  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Альтах
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Рапид Вена
0' 11'
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
2
Дабанлы
Беркай
18
Цвишенбруггер
Ян
16
Шрайнер
Эммануэль
10
Райтер
Доминик
27
Хаудум
Штефан
4
Felix
Strauss
33
Букта
Чаба
30
Крижман
Санди
9
Нухиу
Атдхи
1
Штребингер
Ричард
13
Шик
Торстен
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
6
Виммер
Кевин
14
Граховац
Срджан
42
Шустер
Лион
9
Фунтас
Таксиархис
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
23
Ауэр
Йонас
29
Кара
Эркан
Альтах
4-4-1-1
Рапид Вена
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крижман Санди 1 0.33
2. Хаудум Штефан 1 0.33
3. Турнвальд Мануэль 1 0.33
4. Райтер Доминик 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 4 1.33
2. Грюлль Марко 0 0
3. Кара Эркан 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Цвишенбруггер Ян 2 0
2. Дабанлы Беркай 2 0
3. Хаудум Штефан 2 0
4. Нетцер Филипп 1 0
5. Крижман Санди 1 0
6. Майлингер Марко 1 0
7. Нухиу Атдхи 1 0
8. Нуссбаумер Даниэль 1 0
9. Felix Strauss 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Шик Торстен 1 0
2. Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
3. Граховац Срджан 1 0
4. Фунтас Таксиархис 1 0
5. Стойкович Филип 1 0
6. Хофманн Максимилиан 1 0
7. Кара Эркан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0
 Рапид Вена 25% (1) 25% (1) 0 50% (2) 0 0

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Штурм 3:1 Альтах Хартберг 1:2 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах
Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена
Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена

Последние игры между собой

Альтах: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Рапид Вена: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Альтах Бундеслига
Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Штурм 0:0 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Рид 4 2 1 1 6 - 10 7
4. ЛАСК 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Рапид Вена 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
6. Аустрия Клагенфурт 0:0 4 1 2 1 5 - 8 5
7. Адмира 4 1 1 2 6 - 4 4
8. Альтах 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
9. Хартберг 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сваровски Тироль 4 0 4 0 5 - 5 4
11. Аустрия Вена 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
12. Вольфсбергер 4 0 2 2 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Рид 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Аустрия Клагенфурт 0:0 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Адмира 2 1 0 1 4 - 1 3
5. Рапид Вена 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Штурм 0:0 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Аустрия Вена 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. ЛАСК 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Сваровски Тироль 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Альтах 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Хартберг 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Вольфсбергер 2 0 1 1 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Штурм 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3. ЛАСК 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Альтах 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Хартберг 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Сваровски Тироль 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Рапид Вена 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Адмира 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вольфсбергер 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Аустрия Клагенфурт 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
11. Рид 2 0 1 1 2 - 8 1
12. Аустрия Вена 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 5 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
3. Хартберг Тадич Дарио 3 1 1
4. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 3 0 0
5. Хартберг Хорват Саша 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
2. Хартберг Хайль Юрген 3 0
3. Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 1
4. Рид Оффенбахер Даниэль 2 0
5. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Рапид Вена
4.50
4.20
1.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 0:0 Рапид Вена онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 