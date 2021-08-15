Австрия: Бундеслига 2021-2022
Альтах
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Кэшпойнт Арена
Рапид Вена
13
Касали
Тино
33
Букта
Чаба
13
Шик
Торстен
30
Граймль
Лео
42
Шустер
Лион
23
Ауэр
Йонас
29
Кара
Эркан
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крижман Санди
|1
|0.33
|2.
|Хаудум Штефан
|1
|0.33
|3.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.33
|4.
|Райтер Доминик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|4
|1.33
|2.
|Грюлль Марко
|0
|0
|3.
|Кара Эркан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|2.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|3.
|Хаудум Штефан
|2
|0
|4.
|Нетцер Филипп
|1
|0
|5.
|Крижман Санди
|1
|0
|6.
|Майлингер Марко
|1
|0
|7.
|Нухиу Атдхи
|1
|0
|8.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|9.
|Felix Strauss
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шик Торстен
|1
|0
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|3.
|Граховац Срджан
|1
|0
|4.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|5.
|Стойкович Филип
|1
|0
|6.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|7.
|Кара Эркан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Рапид Вена
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +7 =4 -9Штурм 3:1 Альтах Хартберг 1:2 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах
Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =4 -6Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена
Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
Альтах: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Рапид Вена: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Штурм
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Рид
|4
|2
|1
|1
|6 - 10
|7
|4.
|ЛАСК
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|7.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|8.
|Альтах
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|Хартберг
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|11.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Рид
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|Адмира
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Штурм
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Аустрия Вена
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|ЛАСК
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Альтах
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Штурм
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|ЛАСК
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Альтах
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Рапид Вена
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Адмира
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|11.
|Рид
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|12.
|Аустрия Вена
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|5
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|0
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|1
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|3
|0
|0
|5.
|Хартберг
|Хорват Саша
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|2.
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1
|1
|4.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|2
|0
|5.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|2
|0