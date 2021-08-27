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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Антальяспор
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
19' Гол
Райт Хаджи
22'
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
8
Шахин
Нури
11
Вурал
Гюрай
77
Балчи
Бюньямин
41
Байракдар
Гокдениз
4
Налдо
Гомес
10
Милошевич
Дени
9
Райт
Хаджи
15
Поли
Андреа
12
Мукайру
Пол
23
Аккан
Гёкхан
27
Сантос
Фабрисио
88
Сертель
Джемали
6
Пехливан
Ясин
77
Генюл
Гёкхан
3
Хольмен
Себастьян
52
Сабо
Эрик
8
Джокович
Дамьян
9
Бойд
Тайлер
14
Дабо
Брайан
4
Потук
Алпер
Антальяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

19'
Райт Хаджи
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 1 0.33
2. Фреди Гомеш 1 (1) 0.33
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Антальяспор
# Игрок      
1. Озмерт Хакан 1 0
2. Поли Андреа 1 0
3. Боффин Рууд 1 0
4. Налдо Гомес 1 0
5. Houssam Ghacha 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Сабо Эрик 1 0
2. Сантос Фабрисио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антальяспор 0 0 100% (1) 0 0 0
 Ризеспор 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Фенербахче 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Гёзтепе Антальяспор 0:1 Алтай Коньяспор 1:0 Антальяспор
Антальяспор 1:1 Умраньеспор Антальяспор 4:1 Менемен Беледиеспор Антальяспор 0:1 Коджаелиспор Антальяспор 0:2 Бешикташ Антальяспор 0:0 Коньяспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:3 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 3:2 Антальяспор Антальяспор 2:3 Ризеспор Кайсериспор 0:1 Антальяспор Антальяспор 2:4 Сивасспор Анкарагюджю 1:0 Антальяспор Антальяспор 3:1 Эрзурумспор Антальяспор 2:0 Аланьяспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ризеспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Бешикташ 3:0 Ризеспор Аланьяспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 0:2 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп 4:5 Ризеспор Ризеспор 0:4 Малатьяспор Денизлиспор 0:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 2:1 Ризеспор Ризеспор 5:3 Коньяспор Антальяспор 2:3 Ризеспор Ризеспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Ризеспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Истанбул Башакшехир 0:1 Ризеспор Галатасарай 3:4 Ризеспор Ризеспор 1:0 Хатайспор Кайсериспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Анкарагюджю 1:1 Ризеспор

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Ризеспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Антальяспор 2:3 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:0 Антальяспор Суперлига
Антальяспор 2:2 Ризеспор Товарищеские матчи Антальяспор 3:1 Ризеспор Товарищеские матчи Ризеспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Антальяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 5:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Антальяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алтай 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Трабзонспор 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Галатасарай 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Фенербахче 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Коньяспор 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Бешикташ 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Касымпаша 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Фатих Карагюмрюк 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Антальяспор 1:0 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Аланьяспор 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Малатьяспор 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Адана Демирспор 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Хатайспор 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Газишехир Газиантеп 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Гёзтепе 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Кайсериспор 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Ризеспор 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Сивасспор 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Гиресунспор 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антальяспор 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Алтай 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Бешикташ 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Касымпаша 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фенербахче 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Коньяспор 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Трабзонспор 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Галатасарай 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Газишехир Газиантеп 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Хатайспор 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ризеспор 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Кайсериспор 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Гёзтепе 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Адана Демирспор 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гиресунспор 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Аланьяспор 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Малатьяспор 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Алтай 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Галатасарай 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фенербахче 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Коньяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аланьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Малатьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Адана Демирспор 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гёзтепе 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Фатих Карагюмрюк 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Касымпаша 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бешикташ 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Хатайспор 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Сивасспор 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Антальяспор 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гиресунспор 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Ризеспор 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 2 0 1
2. Коньяспор Чикалеши Сокол 2 0 0
3. Хатайспор Лобжанидзе Саба 2 0 0
4. Алтай Бамба Дауда 2 0 0
5. Трабзонспор Бакасетас Тасос 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аланьяспор Дьедью Фамара 1 1
2. Газишехир Газиантеп Сагаль Анхело 1 1
3. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 2 0
4. Касымпаша Хайрадинович Харис 2 0
5. Касымпаша Mortadha Ben Ouannes 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Райт Хаджи бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Райт Хаджи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Ризеспор
2.16
3.71
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антальяспор 1:0 Ризеспор онлайн




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