавбек "Томи" не ожидал такой подставы.
  • Дождь
    11'
    Полил дождь в Подмосковье - Домодедово сегодня погодными условиями не радует. Кажется, что даже градинки маленькие падают с небес.
  • 10'
    Последовал великолепный заброс по силе со стороны Кубышкина в направлении Антипова, он пытался вырваться 1 на 1, но замешкался.
  • Угловой
    9'
    Бацуев от углового флажка выполнил передачу в направлении Лопатина, который мощно головой пробил прямо в руки Арапова.
  • 8'
    Майга на скорости подтолкнул Дмитриева - вели они борьбу за мяч, но россиянин завалился по собственной инициативе, контакт был минимальным.
  • 7'
    "Велес" минуту контролировал мяч на своей половине. Не прошёл заброс по флангу в сторону Бацуева, которого опередил Савиных.
  • Фол, нарушение
    6'
    И снова фол - возле бровки Серасхову досталось. Последовал навес в сторону Дмириева, и форвард "Томи" лбом пробил.
  • Опасный момент
    5'
    Неплохо "Томь" добралась за счёт коротких передач к штрафной Граба, и Антипов нанёс неплохой удар с линии, но под снаряд бросился Тарасов.
  • Фол, нарушение
    4'
    Майга в центре поля перехватил снаряд и тут же его потерял. Был толчок в спину малийского хавбека со стороны Леонова.
  • Фол, нарушение
    3'
    В 10 метрах от штрафной площади "Велеса" был сбит Радостев, разгонявшийся через фланг. Перестарался Анисимов, в действиях которого не было злого умысла.
  • 2'
    Лопатин пытался выскочить 1 на 1 с вратарём "Томи", однако своевременно корпус поставил Мамин. Передачу из глубины выдал Майга.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Добрый вечер! Продолжается Кубок России, и сегодня в рамках очередной его стадии "Велес" примет "Томь". Обе команды, напомню, играют в ФНЛ. Для вас встречу прокомментирует Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 129
Велес Москва 82.2% (106)
X 12.4% (16)
Томь 5.4% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Томь
2.35
3.52
5.20
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Где смотреть матч Велес Москва 0:0 Томь онлайн


Прогнозы на матч Велес Москва 0:0 Томь

Исход игры
Велес Москва
82.2% (106)
Ничья
12.4% (16)
Томь
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
25.4% (32)
Меньше
74.6% (94)
Обе команды забьют
Да
35.71% (45)
Нет
64.29% (81)
Популярный счёт
1:0 Велес Москва
48.1% (62)
2:1 Велес Москва
18.6% (24)
1:1 Ничья
10.9% (14)
2:0 Велес Москва
10.1% (13)
1:2 Томь
2.3% (3)
0:1 Томь
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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