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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 13100
Вольфсбергер
0'
1:0
22' Гол
Фунтас Таксиархис
24' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
27' Желтая карточка
Штрацниг Кай
28' Желтая карточка
Tai Baribo
45' Желтая карточка
Граховац Срджан
48' Желтая карточка
Кнасмюлльнер Кристоф
2:0
52' Гол
Фунтас Таксиархис
3:0
53' Гол
Фунтас Таксиархис
66' Желтая карточка
Кара Эркан
88' Желтая карточка
Дьенг Шейку
90'+5
1
Штребингер
Ричард
13
Шик
Торстен
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
14
Граховац
Срджан
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
36
Аразе
Кельвин
9
Фунтас
Таксиархис
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
29
Куттин
Мануэль
77
Дедич
Амар
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
17
Шерцер
Йонатан
30
Тафернер
Маттойс
33
Штрацниг
Кай
18
Рёчер
Торстен
10
Линдль
Михаэль
24
Верницниг
Кристофер
11
Tai
Baribo
Рапид Вена
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 4 1.33
2. Грюлль Марко 0 0
3. Кара Эркан 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линдль Михаэль 1 (1) 0.33
2. Баумгартнер Доминик 1 0.33

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Шик Торстен 1 0
2. Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
3. Граховац Срджан 1 0
4. Фунтас Таксиархис 1 0
5. Стойкович Филип 1 0
6. Хофманн Максимилиан 1 0
7. Кара Эркан 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Tai Baribo 2 0
2. Дьенг Шейку 1 0
3. Баумгартнер Доминик 1 0
4. Шерцер Йонатан 1 0
5. Гугганиг Давид 1 0
6. Штрацниг Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 25% (1) 25% (1) 0 50% (2) 0 0
 Вольфсбергер 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг
Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 0:0 Штурм Рапид Вена 0:3 Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Вольфсбергер 1:4 Штурм Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер 0:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага
Вольфсбергер 1:3 Риека Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Штурм Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:4 ЛАСК Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена Аустрия Вена 3:5 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Бундеслига
Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Штурм 3 2 0 1 8 - 5 6
3. Рид 3 2 0 1 5 - 9 6
4. ЛАСК 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Адмира 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Рапид Вена 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 5 - 8 4
8. Альтах 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Хартберг 3 1 0 2 6 - 6 3
10. Сваровски Тироль 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Аустрия Вена 3 0 1 2 2 - 4 1
12. Вольфсбергер 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Рид 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Аустрия Клагенфурт 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Адмира 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Рапид Вена 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Штурм 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Сваровски Тироль 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ЛАСК 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Альтах 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Вольфсбергер 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Штурм 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Альтах 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Хартберг 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Рапид Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Адмира 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Сваровски Тироль 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вольфсбергер 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 4 0
11. Рид 1 0 0 1 1 - 7 0
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 5 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
3. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 3 0 0
4. Хартберг Тадич Дарио 3 1 0
5. Ред Булл Зальцбург Кристенсен Расмус 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 1
2. Альтах Цвишенбруггер Ян 2 0
3. Альтах Дабанлы Беркай 2 0
4. Альтах Хаудум Штефан 2 0
5. Адмира Бауэр Себастьян 2 0
Весь список
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