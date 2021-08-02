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Жеребьёвка Лиги чемпионов
 
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Последние игры между собой

Жеребьёвка Лиги чемпионов: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
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  • До матча
  • Первая корзина: «Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг»

    Вторая корзина: «Реал» Мадрид, «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Дортмунд

    Третья корзина: «Порту», «Аякс», «Шахтёр» Донецк, «РБ Лейпциг», «Бенфика», «Аталанта», «Зальцбург», «ЗЕНИТ»

    Четвертая корзина: «Бешикташ», «Динамо» Киев, «Брюгге», «Янг Бойз», «Милан», «Мальмё», «Вольфсбург», «Шериф»

    Жеребьевка пройдет 26 августа в Стамбуле. Начало – в 19:00 по московскому времени.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2021, осталось 5 минут.



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