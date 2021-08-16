Турция: Суперлига 2021-2022
Малатьяспор
1:5
Конец матча
Стадион: Malatya Stadyumu
Трабзонспор
0:1
3' ГолБакасетас Тасос
0:2
11' ГолНвакаеме Энтони
23' Желтая карточкаНвакаеме Энтони
0:3
29' ГолЖервиньо Куасси
1:3
32' ГолБюйюк Адем
1:4
42' ГолГамшик Марек
57' Желтая карточкаJospin Nshimirimana
1:5
66' ПенальтиДжанини Жорже
89' Желтая карточкаБюйюк Адем
25
Озбир
Эртач
45
Хафез
Карим
26
Кайя
Семих
10
Бюйюк
Адем
33
Перес
Бруно
32
Ие
Эдгар
17
Гамшик
Марек
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кайя СемихПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бюйюк АдемНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Орнек МертНападающий
-
15 Eric Ndizeye
-
54 Atakan Mujde
-
-
61 Taha Gur
-
19 Haqi Osman
-
77 Mert Altinas
-
-
Главный тренер: Irfan Buz
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Асан СерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
Ход матча
3'
0:1
11'
0:2
23'
29'
32'
1:3
42'
1:4
66'
1:5
89'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 8
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|1
|1
|2.
|Эскихеллач Мустафа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|1
|1
|2.
|Гамшик Марек
|1
|1
|3.
|Нвакаеме Энтони
|1
|1
|4.
|Джанини Жорже
|1 (1)
|1
|5.
|Бакасетас Тасос
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бюйюк Адем
|1
|0
|2.
|Jospin Nshimirimana
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Малатьяспор
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Трабзонспор
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Малатьяспор Последние 20 матчей: +3 =9 -8Истанбул Башакшехир 0:0 Малатьяспор Галатасарай 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Хатайспор Ризеспор 0:4 Малатьяспор
Малатьяспор 1:1 Кайсериспор Сивасспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 0:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Газишехир Газиантеп Денизлиспор 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:3 Коньяспор Антальяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Малатьяспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: +8 =10 -2Мольде 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:3 Мольде Трабзонспор 2:1 Касымпаша Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир
Трабзонспор 1:0 Бандырмаспор Трабзонспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Гёзтепе 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Хатайспор Ризеспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 4:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:3 Аланьяспор Касымпаша 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:1 Фенербахче
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Трабзонспор: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Бешикташ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Алтай
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Коньяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Касымпаша
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Гёзтепе
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Антальяспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Хатайспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гиресунспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Адана Демирспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Кайсериспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Ризеспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Малатьяспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алтай
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Бешикташ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Хатайспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Антальяспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Коньяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фенербахче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аланьяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Касымпаша
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гёзтепе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гиресунспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Газишехир Газиантеп
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кайсериспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ризеспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Адана Демирспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Малатьяспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Коньяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Касымпаша
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Гёзтепе
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Алтай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Антальяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бешикташ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хатайспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гиресунспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сивасспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Адана Демирспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Малатьяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Кайсериспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Ризеспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алтай
|Бамба Дауда
|2
|0
|0
|2.
|Трабзонспор
|Жервиньо Куасси
|1
|0
|1
|3.
|Трабзонспор
|Гамшик Марек
|1
|0
|1
|4.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|1
|5.
|Трабзонспор
|Джанини Жорже
|1
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Газишехир Газиантеп
|Сагаль Анхело
|1
|1
|2.
|Малатьяспор
|Бюйюк Адем
|1
|0
|3.
|Антальяспор
|Озмерт Хакан
|1
|0
|4.
|Кайсериспор
|Демирок Угур
|1
|0
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Билья Лукас
|1
|0