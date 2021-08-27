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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Антальяспор
3:2
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
18' Гол
Райт Хаджи
26' Желтая карточка
Генюл Гёкхан
2:0
54' Пенальти
Райт Хаджи
2:1
61' Гол
Джокович Дамьян
80' Желтая карточка
Вурал Гюрай
90' Желтая карточка
Сантос Фабрисио
90' Желтая карточка
Озмерт Хакан
2:2
90' Пенальти
Джокович Дамьян
90' Желтая карточка
Дабо Брайан
3:2
90' Пенальти
Райт Хаджи
90'+11
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
8
Шахин
Нури
11
Вурал
Гюрай
77
Балчи
Бюньямин
41
Байракдар
Гокдениз
4
Налдо
Гомес
10
Милошевич
Дени
9
Райт
Хаджи
15
Поли
Андреа
12
Мукайру
Пол
23
Аккан
Гёкхан
27
Сантос
Фабрисио
77
Генюл
Гёкхан
3
Хольмен
Себастьян
88
Сертель
Джемали
6
Пехливан
Ясин
8
Джокович
Дамьян
9
Бойд
Тайлер
52
Сабо
Эрик
4
Потук
Алпер
14
Дабо
Брайан
Антальяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

18'
Райт Хаджи
(Сари Вейсел)
1:0
26'
 
Генюл Гёкхан
54'
Райт Хаджи
2:0
60'
 
Умар Амину
Сабо Эрик
61'
2:1
Джокович Дамьян
72'
Houssam Ghacha
Мукайру Пол
 
78'
 
Карадаг Эрен
Бойд Тайлер
78'
 
Коч Алберк
Пехливан Ясин
80'
Вурал Гюрай
 
81'
Фреди Гомеш
Милошевич Дени
 
89'
Озмерт Хакан
Шахин Нури
 
89'
Амилтон Минервино
Байракдар Гокдениз
 
89'
 
Ай Селим
Сертель Джемали
90'
 
Сантос Фабрисио
90'
Озмерт Хакан
 
90'
2:2
Джокович Дамьян
90'
 
Дабо Брайан
90'
Райт Хаджи
3:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 3 (2) 1
2. Фреди Гомеш 1 (1) 0.33
3. Сари Вейсел 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джокович Дамьян 2 (1) 0.67

Карточки

Антальяспор
# Игрок      
1. Озмерт Хакан 2 0
2. Поли Андреа 1 0
3. Боффин Рууд 1 0
4. Вурал Гюрай 1 0
5. Налдо Гомес 1 0
6. Houssam Ghacha 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Сантос Фабрисио 2 0
2. Генюл Гёкхан 1 0
3. Дабо Брайан 1 0
4. Сабо Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антальяспор 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)
 Ризеспор 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Фенербахче 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Гёзтепе Антальяспор 0:1 Алтай Коньяспор 1:0 Антальяспор
Антальяспор 1:1 Умраньеспор Антальяспор 4:1 Менемен Беледиеспор Антальяспор 0:1 Коджаелиспор Антальяспор 0:2 Бешикташ Антальяспор 0:0 Коньяспор Трабзонспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:3 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 3:2 Антальяспор Антальяспор 2:3 Ризеспор Кайсериспор 0:1 Антальяспор Антальяспор 2:4 Сивасспор Анкарагюджю 1:0 Антальяспор Антальяспор 3:1 Эрзурумспор Антальяспор 2:0 Аланьяспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ризеспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Бешикташ 3:0 Ризеспор Аланьяспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 0:2 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп 4:5 Ризеспор Ризеспор 0:4 Малатьяспор Денизлиспор 0:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 2:1 Ризеспор Ризеспор 5:3 Коньяспор Антальяспор 2:3 Ризеспор Ризеспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Ризеспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Истанбул Башакшехир 0:1 Ризеспор Галатасарай 3:4 Ризеспор Ризеспор 1:0 Хатайспор Кайсериспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Анкарагюджю 1:1 Ризеспор

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Ризеспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Антальяспор 2:3 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:0 Антальяспор Суперлига
Антальяспор 2:2 Ризеспор Товарищеские матчи Антальяспор 3:1 Ризеспор Товарищеские матчи Ризеспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Антальяспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 5:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Антальяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алтай 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Трабзонспор 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Галатасарай 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Фенербахче 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Коньяспор 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Бешикташ 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Касымпаша 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Фатих Карагюмрюк 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Адана Демирспор 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Антальяспор 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Аланьяспор 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Малатьяспор 2 1 0 1 2 - 5 3
13. Гёзтепе 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Хатайспор 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Газишехир Газиантеп 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Кайсериспор 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Ризеспор 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Сивасспор 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Гиресунспор 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антальяспор 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Алтай 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Бешикташ 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Касымпаша 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фенербахче 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Коньяспор 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Трабзонспор 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Галатасарай 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Адана Демирспор 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Газишехир Газиантеп 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Хатайспор 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ризеспор 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Кайсериспор 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Гёзтепе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Сивасспор 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гиресунспор 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Аланьяспор 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Малатьяспор 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Алтай 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Галатасарай 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фенербахче 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Малатьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аланьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Коньяспор 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Гёзтепе 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Адана Демирспор 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Фатих Карагюмрюк 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Касымпаша 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бешикташ 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Хатайспор 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Сивасспор 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Антальяспор 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гиресунспор 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Ризеспор 2 0 0 2 2 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антальяспор Райт Хаджи 3 2 0
2. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 2 0 1
3. Коньяспор Чикалеши Сокол 2 0 0
4. Хатайспор Лобжанидзе Саба 2 0 0
5. Алтай Бамба Дауда 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аланьяспор Дьедью Фамара 1 1
2. Газишехир Газиантеп Сагаль Анхело 1 1
3. Антальяспор Озмерт Хакан 2 0
4. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 2 0
5. Касымпаша Хайрадинович Харис 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Генюл Гёкхан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Райт Хаджи бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Райт Хаджи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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