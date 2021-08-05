Олимпийские игры: Женщины 2021
Австралия (жен)
2:4
Второй тайм: 71'
Стадион: Касима
США (жен)
0:1
8' ГолРапиноу Меган
1:1
17' ГолSam Kerr1
1:2
21' ГолРапиноу Меган
1:3
45' ГолЛлойд Карли
1:4
51' ГолЛлойд Карли
2:4
54' ГолФурд Кейтлин
- Основной состав
-
12 Майка ТиганВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Батт ТамекаНападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Расо ХейлиНападающий
-
20 Керр СэмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фаулер МэриНападающий
- Полузащитник
-
Главный тренер: Миличич Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Данн КристалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ллойд КарлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
- Защитник
-
17 Хит ТобинНападающий
-
13 Морган АлексНападающий
-
16 Лавелле РоузПолузащитник
-
Главный тренер: Эллис Джилл
Ход матча
8'
0:1
17'
1:1
21'
1:2
45'
1:3
51'
1:4
54'
2:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sam Kerr1
|6
|1
|2.
|Фурд Кейтлин
|1
|0.17
|3.
|Кеннеди Аланна
|1
|0.17
|4.
|Батт Тамека
|1
|0.17
|5.
|Фаулер Мэри
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рапиноу Меган
|2
|0.33
|2.
|Ллойд Карли
|2
|0.33
|3.
|Пресс Кристен
|1
|0.17
|4.
|Морган Алекс
|1
|0.17
|5.
|Хоран Линдси
|1
|0.17
|6.
|Лавелле Роуз
|1
|0.17
|7.
|Мьюис Саманта
|1
|0.17
|8.
|Lynn Williams
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карпентер Элли
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Австралия (жен)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|США (жен)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Австралия (жен) Последние 20 матчей: +6 =4 -10Австралия (жен) 0:1 Швеция (жен) Великобритания (жен) 3:4 Австралия (жен) США (жен) 0:0 Австралия (жен) Швеция (жен) 4:2 Австралия (жен)
Австралия (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) Япония (жен) 1:0 Австралия (жен) Швеция (жен) 0:0 Австралия (жен) Дания (жен) 3:2 Австралия (жен) Германия (жен) 5:2 Австралия (жен) Австралия (жен) 1:0 Чили (жен) Австралия (жен) 2:1 Чили (жен) Норвегия (жен) 1:1 Австралия (жен) Ямайка (жен) 1:4 Австралия (жен) Австралия (жен) 3:2 Бразилия (жен) Австралия (жен) 1:2 Италия (жен) Голландия (жен) 3:0 Австралия (жен) США (жен) 5:3 Австралия (жен) Англия (жен) 1:1 Австралия (жен) Франция (жен) 2:0 Австралия (жен) США (жен) 1:1 Австралия (жен)
США (жен) Последние 20 матчей: +16 =2 -2США (жен) 0:1 Канада (жен) Голландия (жен) 2:2 США (жен) США (жен) 0:0 Австралия (жен) Новая Зеландия (жен) 1:6 США (жен)
Швеция (жен) 3:0 США (жен) США (жен) 4:0 Мексика (жен) США (жен) 4:0 Мексика (жен) США (жен) 2:0 Нигерия (жен) США (жен) 4:0 Ямайка (жен) США (жен) 1:0 Португалия (жен) Франция (жен) 0:2 США (жен) Швеция (жен) 1:1 США (жен) США (жен) 6:0 Колумбия (жен) США (жен) 4:0 Колумбия (жен) Голландия (жен) 0:2 США (жен) Канада (жен) 0:3 США (жен) США (жен) 4:0 Мексика (жен) США (жен) 6:0 Коста-Рика (жен) Панама (жен) 0:8 США (жен) США (жен) 6:0 Коста-Рика (жен)
Последние игры между собой
Австралия (жен): победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
США (жен): победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Великобритания (жен)
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Канада (жен)
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Япония (жен)
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Чили (жен)
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия (жен)
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Голландия (жен)
|3
|2
|1
|0
|21 - 8
|7
|3.
|Замбия (жен)
|3
|0
|1
|2
|7 - 15
|1
|4.
|Китай (жен)
|3
|0
|1
|2
|6 - 17
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция (жен)
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|США (жен)
|4:2
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|3.
|Австралия (жен)
|2:4
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|Новая Зеландия (жен)
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия (жен)
|Мидема Вивианн
|10
|0
|0
|2.
|Великобритания (жен)
|Уайт Эллен
|6
|0
|0
|3.
|Австралия (жен)
|Sam Kerr1
|6
|0
|0
|4.
|Замбия (жен)
|Barbra Banda
|6
|1
|0
|5.
|Швеция (жен)
|Блакстениус Стина
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Австралия (жен)
|Карпентер Элли
|0
|1
|2.
|Китай (жен)
|Qingtong Li
|0
|1
|3.
|Замбия (жен)
|Lushomo Mweemba
|0
|1
Прогнозы на матч Австралия (жен) 2:4 США (жен)
Исход игры
Австралия (жен)
10% (12)
Ничья
13.3% (16)
США (жен)
76.7% (92)
Тотал 2.5
Больше
55% (66)
Меньше
45% (54)
Обе команды забьют
Да
65% (78)
Нет
35% (42)
Популярный счёт
1:2 США (жен)
41.7% (50)
0:1 США (жен)
21.7% (26)
1:1 Ничья
10.8% (13)
1:3 США (жен)
5.8% (7)
2:1 Австралия (жен)
5% (6)
0:2 США (жен)
5% (6)
1:0 Австралия (жен)
5% (6)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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