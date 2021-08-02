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Жеребьёвка Лиги чемпионов
 
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Последние игры между собой

Жеребьёвка Лиги чемпионов: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
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  • До матча
  • ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ
    Сеяные
    • «Зальцбург» (Австрия)
    • «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Легия» (Польша)
    • «Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» Прага (Чехия)
    • «Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария)
    Несеяные
    • ЧФР (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария)
    • «Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдова)
    • «Мальме» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия)
    • «Брондбю» (Дания)

    ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ
    Сеяные
    • «Генк» (Бельгия) / «Шахтёр» Донецк (Украина)
    • «Спартак» Москва (Россия) / «Бенфика» (Португалия)
    Несеяные
    • «Монако» (Франция) / «Спарта» (Чехия)
    • ПСВ (Голландия) / «Митьюлланд» (Дания)
  • Добрый день, уважаемые поклонники футбола! Несмотря на то, что у нас ещё не сыграны матчи третьего квалификационного раунда, сегодня нас ждёт жеребьёвка раунда плей-офф. Ключевой вопрос - кто станет возможным соперником московского "Спартака". Комментировать для вас это событие будет Андрей Трунов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2021, осталось 10 минут.



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