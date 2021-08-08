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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
1:0
25' Гол
Флоря Даниэль
38'
1
Молдован
Дину
98
Кэпушэ
Тибериу
5
Daniel
Celea
3
Баксеванос
Николаос
15
Дину
Корнел
9
Матич
Рэзван
6
Якоб
Паул
8
Дулка
Марко
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
12
Эшану
Михай
24
Гиафер
Денис
6
Эхманн
Марко
27
Григоре
Рикардо
32
Крету
Джани
5
Рэуцэ
Александру
7
Филип
Стелиано
98
Михаю
Андреас
22
Сореску
Деян
99
Молдовяну
Роберт
38
Бани
Андрей
Киндия Тырговиште
Динамо Бухарест

Ход матча

25'
Флоря Даниэль
(Попа Даньел)
1:0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Даниэль 1 0.25
2. Керкез Кристиан 1 0.25
3. Попа Даньел 0 0
Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сореску Деян 5 1.25
2. Михаю Андреас 1 0.25
3. Филип Стелиано 0 0
4. Молдовяну Роберт 0 0
5. Григоре Рикардо 0 0
6. Бани Андрей 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Попадюк Дору 1 0
2. Кэпушэ Тибериу 1 0
3. Попа Даньел 1 0
4. Корбу Лауренциу 1 0
5. Негуц Кристиан 1 0
6. Дину Корнел 1 0
7. Матич Рэзван 1 0
Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Филип Стелиано 2 0
2. Эшану Михай 2 0
3. Крету Джани 2 0
4. Раду Йонуц 1 0
5. Сореску Деян 1 0
6. Нейкуцеску Михай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 100% (1)
 Динамо Бухарест 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =6 -7
ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца
Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Астра Киндия Тырговиште 2:0 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Волунтари Галатасарай 2:1 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Арджеш 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Астра Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Политехника Яссы 1:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Астра 0:0 Динамо Бухарест Астра 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Арджеш Волунтари 1:1 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Лига 1 Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Первая лига
Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 5:0 Киндия Тырговиште Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 4 0 0 7 - 3 12
2. Рапид Бухарест 4 3 1 0 4 - 0 10
3. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Университатя Крайова 7 3 0 4 9 - 12 9
5. Динамо Бухарест 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
6. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Вииторул Констанца 3 1 2 0 2 - 0 5
8. УТА Арад 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Сепси 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Газ-Метан Медиаш 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Киндия Тырговиште 1:0 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Волунтари 3 1 0 2 4 - 5 3
13. Миовени 4 1 0 3 2 - 5 3
14. Арджеш 4 0 1 3 2 - 5 1
15. Академика Клинчени 4 0 0 4 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Бухарест 0:1 2 2 0 0 6 - 3 6
2. ЧФР Клуж 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Киндия Тырговиште 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Газ-Метан Медиаш 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Рапид Бухарест 2 1 1 0 1 - 0 4
8. ФКСБ 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Сепси 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Волунтари 2 1 0 1 2 - 2 3
12. УТА Арад 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Академика Клинчени 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Арджеш 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Ботошани 2 2 0 0 3 - 1 6
3. ЧФР Клуж 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Миовени 2 1 0 1 2 - 2 3
5. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Университатя Крайова 4 1 0 3 6 - 10 3
7. Вииторул Констанца 2 0 2 0 0 - 0 2
8. ФКСБ 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Арджеш 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Волунтари 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Киндия Тырговиште 1:0 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Динамо Бухарест 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Академика Клинчени 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 3 0 0
3. Университатя Крайова William Baeten 2 0 1
4. Рапид Бухарест Бэлан Адриан 2 0 0
5. Ботошани Онгенда Эрвин 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Университатя Крайова Jeremy Huyghebaert 3 0
2. Академика Клинчени Каскини Баутиста 3 0
3. Вииторул Констанца Дюссо Дамьен 1 1
4. ЧФР Клуж Дяк Чиприан 2 0
5. Волунтари Тамаш Габриэль 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Buzau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Динамо Бухарест
2.08
5.34
3.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест онлайн




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