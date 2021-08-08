Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сореску Деян не смог попасть в створ ударом издали

95' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Баксеванос Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Корбу Лауренциу получает желтую карточку за нырок

92' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Корбу Лауренциу нырнул в штрафной. Спорно!

92' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

89' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Сореску Деян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Рефери не любит споров - именно за это Emil Sandoi сейчас получил желтую

87' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

85' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Adrian Ionita выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Кэпушэ Тибериу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Баксеванос Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Флоря Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Флоря Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Филип Стелиано пробил со штрафного прямо в стенку

78' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

77' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Cornel Dinu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Дулка Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Дулка Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Судья подбегает и показывает Deniz Giafer из команды Динамо Бухарест отложенную желтую карточку за фол.

72' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Тактическая замена. Матич Рэзван уходит с поля и его заменяет Adrian Ionita

70' Рефери не любит споров - именно за это Сореску Деян сейчас получил желтую

68' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште получает желтую после опасной игры.

67' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Дулка Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Попадюк Дору нанес удар, мяч был парирован, но Mihai Esanu не удержал его в руках.

63' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновлен

61' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

59' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Баксеванос Николаос наказан за толчок Deniz Giafer

58' Матич Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Крету Джани тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

56' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

55' Филип Стелиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Тактическая замена. Andreas Mihaiu уходит с поля и его заменяет Andrei Florescu

51' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Andreas Mihaiu из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

48' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Эшану Михай взял и забрал мяч на выходе

47' Матич Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Эшану Михай взял и забрал мяч на выходе