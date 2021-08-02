Представляют нам уже участников, кто будет играть вообще. Матчи, кстати, первые будут только завтра.

2'

Нам пока рассказывают о том, как это всё будет проходить. Корзины я уже вам обозначил ниже, посев тоже предельно понятен. Ждём появления пар уже. Сегодня относительно быстрая церемония будет, без предыстории, лишь немного видео.