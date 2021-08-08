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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
1:0
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
1:0
25' Гол
Флоря Даниэль
45' Желтая карточка
Флоря Даниэль
57' Желтая карточка
Крету Джани
68' Желтая карточка
Daniel Celea
70' Желтая карточка
Сореску Деян
73' Желтая карточка
Гиафер Денис
88' Желтая карточка
Попадюк Дору
88' Желтая карточка
Emil Sandoi
89' Желтая карточка
Дулка Марко
90' Желтая карточка
Корбу Лауренциу
90'+6
1
Молдован
Дину
98
Кэпушэ
Тибериу
5
Daniel
Celea
3
Баксеванос
Николаос
15
Дину
Корнел
9
Матич
Рэзван
6
Якоб
Паул
8
Дулка
Марко
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
12
Эшану
Михай
24
Гиафер
Денис
6
Эхманн
Марко
27
Григоре
Рикардо
32
Крету
Джани
5
Рэуцэ
Александру
7
Филип
Стелиано
98
Михаю
Андреас
22
Сореску
Деян
99
Молдовяну
Роберт
38
Бани
Андрей
Киндия Тырговиште
Динамо Бухарест

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Даниэль 1 0.25
2. Керкез Кристиан 1 0.25
3. Попа Даньел 0 0
Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сореску Деян 5 1.25
2. Михаю Андреас 1 0.25
3. Филип Стелиано 0 0
4. Молдовяну Роберт 0 0
5. Григоре Рикардо 0 0
6. Бани Андрей 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Попадюк Дору 2 0
2. Корбу Лауренциу 2 0
3. Флоря Даниэль 1 0
4. Кэпушэ Тибериу 1 0
5. Попа Даньел 1 0
6. Дулка Марко 1 0
7. Негуц Кристиан 1 0
8. Дину Корнел 1 0
9. Daniel Celea 1 0
10. Матич Рэзван 1 0
11. Emil Sandoi 1 0
Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Крету Джани 3 0
2. Филип Стелиано 2 0
3. Сореску Деян 2 0
4. Эшану Михай 2 0
5. Раду Йонуц 1 0
6. Нейкуцеску Михай 1 0
7. Гиафер Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Киндия Тырговиште 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Динамо Бухарест 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =6 -7
ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Вииторул Констанца
Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 Вииторул Констанца Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Газ-Метан Медиаш УТА Арад 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Астра Киндия Тырговиште 2:0 Политехника Яссы Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Волунтари Галатасарай 2:1 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Арджеш 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Астра Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Политехника Яссы 1:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Астра 0:0 Динамо Бухарест Астра 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Арджеш Волунтари 1:1 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Лига 1 Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Первая лига
Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 5:0 Киндия Тырговиште Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 4 0 0 7 - 3 12
2. Рапид Бухарест 4 3 1 0 4 - 0 10
3. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Университатя Крайова 7 3 0 4 9 - 12 9
5. Динамо Бухарест 4 2 0 2 6 - 5 6
6. ФКСБ 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Вииторул Констанца 3 1 2 0 2 - 0 5
8. УТА Арад 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Сепси 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Газ-Метан Медиаш 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Киндия Тырговиште 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Волунтари 3 1 0 2 4 - 5 3
13. Миовени 4 1 0 3 2 - 5 3
14. Арджеш 4 0 1 3 2 - 5 1
15. Академика Клинчени 4 0 0 4 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Бухарест 2 2 0 0 6 - 3 6
2. ЧФР Клуж 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Киндия Тырговиште 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Газ-Метан Медиаш 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Рапид Бухарест 2 1 1 0 1 - 0 4
8. ФКСБ 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Сепси 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Волунтари 2 1 0 1 2 - 2 3
12. УТА Арад 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Академика Клинчени 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Арджеш 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Ботошани 2 2 0 0 3 - 1 6
3. ЧФР Клуж 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Миовени 2 1 0 1 2 - 2 3
5. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Университатя Крайова 4 1 0 3 6 - 10 3
7. Вииторул Констанца 2 0 2 0 0 - 0 2
8. ФКСБ 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Арджеш 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Волунтари 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Киндия Тырговиште 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Динамо Бухарест 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Академика Клинчени 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 3 0 0
3. Университатя Крайова William Baeten 2 0 1
4. Рапид Бухарест Бэлан Адриан 2 0 0
5. Ботошани Онгенда Эрвин 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Университатя Крайова Jeremy Huyghebaert 3 0
2. Академика Клинчени Каскини Баутиста 3 0
3. Динамо Бухарест Крету Джани 3 0
4. Вииторул Констанца Дюссо Дамьен 1 1
5. ЧФР Клуж Дяк Чиприан 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Buzau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест онлайн




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