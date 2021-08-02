Жеребьёвка Лиги конференций 0:0 онлайн-трансляция

2'

По традиции нам рассказывают, что многие клубы очень ждали этот турнир. Мотивация, интерес и толика азарта. Всё это впереди, поэтому скучно не будет. Но нам так просто голову не заморочишь, мы ждём фактов и крутящихся шаров.