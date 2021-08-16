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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Малатьяспор
1:5
Конец матча

Стадион:
Трабзонспор
0'
0:1
3' Гол
Бакасетас Тасос
0:2
11' Гол
Нвакаеме Энтони
23' Желтая карточка
Нвакаеме Энтони
0:3
29' Гол
Жервиньо Куасси
1:3
32' Гол
Бюйюк Адем
1:4
42' Гол
Гамшик Марек
57' Желтая карточка
Jospin Nshimirimana
1:5
66' Пенальти
Джанини Жорже
89' Желтая карточка
Бюйюк Адем
90'+5
25
Озбир
Эртач
5
Хаддади
Уссама
45
Хафез
Карим
7
Эскихеллач
Мустафа
30
Тетте
Бенджамин
8
Абид
Рейан
14
Маллан
Стефен
26
Кайя
Семих
13
Сантос
Уоллес
6
Чагиран
Бугра
10
Бюйюк
Адем
1
Чакыр
Угурджан
33
Перес
Бруно
3
Кейбаши
Исмаил
5
Оздемир
Берат
32
Ие
Эдгар
13
Vitor
Hugo
III2
11
Бакасетас
Тасос
17
Гамшик
Марек
21
Джанини
Жорже
27
Жервиньо
Куасси
9
Нвакаеме
Энтони
Малатьяспор
3-5-2
Трабзонспор
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 1 1
2. Эскихеллач Мустафа 0 0
Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 1 1
2. Гамшик Марек 1 1
3. Нвакаеме Энтони 1 1
4. Джанини Жорже 1 (1) 1
5. Бакасетас Тасос 1 1

Карточки

Малатьяспор
# Игрок      
1. Бюйюк Адем 1 0
2. Jospin Nshimirimana 1 0
Трабзонспор
# Игрок      
1. Нвакаеме Энтони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Малатьяспор 0 0 100% (1) 0 0 0
 Трабзонспор 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Истанбул Башакшехир 0:0 Малатьяспор Галатасарай 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Хатайспор Ризеспор 0:4 Малатьяспор
Малатьяспор 1:1 Кайсериспор Сивасспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 0:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Газишехир Газиантеп Денизлиспор 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:3 Коньяспор Антальяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Малатьяспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: +8 =10 -2
Мольде 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:3 Мольде Трабзонспор 2:1 Касымпаша Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир
Трабзонспор 1:0 Бандырмаспор Трабзонспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Гёзтепе 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Хатайспор Ризеспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 4:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:3 Аланьяспор Касымпаша 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:1 Фенербахче

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Трабзонспор: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Суперлига
Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 5:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 4:1 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:0 Трабзонспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Бешикташ 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Алтай 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Коньяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Фенербахче 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аланьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Касымпаша 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гёзтепе 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Антальяспор 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Хатайспор 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гиресунспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Адана Демирспор 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Ризеспор 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Малатьяспор 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алтай 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бешикташ 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Хатайспор 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Антальяспор 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Коньяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фенербахче 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аланьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Касымпаша 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гёзтепе 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гиресунспор 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Газишехир Газиантеп 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кайсериспор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ризеспор 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Адана Демирспор 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Малатьяспор 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Коньяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фенербахче 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аланьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Касымпаша 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гёзтепе 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Алтай 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Фатих Карагюмрюк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Антальяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бешикташ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хатайспор 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гиресунспор 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сивасспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Адана Демирспор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Истанбул Башакшехир 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Малатьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Ризеспор 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алтай Бамба Дауда 2 0 0
2. Трабзонспор Жервиньо Куасси 1 0 1
3. Трабзонспор Гамшик Марек 1 0 1
4. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 1 0 1
5. Трабзонспор Джанини Жорже 1 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Газишехир Газиантеп Сагаль Анхело 1 1
2. Малатьяспор Бюйюк Адем 1 0
3. Антальяспор Озмерт Хакан 1 0
4. Кайсериспор Демирок Угур 1 0
5. Фатих Карагюмрюк Билья Лукас 1 0
Весь список
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