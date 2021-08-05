Сборная США, как мне кажется, перешла на тактическую схему 4-4-2. Лавелле отправилась в линию нападения для помощи Пресс.

Блокировка! Ллодй с 11-метровой отметки зарядила по воротам, но классный блок поставила Кэтли!

Невин, Фаулер и Кросс появились на поле вместо Расо, Саймон и Логарцо. Тройная замена произошла в составе "жёлтых".

Хит пыталась открыться под навесную диагональ в исполнении Пресс, однако мяч пошёл по непонятной траектории и выкатился за пределы поля.

Ллойд нанесла мощнейший залп по мячу, оторвавшись от двух оппоненток, однако арбитр чуть ранее зафиксировал офсайд.

Хоран возле боковой линии пробила в руку ван Эгмонд - австралийка не хотела играть верхней конечностью, так получилось.

Данн в чужой штрафной подтолкнула в спину Расо - австралийка пока не может подняться, в спине ощущает она боль.

На газоне оказалась Керр - Ллойд её прихватила за руку, и австралийка не преминула возможностью завалиться на газон.

А не пенальти ли тут? Саймон во владениях Фрэнч завалилась на газон - арбитр тут же развела руки в стороны!

Австралийки не могут никак прессинг организовать - американки слишком вальяжно себя чувствуют и чаще контролируют мяч.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-4! ЛЛОЙД! Ещё один дубль в матче! Ллойд открылась после хитрой передачи, опередила Кеннеди, которая пыталась выстроить линию офсайда, и пробила в угол!

Рапино пыталась отобрать мяч у Батт, но та здорово поставила корпус и не позволила ей добраться до снаряда.

Тройная замена готовится у сборной Австралии - "соккерус" не намерены сдаваться, поэтому будет сразу три рокировки.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-4! ФУРД! Головой забивает австралийка - снаряд прошёл прямо в угол. Никто не опекал её в свободной зоне, и Фурд без помех взмыла ввысь.

Опасно! Рапиноу обыграла двух оппоненток в штрафной и в падении пробила с левой ноги - мяч прокатился вдоль ворот.

ЕДВА ГОЛ НЕ СЛУЧИЛСЯ! Керр пробила с близкого расстояния, нанеся удар лбом, и мяч звонко стукнулся о штангу ворот!

Не дотягивается Кеннеди до мяча во вратарской - мыском пыталась сыграть австралийка, но Фрэнч зафиксировала снаряд.

Ван Эгмонд выкатила по флангу мяч в сторону Саймон, однако та банально не успела к снаряду, который дошёл до Фрэнч.

Ох, ошиблась Фрэнч - в ногу Керр она пробила, которую тут же накрыла за счёт скорости Сауэрбрунн.

Лежит на газоне полузащитник сборной США Эрц - держится она за ногу, явно испытывая болевые ощущения.

Замена в составе сборной США состоялась - вместо героини мата Рапиноу на поле вышла Хит.

И практически следом на газоне оказалась Лавелле - на скамейку запасных отправилась Мьюис.

ОПАСНО! Пресс зарядила с левой ноги после сольного прохода, но мяч прошёл рядом со штангой. Могла ведь отдать передачу.

Керр получила по спине от Хоран и выкатилась за пределы боковой линии. Помогли ей подняться партнёрши по сборной Австралии.

Опасно! Ллойд пробила с правой ноги после очередного прохода индивидуального, но Майка забрала мяч в падении.

Первый тайм

— Завершён первый тайм. Вернёмся через 15 минут.

45' Теперь австралийкам придётся в 3 раза тяжелее. Саймон выскочила на свободное пространство, но её сбила в неплохом подкате О`Хара.

45' Г-О-О-О-О-О--О-О-ОЛ! 1-3! ЛЛОЙД! Хоран прошла мимо трёх соперников на скорости и выкатила мяч в сторону Ллойд, которая после смещения пробила с левой ноги чётко в угол!

45' Ещё 3 минуты есть в первом тайме у австралиек, чтобы зацепиться за гол.

44' Всё, кажется, в порядке с Логарцо. Шведский наставник австралиек немного занервничал в технической зоне.

43' Небольшое повреждение получила Логарцо. Пока неясно, будет ли замена. Пребывает австралийка на газоне в окружении медиков.

42' Так, судья взяла паузу для общения с ассистентами. Нет пенальти - боковые коллеги подсказали. Рапиноу очень злится!

41' Меган продолжает очень активно возмущаться. Обступили арбитра футболистки сборной США, и пока неясно, какое решение будет принято.

40' Рапиноу завалилась в штрафной Майки после явного контакта с Кеннеди. Вылетела американка на мяч, но австралийка заплела ей ноги.

39' Немного упали скорости в матче - "жёлтые" ошиблись сейчас на фланге. Ван Эгмонд выполнила катастрофическую передачу на Керр, и она головой сыграла безобразно.

38' КАКОЙ УЖАС! Батт, видимо, на секунду помутнение поймала и пошла с мячом в ворота Майки! Забавно смотрелось, но голкипер вынесла мяч вовремя.

37' Ллойд навязала на скорости борьбу Кеннеди, но на подстраховку австралийке прибежала Полкингхорн, и вдвоём они справились.

36' Неплохо на неудобной для себя высоте за мяч зацепилась за мяч в воздухе Саймон - пробила головой, но Данн рядом с ней оказалась.

35' Опасно! Фрэнч с большим трудом справилась с ударом Фурд - австралийка получила мяч после размашистой передачи ван Эгмонд.

34' Матч, к слову, проходит без зрителей - коронавирусные ограничения в Японии не позволяют болельщикам насладиться Олимпиадой даже на 50%.

33' Проскочила по флангу ван Эгмонд и заработала угловой удар - в ногу Данн снаряд прошёл и вылетел аккуратно за пределы поля.

32' Кэтли прошла вперёд, но решила не рисковать - на неё выскочила Мьюис с явным намерением с фолом отобрать снаряд. Пришлось забрасывать назад.

31' В запасе сегодня одна из самых узнаваемых среди мужского населения футболистка "звёздно-полосатых" Алекс Морган. Возможно, во 2-м тайме её увидим.

30' Рапиноу снова с фланга элегантно доставила мяч в штрафную, Пресс пробила головой с близкой дистанции - Майка на месте!

29' Опасно! С линии штрафной мощно пробила с правой ноги Керр, но удар на себя приняла самоотверженная О`Хара.

28' Рапиноу пыталась пробить с дальней дистанции, не вбегая в штрафную, но Майка во вратарской зафиксировала мяч в руках.

27' Кеннеди ошиблась под прессингом Ллойд, и пришлось ей закидывать мяч на фланг, где уже дежурила Логарцо.

26' Угловой удар ни к чему не привёл - Логарцо выпрыгнула выше всех в штрафной сборной Австралии и не позволила Пресс пробить.

25' Девушки, брейк! Ещё один фол - Пресс выкатывалась на ударную позицию под прессингом Кеннеди, и австралийка толкнула соперницу в спину.

24' Ллойд в верховой борьбе зарядила по голове Батт - австралийка тут же приземлилась на газон, но оперативно встала.

23' Хоран получила по ногам возле боковой линии. Логарцо проявила себя не с лучшей стороны. Будет штрафной удар.

22' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! РАПИНОУ! Кеннедди безобразно сыграла при выходе из обороны и банально пнула мяч в сторону Меган, которая слёта с подкруткой в угол засадила! Какая же умница!

21' Американки перешли в тотальное наступление - Рапиноу подняла руку вверх, но Пресс чуть ошиблась с передачей на фланг.

20' Опасно! Эрц с дальней дистанции проверила бдительность Майки, которая проводила полёт мяча взглядом - над перекладиной прошёл снаряд.

19' Для сборной США, конечно, не очень приятно биться за бронзу - амбиции американок по традиции были высоки в преддверии турнира.

18' Опасно! Фрэнч в прыжке выудила мяч из-под перекладины после прицельного удара головой со стороны Саймон!

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! КЕРР! Провалилась оборона сборной США, Керр выскочила на ударную позицию после хитрой передачи, и Фрэнч пропускает в ближний угол!

16' Рапиноу возмущается - американка вела борьбу с Батт, и снаряд ушёл от Меган за пределы поля. Нет ошибки у судьи - всё верно.

15' Статистика владения мячом следующая - 59% игрового времени снаряд держится в ногах сборной США, а 41% - австралийки его контролируют.

14' Полкингхорн отважилась на дальний заброс в направлении Саймон, но головой неплохо перекрыла пространство О`Хара.

13' Хоран прошла без давления практически до штрафной площади Австралии, но своевременно выскочила из ворот Майка и вынесла мяч из-под ног.

12' На перехвате в свободной зоне действовала Ллойд, снаряд прошёл на Рапино, и Меган под прессингом Полкингхорн потеряла его в атаке.

11' Хоран закинула мяч в сторону Рапиноу, и Меган филигранной передачей выдала по воздуху снаряд на Пресс. За американкой пристально следила Кеннеди.

10' Австралийкам приходится удерживать мяч на своей половине поля, чтобы искусственно снизить темп игры со стороны американок.

8' Г-О-О-О-ОО--О-О-О-О-ОЛ! 0-1! РАПИНОУ! Что творит Меган? Сухой лист она исполнила, закрутив мяч по хитрющей траектории прямо в угол ворот Майки! Никто не ожидал из австралиек подобного!

8' Спасение! Пресс зарядила по мячу с левой ноги с подкруткой, и Майка в прыжке отвела угрозу. Перекрыла она классно ближний угол и ладонью спасла ворота.

7' Рапиноу получила по ногам на подступах к штрафной. Перестаралась в борьбе за снаряд Кэтли, завалил звезду сборной США.

6' Пресс шикарной передачей снабдила мячом Рапиноу, американка ложным движением убрала Полкингхорн и возле лицевой коряво пробила.

5' Мьюис забрала мяч в свободной зоне и выкатила снаряд на О`Хара, которая забросила мяч прямо в руки Майке.

4' Фурд зацепилась за мяч после вбрасывания, но на перехвате идеально сыграла Хоран в 2-3 метрах от штрафной площади США.

3' Фурд выполнила акцентированный навес в сторону Саймон - с нескольких метров австралийка пробила прямо в руки Фрэнч!

2' Сразу разберёмся с цветовыми гаммами - австралийки играют в жёлтой форме, в то время как "звёздно-полосатые" вышли в красно-синей расцветке с полосками.