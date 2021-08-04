Неплохая задумка была у Леонова - хавбек заметил, что Граб чуть потерял концентрацию между стоек, и саданул по "рамке" с 20 метров.

На газоне пребывает хавбек "Томи" Коробов - досталось ему по лицу во время одного из единоборств. Помощь врачей не потребовалась.

Серасхов нарвался на "горчичник" - хавбек "Томи" завалил Самылина, и теперь судья назначает штрафной в 10 метрах от владений Арапова.

У "Велеса" никак не может выйти на поле бывший полузащитник "Рубина" и "Локомотива" Дмитрий Тарасов. Томится он около резервного судьи.

Двойная рокировка у хозяев - Тарасов поменял своего однофамильца, а Кахидзе уступил место на поле Макееву.

"Томь" вбросила два подряд аута - в обоих случаях на перехвате здорово действовали футболисты "Велеса".

Майга классно освободился от опеки в свободной зоне, выполнил мощный навес в сторону Смита, но головой сыграл на 5 баллов Серасхов.

Закончился сильный дождь в Подмосковье, выглядывает по мере возможности солнце из-за туч. Поле должно быть в адекватном состоянии.

Двойной фол состоялся в ходе одной атаки "Велеса" - сначала Бацуева срубил Коробов, а затем Мамин остановил Кабахидзе.

Арапов классно разобрался на "втором этаже" - голкипер "Томи" в излюбленной манере кулаками вынес снаряд из пределов вратарской.

ОПАСНО! Арапов в падении кулаками вытолкал мяч за пределы поля - снаряд отскочил от газона и поменял траекторию полёта!

Угловой удар был бездарно разыгран игроками "Велеса" - Майга в воздухе не дотянулся до мяча, но Савиных ему конкретно мешал.

На дальний удар примерно с 36-38 метров отважился Бацуев - снаряд, никого не коснувшись, благополучно добрался до Арапова.

В центральном круге по ногам получил Лопатин - автором болезненного для форварда "Велеса" удара стал Радостев.

"Велес" чаще контролирует мяч, и атаки московского клуба выглядят очень опасными на протяжении всего матча. До голов пока не доходит.

Кабахидзе ловко заработал штрафной удар, и сразу во владения Арапова поднялись рослые Майга и Анисимов.

Кудряшов потерял мяч, "Велес" тут же сориентировался, и Лопатин, ловко развернувшись, пытался пробить - Савиных приянл выстрел на себя.

Кабахидзе получил жёлтую карточку за явный снов в подкате Радостева. Не стал спорить бывший игрок "Тамбова" с этим решением.

Двойная замена состоялась в составе "Велеса" - Лопатин и Анисимов уступили места Джикии и Осипову.

Сразу же Самылин загрузил мяч в направлении Джикии, однако экс-форвард "Химок" не смог нанести прицельный удар с 13 метров.

Отлетел мяч к Кабахидзе, и Владимир от всей души нарушил спокойствие в штрафной Арапова, но мяч прошёл в паре метров от штанги.

Закрутил прицельно на ближнюю штангу Бацуев, Джикия добрался до мяча, но с его выстрелом Арапо справился, зафиксировав мяч.

Жёлтую карточку перед собой увидел Кубышкин за снос Тарасова. Защитник "Велеса", словно подкошенный, упал и закричал.

Живая и динамичная игра сегодня - множество стыков, страсть в глазах игроков, азарт, желание вколотить мяч. "Томь" чаще отбивается, а к "Велесу" по движению претензий нет.

Тарасов - обладатель жёлтой. Рослый защитник "Велеса" выставил вперёд ногу, и Радостев, вылетавший из центрального круга, логично упал.

Кабахидзе, не став сближаться с владениями Арапова, выполнил навес, но головой очень чётко сыграл Серасхов, вынеся мяч на несколько метров.

Кабахидзе поле покинул под аплодисменты тренерского штаба - вместо него вышел гражданин Нигерии Абдуллахи.

С фланга мяч долетел до Бацуева, которому не удалось вовремя остановить снаряд. Подхватил "круглого" Джикия и доставил по воздуху его на голову Абдуллахи.

Состоялась рокировка в составе "Томи" - на поле вышел Гордюшенко вместо Кудряшова.

И практически следом тренерский штаб "Томи" сделал ставку на Почивалина - экс-защитник "Химок" поменял Кубышкина.

"Велес" атакует - Тарасов забросил снаряд на Смита, но легионера москвичей подтолкнул в спину Мамин. Штрафной+жёлтая = логичный исход эпизода.

Майга отважился на мощный удар, но Арапов без труда зафиксировал мяч в руках. Хавбек "Велеса" интересен "Краснодару".

Абдуллахи поборолся за мяч возле лицевой линии, но "Томь" получила право на корнер. От флажка разыграть решили Антипов и Леонов.

Со средней дистанции приложился Дмитриев по мяу, но снаряд, коснувшись ноги Кахидзе, отскочил в руки Граба.

Майга крутился с мячом в нескольких метрах от боковой и заработал простой аут, просто пнув снаряд в ногу Радостева.

Абдуллахи неплохо вошёл в игру - с дальней дистанции приложился по мячу африканец, и мяч по банановой дуге пролетел над перекладиной.

Режиссёр телетрансляции показал прекрасный вид окрестных панельных домов, которыми восхищаются многие. Они несут в себе энергетику давних времён и каждого человека, жившего там. Простите за офф-топ, но в лучах солнца бетонные гиганты смотрелись классно.

С дальней дистанции неплохо зарядил по воротам "Томи" Смит - легионер из Никарагуа ввёл на секунду в ступор Арапова.

"Томь" заработала угловой - головой пробил Дмитриев из пределов вратарской, однако снаряд отлетел не в ворота, а в сторону из-за вмешательства Майги.

Первый тайм

— Первый тайм завершён - пока 0:0 на табло. Вернёмся через 15 минут.

45' Снова стык - лежат на газоне игроки "Велеса" и "Томи", а медики готовятся выскочить на поле. Леонов и Вульфов пострадали.

45' Главный арбитр добавил 1 минуту к первому тайму.

44' Кудряшов остановил с фолом прорыв Кахидзе - защитник "Велеса" набрал ход, но Павел его грубо завалил. Штрафной назначен.

43' Теперь уже возле ворот Арапова хаос - Лопатин приложился по летящему на неудобной высоте мячу, и снаряд оказался в руках Дмитрия со 2-1 попытки.

42' Опасно! С близкого расстояния зарядил Антипов с правой ноги, Грабу пришлось сложиться в струну, чтобы вытащить мяч!

41' Граб начал атаку дальним ударом - в воздухе за мяч поборолся Майга, тот отлетел в зону Бацуева, и хавбек "Велеса" нарушил правила против Леонова.

40' Ещё раз врачей пришлось потревожить - по центру линии штрафной лежит Тарасов. Доктора замораживают ногу защитника "Велеса".

39' Смит спиной к воротам принял мяч после передачи Майги в окружении двух защитников, развернулся и не смог пробить под давлением.

38' Толчок в спину - Кудряшов бесцеремонно двумя руками толкнул Вульфова, который владел мячом около бровки.

37' Бацуев, к счастью, уже поднялся. Радостев встал на ноги только при помощи врачей. Воду дали хавбеку, он омыл лицо и приходит в себя.

36' Требуется помощь игрокам "Велеса" и "Томи" одновременно. Они столкнулись, отлетели друг от друга и жестами взывают к докторам.

35' Лопатин совершил фол в атаке - россиянин придержал за футболку Коробова, который не преминул возможностью завалиться.

34' Было бы любопытно взглянуть на статистику владения мячом. Визуально кажется, что у "Велеса" точно больше 70% игрового времени со снарядом проходит.

33' ОПАСНО! Бацуев сместился вдоль линии штрафной, подработал мяч и нанёс неотразимый выстрел с левой ноги - Арапов караулил мяч в угле.

32' И снова Арапов! На выходах безошибочно играет в первой трети матча голкипер. Кулаками в прыжке Дмитрий вынес мяч из вратарской.

31' "Велес" сконструировал атаку через фланг Кабахидзе - пролетел он и выполнил навесную передачу - Арапов без труда отбил!

30' Возле центрального круга сошлись Коробов и Вульфов, и хавбек "Велеса" завалил своего оппонента. Штрафной назначен.

29' "Велес" из центра поля соорудил атаку с подключением Лопатина, который вырвался на оперативный простор и саданул мимо ворот из убойной позиции.

28' МОМЕНТИЩЕ! Из пределов вратарской площади Смит пробил в угол, но Арапов в прыжке выудил оттуда снаряд. Будет угловой, а передачу от лицевой отдал Кабахидзе.

27' А здесь без карточки? Анисимов срубил Кубышкина в нескольких метрах от боковой линии, но судья попросил обоих подниматься.

26' В офсайде оказался игрок "Томи" - Антипов не заметил, что Кахидзе и Тарасов забрались в одну линию, и в момент приёма мяча россиянин был в положении "вне игры".

25' Угловой был бездарно разыгран, но после череды пасов и рикошетов снаряд отлетел к Кабахидзе, пробившему в створ!

24' Лопатин заработал угловой возле лицевой линии - форвард "Велеса" поборолся с Савиных и хитроумно пробил в ногу защитника "Томи".

23' Бацуев выполнил проникающий пас в штрафную, ворвался в эту зону Лопатин, но не смог пробить под давлением Коробова.

22' Вульфов по флангу разогнался и выполнил нечто вроде прострела с подскоком, но Арапов во вратарской зафиксировал мяч.

21' Кабахидзе грамотно раскачал Мамина и забросил мяч, словно рукой в баскетболе, на голову Смита, который не ожидал, что пас пройдёт.

20' Очень жёстко Бацуев принял Радостева, который врезался в оппонента. Полузащитник "Томи" приземлился на газон, но не впечатлил арбитра.

19' Леонов на линии штрафной принял мяч, устранил Кахидзе и пытался пробить, но снаряд затерялся в ногах Тарасова.

18' Ух!!! Бацуев с дальней дистанции проверил бдительность Арапова, и вратарю "Томи" удалось лишь со 2-й попытки зафиксировать мяч.

17' На жёлтую карточку нарвался Бацуев - хавбек "Велеса" прихватил за футболку Леонова. Возмущается игрок московской команды.

16' Опасно! Антипов пробил с правой ноги по воротам, и Граб всё контролировал, но в динамике удар был слишком грозным.

15' Ещё один штрафной заработали гости. Кудряшов заработал стандартное положение, которого сбил легонько Самылин.

14' Опасно! Смит пробил издали (примерно с 15 метров), и снаряд проскочил по мокрому газону за пределы поля в метре от штанги!

13' Тарасов был срублен хамским подкатом в 6-7 метрах от боковой линии. Леонов был груб и даже не извинился перед игроком "Велеса".

12' Вульфов возле флажка пытался сохранить мяч и зарядил в спину Кубышкину - хавбек "Томи" не ожидал такой подставы.

11' Полил дождь в Подмосковье - Домодедово сегодня погодными условиями не радует. Кажется, что даже градинки маленькие падают с небес.

10' Последовал великолепный заброс по силе со стороны Кубышкина в направлении Антипова, он пытался вырваться 1 на 1, но замешкался.

9' Бацуев от углового флажка выполнил передачу в направлении Лопатина, который мощно головой пробил прямо в руки Арапова.

8' Майга на скорости подтолкнул Дмитриева - вели они борьбу за мяч, но россиянин завалился по собственной инициативе, контакт был минимальным.

7' "Велес" минуту контролировал мяч на своей половине. Не прошёл заброс по флангу в сторону Бацуева, которого опередил Савиных.

6' И снова фол - возле бровки Серасхову досталось. Последовал навес в сторону Дмириева, и форвард "Томи" лбом пробил.

5' Неплохо "Томь" добралась за счёт коротких передач к штрафной Граба, и Антипов нанёс неплохой удар с линии, но под снаряд бросился Тарасов.

4' Майга в центре поля перехватил снаряд и тут же его потерял. Был толчок в спину малийского хавбека со стороны Леонова.

3' В 10 метрах от штрафной площади "Велеса" был сбит Радостев, разгонявшийся через фланг. Перестарался Анисимов, в действиях которого не было злого умысла.

2' Лопатин пытался выскочить 1 на 1 с вратарём "Томи", однако своевременно корпус поставил Мамин. Передачу из глубины выдал Майга.