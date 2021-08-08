Первый тайм

38' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Флоря Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Попа Даньел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Хорошую попытку сделал Флоря Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Deniz Giafer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

15' Сореску Деян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Дулка Марко не смог попасть в створ ударом издали

7' Молдован Дину выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Попа Даньел нанес удар головой, но Mihai Esanu спокойно отбил мяч.

4' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола