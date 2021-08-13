Лига чемпионов 2021-2022
Ред Булл Зальцбург
Позже
Стадион: Ред Булл Арена
Брондбю
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +16 =2 -2Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид
Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ВСГ Герта Велс 1:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:1 ДАК Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК
Брондбю Последние 20 матчей: +8 =6 -6Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг
Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|3.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|4.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|3.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|4.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|5.
|Легия
|Енджейчик Артур
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Брондбю
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
98% (48)
Ничья
0% (0)
Брондбю
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (33)
Меньше
31.25% (15)
Обе команды забьют
Да
66.67% (32)
Нет
33.33% (16)
Популярный счёт
2:1 Ред Булл Зальцбург
44.9% (22)
2:0 Ред Булл Зальцбург
22.4% (11)
3:1 Ред Булл Зальцбург
16.3% (8)
1:0 Ред Булл Зальцбург
8.2% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!