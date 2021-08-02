Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Жеребьёвка Лиги конференций
 
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Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна в России 0:0 онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна в Европе 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьевка молодёжного ЕВРО-2021 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка чемпионата мира 2022. Отбор 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Кубка России 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги Европы 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция

Последние игры между собой

Жеребьёвка Лиги конференций: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Жеребьёвка Лиги конференций 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Лиги конференций
  • До матча
  • ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ
    Сеяные
    • «Омония» (Кипр) / «Флора» (Эстония)
    • «Мура» (Словения) / «Жальгирис» (Литва)
    • «Кайрат» (Казахстан) / «Алашкерт» (Армения)
    • «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Слован» (Словакия)
    • «Нефтчи» (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)

    Несеяные
    • «Маккаби» Хайфа (Израиль) / «Торсхавн» (Фарерские острова)
    • «Линфилд» (Северная Ирландия) / «Фола» (Люксембург)
    • «Шэмрок Роверс» (Ирландия) / «Теута» (Албания)
    • «Рига» (Латвия) / «Хибернианс» (Мальта)
    • «Приштина» (Косово) / "Буде/Глимт" (Норвегия)

    ОСНОВНОЙ ПУТЬ
    ГРУППА 1
    Сеяные
    1 «Уйпешт» (Венгрия) / «Базель» (Швейцария)
    2 АЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)
    3 ТНС (Уэльс) / «Виктория» (Чехия)
    4 «Тоттенхэм» (Англия)

    Несеяные
    5 ЦСКА София (Болгария) / «Осиек» (Хорватия)
    6 «Пасуш» (Португалия) / «Ларн» (Северная Ирландия)
    7 «Брейдаблик» (Израиль) / «Абердин» (Шотландия)
    8 «Чукарички» (Сербия) / «Хаммарбю» (Швеция)

    ГРУППА 2
    Сеяные
    1 «Лячи» (Албания) / «Андерлехт» (Бельгия)
    2 «Ренн» (Франция)
    3 «Войводина» (Сербия) / ЛАСК (Австрия)
    4 «Спартак» Трнава (Словакия) / «Маккаби» Тель/Авив (Израиль)

    Несеяные
    5 «Галатасарай» (Турция) / «Сент-Джонстон» (Шотландия)
    6 «Колос» (Украина) / «Шахтёр» (Казахстан)
    7 «Русенборг» (Норвегия) / «Домжале» (Словения)
    8 «Витесс» (Голландия) / «Дандолк» (Ирландия)

    ГРУППА 3
    Сеяные
    1 КуПС (Финляндия) / «Астана» (Казахстан)
    2 «Богемиан» (Ирландия) / ПАОК (Греция)
    3 «Люцерн» (Швейцария) / «Фейеноорд» (Голландия)
    4 РФШ (Латвия) / «Гент» (Бельгия)

    Несеяные
    5 «Эльфсборг» (Швеция) / «Вележ» (Босния и Герцеговина)
    6 «Ракув» (POL) / «РУБИН» (Россия)
    7 «Хиберниан» (SCO) / «Риека» (Хорватия)
    8 «Унион» (Германия)

    ГРУППА 4
    Сеяные
    1 «Яблонец» (Чехия) / «Селтик» (Шотландия)
    2 «СОЧИ» (Россия) / «Партизан» (Сербия)
    3 «Локомотив» (Болгария) / «Копенгаген» (Дания)
    4 «Рома» (Италия)
    5 «Шленск» (Польша) / «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)

    Несеяные
    6 «Рапид» (Австрия) / «Анортосис» (Кипр)
    7 «Тобол» (Казахстан) / «Жилина» (Словакия)
    8 «Санта-Клара» (Португалия) / «Олимпия» (Словакия)
    9 «Динамо» Батуми (Грузия) / «Сивасспор» (Турция)
    10 «Трабзонспор» (Турция) / «Мольде» (Норвегия)
  • Добрый день, уважаемые поклонники еврокубков! Представляем вашему вниманию жеребьёвку раунда плей-офф Лиги конференций.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2021, осталось 2 часа 8 минут.



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Где смотреть матч Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция онлайн




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