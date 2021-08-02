Россия: Кубок 2021-2022
Торпедо Москва
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СКА-Хабаровск
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва
Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +7 =7 -6КАМАЗ 1:2 СКА-Хабаровск Ротор 0:0 СКА-Хабаровск Нефтехимик 0:0 СКА-Хабаровск Акрон 1:2 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 1:2 Алания Нефтехимик 3:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Томь Чертаново 0:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Енисей 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Чайка 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва Балтика 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Торпедо Москва 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|2.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
|3.
|Ленинградец
|Хлусов Никита
|2
|0
|0
|4.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|2
|0
|0
|5.
|Миасс
|_Zamyatin D.
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|3.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|4.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Bartasevich V.
|0
|1
Прогнозы на матч Торпедо Москва - СКА-Хабаровск
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