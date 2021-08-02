Жеребьёвка Лиги чемпионов

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Добрый день, уважаемые поклонники футбола! Несмотря на то, что у нас ещё не сыграны матчи третьего квалификационного раунда, сегодня нас ждёт жеребьёвка раунда плей-офф. Ключевой вопрос - кто станет возможным соперником московского "Спартака". Комментировать для вас это событие будет Андрей Трунов.