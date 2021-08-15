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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Альтах
2:1
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
43' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
0:1
59' Гол
Грюлль Марко
1:1
82' Гол
Нуссбаумер Даниэль
87' Желтая карточка
Шустер Лион
2:1
90' Пенальти
Нухиу Атдхи
90'+7
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
2
Дабанлы
Беркай
18
Цвишенбруггер
Ян
16
Шрайнер
Эммануэль
10
Райтер
Доминик
27
Хаудум
Штефан
4
Felix
Strauss
33
Букта
Чаба
30
Крижман
Санди
9
Нухиу
Атдхи
1
Штребингер
Ричард
13
Шик
Торстен
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
6
Виммер
Кевин
14
Граховац
Срджан
42
Шустер
Лион
9
Фунтас
Таксиархис
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
23
Ауэр
Йонас
29
Кара
Эркан
Альтах
4-4-2
Рапид Вена
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крижман Санди 1 0.25
2. Хаудум Штефан 1 0.25
3. Нуссбаумер Даниэль 1 0.25
4. Турнвальд Мануэль 1 0.25
5. Нухиу Атдхи 1 (1) 0.25
6. Нетцер Филипп 0 0
7. Райтер Доминик 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 4 1
2. Грюлль Марко 1 0.25
3. Кара Эркан 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Нухиу Атдхи 2 0
2. Цвишенбруггер Ян 2 0
3. Дабанлы Беркай 2 0
4. Хаудум Штефан 2 0
5. Нетцер Филипп 1 0
6. Крижман Санди 1 0
7. Майлингер Марко 1 0
8. Нуссбаумер Даниэль 1 0
9. Felix Strauss 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Шик Торстен 1 0
2. Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
3. Граховац Срджан 1 0
4. Фунтас Таксиархис 1 0
5. Стойкович Филип 1 0
6. Хофманн Максимилиан 1 0
7. Кара Эркан 1 0
8. Шустер Лион 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 0 40% (2) 0 20% (1) 0 40% (2)
 Рапид Вена 20% (1) 20% (1) 0 60% (3) 0 0

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Штурм 3:1 Альтах Хартберг 1:2 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах
Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена
Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена

Последние игры между собой

Альтах: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Рапид Вена: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Альтах Бундеслига
Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Штурм 4 3 0 1 11 - 6 9
3. Рид 4 2 1 1 6 - 10 7
4. Альтах 4 2 0 2 5 - 6 6
5. ЛАСК 4 1 2 1 4 - 5 5
6. Аустрия Клагенфурт 4 1 2 1 6 - 9 5
7. Адмира 4 1 1 2 6 - 4 4
8. Хартберг 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Рапид Вена 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Сваровски Тироль 4 0 4 0 5 - 5 4
11. Аустрия Вена 4 0 2 2 3 - 5 2
12. Вольфсбергер 4 0 2 2 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Рид 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Аустрия Клагенфурт 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Адмира 2 1 0 1 4 - 1 3
5. Рапид Вена 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Штурм 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Альтах 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Сваровски Тироль 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Аустрия Вена 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Хартберг 2 0 1 1 2 - 3 1
11. ЛАСК 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Вольфсбергер 2 0 1 1 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Штурм 2 2 0 0 7 - 2 6
3. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Альтах 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Хартберг 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Сваровски Тироль 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Рапид Вена 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Адмира 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вольфсбергер 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Рид 2 0 1 1 2 - 8 1
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 5 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
3. Хартберг Тадич Дарио 3 1 1
4. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 3 0 0
5. Хартберг Хорват Саша 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
2. Хартберг Хайль Юрген 3 0
3. Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 1
4. Альтах Нухиу Атдхи 2 0
5. Рид Оффенбахер Даниэль 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Нухиу Атдхи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альтах 2:1 Рапид Вена онлайн




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