Румыния: Первая лига 2021-2022
Киндия Тырговиште
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Stadionul Municipal, Buzau
Динамо Бухарест
1:0
25' ГолФлоря Даниэль
15
Дину
Корнел
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
12
Эшану
Михай
24
Гиафер
Денис
32
Крету
Джани
22
Сореску
Деян
38
Бани
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сореску ДеянНападающий
- Нападающий
-
38 Бани АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
-
15 Стан КлаудиуПолузащитник
- Нападающий
-
75 Амзар ЙонуцНападающий
-
-
-
-
-
19 David Tone
-
Главный тренер: Dario Bonetti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
1:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Даниэль
|1
|0.25
|2.
|Керкез Кристиан
|1
|0.25
|3.
|Попа Даньел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сореску Деян
|5
|1.25
|2.
|Михаю Андреас
|1
|0.25
|3.
|Филип Стелиано
|0
|0
|4.
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|5.
|Григоре Рикардо
|0
|0
|6.
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попадюк Дору
|1
|0
|2.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0
|3.
|Попа Даньел
|1
|0
|4.
|Корбу Лауренциу
|1
|0
|5.
|Негуц Кристиан
|1
|0
|6.
|Дину Корнел
|1
|0
|7.
|Матич Рэзван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|2
|0
|2.
|Эшану Михай
|2
|0
|3.
|Крету Джани
|2
|0
|4.
|Раду Йонуц
|1
|0
|5.
|Сореску Деян
|1
|0
|6.
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Динамо Бухарест
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =6 -7ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца
Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Астра Киндия Тырговиште 2:0 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =4 -9Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Волунтари Галатасарай 2:1 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Арджеш 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Астра Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Политехника Яссы 1:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Астра 0:0 Динамо Бухарест Астра 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Арджеш Волунтари 1:1 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|4
|0
|0
|7 - 3
|12
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|3.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Университатя Крайова
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|Динамо Бухарест
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|УТА Арад
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Киндия Тырговиште
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Волунтари
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Арджеш
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|0:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Университатя Крайова
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Киндия Тырговиште
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Сепси
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|УТА Арад
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Миовени
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Университатя Крайова
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|7.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Арджеш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Динамо Бухарест
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
|3.
|Университатя Крайова
|William Baeten
|2
|0
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Бэлан Адриан
|2
|0
|0
|5.
|Ботошани
|Онгенда Эрвин
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Университатя Крайова
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|2.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|3
|0
|3.
|Вииторул Констанца
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Дяк Чиприан
|2
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|2
|0