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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Велес Москва
 
Позже
Томь

Предыдущие игры

Велес Москва Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Велес Москва 1:0 Томь ПФК Кубань 0:2 Велес Москва Факел 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Енисей
Уфа 0:2 Велес Москва Велес Москва 2:1 Текстильщик Алания 0:0 Велес Москва Нефтехимик 2:0 Велес Москва Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Иртыш Омск Томь 0:0 Велес Москва Чертаново 2:4 Велес Москва Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Енисей Оренбург 3:0 Велес Москва Велес Москва 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва Велес Москва 5:0 Спартак-2 Велес Москва 0:1 Балтика Краснодар-2 2:1 Велес Москва
Томь Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Велес Москва 1:0 Томь Факел 2:0 Томь Томь 1:0 Балтика Металлург Липецк 3:2 Томь
Томь 1:1 Нижний Новгород Томь 1:0 Енисей Оренбург 2:0 Томь Томь 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Томь Томь 0:0 Велес Москва Балтика 0:1 Томь Томь 1:1 Краснодар-2 Акрон 0:0 Томь Томь 1:0 Торпедо Москва Шинник 2:3 Томь Томь 0:3 Факел Волгарь 2:1 Томь Томь 1:3 Крылья Советов Текстильщик 1:1 Томь Алания 2:3 Томь

Последние игры между собой

Велес Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Томь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Велес Москва 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:0 Велес Москва ФНЛ - Первый дивизион Велес Москва 0:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
2. Чайка Олейников Иван 2 0 0
3. Ленинградец Хлусов Никита 2 0 0
4. Саранск _Khleborodov I. 2 0 0
5. Миасс _Zamyatin D. 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
3. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
4. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
5. Чертаново _Bartasevich V. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Томь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2021, осталось 1 день 20 часов 19 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    Велес Москва
    Ничья
    Томь
    1.86
    3.17
    4.68
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Велес Москва - Томь онлайн


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