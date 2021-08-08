Румыния: Первая лига 2021-2022
Киндия Тырговиште
1:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Buzau
Динамо Бухарест
1:0
25' ГолФлоря Даниэль
45' Желтая карточкаФлоря Даниэль
57' Желтая карточкаКрету Джани
68' Желтая карточкаDaniel Celea
70' Желтая карточкаСореску Деян
73' Желтая карточкаГиафер Денис
88' Желтая карточкаПопадюк Дору
88' Желтая карточкаEmil Sandoi
89' Желтая карточкаДулка Марко
90' Желтая карточкаКорбу Лауренциу
15
Дину
Корнел
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
12
Эшану
Михай
24
Гиафер
Денис
32
Крету
Джани
22
Сореску
Деян
38
Бани
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сореску ДеянНападающий
- Нападающий
-
38 Бани АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
-
15 Стан КлаудиуПолузащитник
- Нападающий
-
75 Амзар ЙонуцНападающий
-
-
-
-
-
19 David Tone
-
Главный тренер: Dario Bonetti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
1:0
45'
57'
68'
70'
73'
88'
88'
89'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Даниэль
|1
|0.25
|2.
|Керкез Кристиан
|1
|0.25
|3.
|Попа Даньел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сореску Деян
|5
|1.25
|2.
|Михаю Андреас
|1
|0.25
|3.
|Филип Стелиано
|0
|0
|4.
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|5.
|Григоре Рикардо
|0
|0
|6.
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попадюк Дору
|2
|0
|2.
|Корбу Лауренциу
|2
|0
|3.
|Флоря Даниэль
|1
|0
|4.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0
|5.
|Попа Даньел
|1
|0
|6.
|Дулка Марко
|1
|0
|7.
|Негуц Кристиан
|1
|0
|8.
|Дину Корнел
|1
|0
|9.
|Daniel Celea
|1
|0
|10.
|Матич Рэзван
|1
|0
|11.
|Emil Sandoi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крету Джани
|3
|0
|2.
|Филип Стелиано
|2
|0
|3.
|Сореску Деян
|2
|0
|4.
|Эшану Михай
|2
|0
|5.
|Раду Йонуц
|1
|0
|6.
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|7.
|Гиафер Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Динамо Бухарест
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =6 -7ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца
Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Астра Киндия Тырговиште 2:0 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =4 -9Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Волунтари Галатасарай 2:1 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Арджеш 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Астра Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Политехника Яссы 1:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Астра 0:0 Динамо Бухарест Астра 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Арджеш Волунтари 1:1 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|4
|0
|0
|7 - 3
|12
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|3.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Университатя Крайова
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|ФКСБ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|УТА Арад
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Сепси
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Волунтари
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Арджеш
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Университатя Крайова
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Киндия Тырговиште
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Сепси
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|УТА Арад
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Миовени
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Университатя Крайова
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|7.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|ФКСБ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Арджеш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
|3.
|Университатя Крайова
|William Baeten
|2
|0
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Бэлан Адриан
|2
|0
|0
|5.
|Ботошани
|Онгенда Эрвин
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Университатя Крайова
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|2.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|3
|0
|3.
|Динамо Бухарест
|Крету Джани
|3
|0
|4.
|Вииторул Констанца
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|5.
|ЧФР Клуж
|Дяк Чиприан
|2
|0