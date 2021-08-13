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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ред Булл Зальцбург
 
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Стадион:
Брондбю

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид
Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ВСГ Герта Велс 1:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:1 ДАК Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК
Брондбю Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг
Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
3. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
4. ХИК Риски Роопе 4 0 1
5. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Фола Им Томас 2 1
3. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
4. Шкендия Кривак Ян 2 1
5. Легия Енджейчик Артур 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Брондбю от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2021, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Ред Булл Зальцбург 98% (48)
    X 0% (0)
    Брондбю 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ред Булл Зальцбург
    Ничья
    Брондбю
    1.20
    7.40
    16.73
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург - Брондбю онлайн


    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Брондбю

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    98% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Брондбю
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (33)
    Меньше
    31.25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    44.9% (22)
    2:0 Ред Булл Зальцбург
    22.4% (11)
    3:1 Ред Булл Зальцбург
    16.3% (8)
    1:0 Ред Булл Зальцбург
    8.2% (4)
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