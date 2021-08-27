Турция: Суперлига 2021-2022
Антальяспор
3:2
Конец матча
Стадион: Анталья Арена
Ризеспор
1:0
18' ГолРайт Хаджи
26' Желтая карточкаГенюл Гёкхан
2:0
54' ПенальтиРайт Хаджи
2:1
61' ГолДжокович Дамьян
80' Желтая карточкаВурал Гюрай
90' Желтая карточкаСантос Фабрисио
90' Желтая карточкаОзмерт Хакан
2:2
90' ПенальтиДжокович Дамьян
90' Желтая карточкаДабо Брайан
3:2
90' ПенальтиРайт Хаджи
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
15
Поли
Андреа
12
Мукайру
Пол
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
52
Сабо
Эрик
14
Дабо
Брайан
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Поли АндреаПолузащитник
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Запасные игроки
-
99 Соуза ДиогуВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Янал Эрсун
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
-
99 Карадаг ЭренПолузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
Ход матча
18'
1:0
26'
54'
2:0
60'
61'
2:1
80'
90'
90'
90'
2:2
90'
90'
3:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|3 (2)
|1
|2.
|Фреди Гомеш
|1 (1)
|0.33
|3.
|Сари Вейсел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.67
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Озмерт Хакан
|2
|0
|2.
|Поли Андреа
|1
|0
|3.
|Боффин Рууд
|1
|0
|4.
|Вурал Гюрай
|1
|0
|5.
|Налдо Гомес
|1
|0
|6.
|Houssam Ghacha
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сантос Фабрисио
|2
|0
|2.
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|3.
|Дабо Брайан
|1
|0
|4.
|Сабо Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антальяспор
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Ризеспор
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12Фенербахче 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Гёзтепе Антальяспор 0:1 Алтай Коньяспор 1:0 Антальяспор
Антальяспор 1:1 Умраньеспор Антальяспор 4:1 Менемен Беледиеспор Антальяспор 0:1 Коджаелиспор Антальяспор 0:2 Бешикташ Антальяспор 0:0 Коньяспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:3 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 3:2 Антальяспор Антальяспор 2:3 Ризеспор Кайсериспор 0:1 Антальяспор Антальяспор 2:4 Сивасспор Анкарагюджю 1:0 Антальяспор Антальяспор 3:1 Эрзурумспор Антальяспор 2:0 Аланьяспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ризеспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Бешикташ 3:0 Ризеспор Аланьяспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 0:2 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп 4:5 Ризеспор Ризеспор 0:4 Малатьяспор Денизлиспор 0:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 2:1 Ризеспор Ризеспор 5:3 Коньяспор Антальяспор 2:3 Ризеспор Ризеспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Ризеспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Истанбул Башакшехир 0:1 Ризеспор Галатасарай 3:4 Ризеспор Ризеспор 1:0 Хатайспор Кайсериспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Анкарагюджю 1:1 Ризеспор
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Ризеспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Антальяспор 2:2 Ризеспор Товарищеские матчи Антальяспор 3:1 Ризеспор Товарищеские матчи Ризеспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Антальяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 5:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Антальяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алтай
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Трабзонспор
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Галатасарай
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Фенербахче
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Коньяспор
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Бешикташ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Касымпаша
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Адана Демирспор
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Антальяспор
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Аланьяспор
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Малатьяспор
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|Гёзтепе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Хатайспор
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Газишехир Газиантеп
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Кайсериспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Ризеспор
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Сивасспор
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Гиресунспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антальяспор
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Алтай
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Бешикташ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Касымпаша
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Коньяспор
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Трабзонспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Адана Демирспор
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Хатайспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ризеспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Кайсериспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Гёзтепе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Гиресунспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Аланьяспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Малатьяспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Алтай
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Малатьяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Коньяспор
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Гёзтепе
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Адана Демирспор
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Касымпаша
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Бешикташ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Хатайспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Сивасспор
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Антальяспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гиресунспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кайсериспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Ризеспор
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|3
|2
|0
|2.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|1
|3.
|Коньяспор
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|0
|4.
|Хатайспор
|Лобжанидзе Саба
|2
|0
|0
|5.
|Алтай
|Бамба Дауда
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|1
|1
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Сагаль Анхело
|1
|1
|3.
|Антальяспор
|Озмерт Хакан
|2
|0
|4.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|5.
|Касымпаша
|Хайрадинович Харис
|2
|0