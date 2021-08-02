Жеребьёвка Лиги чемпионов

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Первая корзина: «Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг»



Вторая корзина: «Реал» Мадрид, «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Дортмунд



Третья корзина: «Порту», «Аякс», «Шахтёр» Донецк, «РБ Лейпциг», «Бенфика», «Аталанта», «Зальцбург», «ЗЕНИТ»



Четвертая корзина: «Бешикташ», «Динамо» Киев, «Брюгге», «Янг Бойз», «Милан», «Мальмё», «Вольфсбург», «Шериф»



Жеребьевка пройдет 26 августа в Стамбуле. Начало – в 19:00 по московскому времени.