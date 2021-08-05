Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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  4. Олимпийские игры: Женщины 2021

Олимпийские игры: Женщины 2021

2021
Австралия (жен)
2:4
Второй тайм: 71'

Стадион:
США (жен)
0'
0:1
8' Гол
Рапиноу Меган
1:1
17' Гол
Sam Kerr1
1:2
21' Гол
Рапиноу Меган
1:3
45' Гол
Ллойд Карли
1:4
51' Гол
Ллойд Карли
2:4
54' Гол
Фурд Кейтлин
71'
Австралия (жен)
США (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Австралия (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sam Kerr1 6 1
2. Фурд Кейтлин 1 0.17
3. Кеннеди Аланна 1 0.17
4. Батт Тамека 1 0.17
5. Фаулер Мэри 1 0.17
США (жен)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рапиноу Меган 2 0.33
2. Ллойд Карли 2 0.33
3. Пресс Кристен 1 0.17
4. Морган Алекс 1 0.17
5. Хоран Линдси 1 0.17
6. Лавелле Роуз 1 0.17
7. Мьюис Саманта 1 0.17
8. Lynn Williams 1 0.17

Карточки

Австралия (жен)
# Игрок      
1. Карпентер Элли 0 1
США (жен)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Австралия (жен) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 25% (2)
 США (жен) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Австралия (жен) Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Австралия (жен) 0:1 Швеция (жен) Великобритания (жен) 3:4 Австралия (жен) США (жен) 0:0 Австралия (жен) Швеция (жен) 4:2 Австралия (жен)
Австралия (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) Япония (жен) 1:0 Австралия (жен) Швеция (жен) 0:0 Австралия (жен) Дания (жен) 3:2 Австралия (жен) Германия (жен) 5:2 Австралия (жен) Австралия (жен) 1:0 Чили (жен) Австралия (жен) 2:1 Чили (жен) Норвегия (жен) 1:1 Австралия (жен) Ямайка (жен) 1:4 Австралия (жен) Австралия (жен) 3:2 Бразилия (жен) Австралия (жен) 1:2 Италия (жен) Голландия (жен) 3:0 Австралия (жен) США (жен) 5:3 Австралия (жен) Англия (жен) 1:1 Австралия (жен) Франция (жен) 2:0 Австралия (жен) США (жен) 1:1 Австралия (жен)
США (жен) Последние 20 матчей: +16 =2 -2
США (жен) 0:1 Канада (жен) Голландия (жен) 2:2 США (жен) США (жен) 0:0 Австралия (жен) Новая Зеландия (жен) 1:6 США (жен)
Швеция (жен) 3:0 США (жен) США (жен) 4:0 Мексика (жен) США (жен) 4:0 Мексика (жен) США (жен) 2:0 Нигерия (жен) США (жен) 4:0 Ямайка (жен) США (жен) 1:0 Португалия (жен) Франция (жен) 0:2 США (жен) Швеция (жен) 1:1 США (жен) США (жен) 6:0 Колумбия (жен) США (жен) 4:0 Колумбия (жен) Голландия (жен) 0:2 США (жен) Канада (жен) 0:3 США (жен) США (жен) 4:0 Мексика (жен) США (жен) 6:0 Коста-Рика (жен) Панама (жен) 0:8 США (жен) США (жен) 6:0 Коста-Рика (жен)

Последние игры между собой

Австралия (жен): победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
США (жен): победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
США (жен) 0:0 Австралия (жен) Олимпийские игры США (жен) 5:3 Австралия (жен) Товарищеские матчи США (жен) 1:1 Австралия (жен) Товарищеские матчи США (жен) 0:1 Австралия (жен) Товарищеские матчи
США (жен) 3:1 Австралия (жен) Чемпионат мира

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Великобритания (жен) 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Канада (жен) 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Япония (жен) 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Чили (жен) 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия (жен) 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Голландия (жен) 3 2 1 0 21 - 8 7
3. Замбия (жен) 3 0 1 2 7 - 15 1
4. Китай (жен) 3 0 1 2 6 - 17 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция (жен) 3 3 0 0 9 - 2 9
2. США (жен) 4:2 3 1 1 1 6 - 4 4
3. Австралия (жен) 2:4 3 1 1 1 4 - 5 4
4. Новая Зеландия (жен) 3 0 0 3 2 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия (жен) Мидема Вивианн 10 0 0
2. Великобритания (жен) Уайт Эллен 6 0 0
3. Австралия (жен) Sam Kerr1 6 0 0
4. Замбия (жен) Barbra Banda 6 1 0
5. Швеция (жен) Блакстениус Стина 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Австралия (жен) Карпентер Элли 0 1
2. Китай (жен) Qingtong Li 0 1
3. Замбия (жен) Lushomo Mweemba 0 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    70'
    Ллойд нанесла мощнейший залп по мячу, оторвавшись от двух оппоненток, однако арбитр чуть ранее зафиксировал офсайд.
  • 69'
    Хит пыталась открыться под навесную диагональ в исполнении Пресс, однако мяч пошёл по непонятной траектории и выкатился за пределы поля.
  • Замена
    68'
    Невин,  Фаулер и Кросс появились на поле вместо Расо, Саймон и Логарцо. Тройная замена произошла в составе "жёлтых".
  • Опасный момент
    67'
    Блокировка! Ллодй с 11-метровой отметки зарядила по воротам, но классный блок поставила Кэтли!
  • 66'
    Сборная США, как мне кажется, перешла на тактическую схему 4-4-2. Лавелле отправилась в линию нападения для помощи Пресс.
  • Опасный момент
    65'
    Опасно! Ллойд пробила с правой ноги после очередного прохода индивидуального, но Майка забрала мяч в падении.
  • Фол, нарушение
    64'
    Керр получила по спине от Хоран и выкатилась за пределы боковой линии. Помогли ей подняться партнёрши по сборной Австралии.
  • Опасный момент
    63'
    ОПАСНО! Пресс зарядила с левой ноги после сольного прохода, но мяч прошёл рядом со штангой. Могла ведь отдать передачу.
  • Замена
    62'
    И практически следом на газоне оказалась Лавелле - на скамейку запасных отправилась Мьюис.
  • Замена
    61'
    Замена в составе сборной США состоялась - вместо героини мата Рапиноу на поле вышла Хит.
  • 60'
    Лежит на газоне полузащитник сборной США Эрц - держится она за ногу, явно испытывая болевые ощущения.
  • 59'
    Ох, ошиблась Фрэнч - в ногу Керр она пробила, которую тут же накрыла за счёт скорости Сауэрбрунн.
  • 58'
    Ван Эгмонд выкатила по флангу мяч в сторону Саймон, однако та банально не успела к снаряду, который дошёл до Фрэнч.
  • Опасный момент
    57'
    Не дотягивается Кеннеди до мяча во вратарской - мыском пыталась сыграть австралийка, но Фрэнч зафиксировала снаряд.
  • Опасный момент
    56'
    ЕДВА ГОЛ НЕ СЛУЧИЛСЯ! Керр пробила с близкого расстояния, нанеся удар лбом, и мяч звонко стукнулся о штангу ворот!
  • Опасный момент
    55'
    Опасно! Рапиноу обыграла двух оппоненток в штрафной и в падении пробила с левой ноги - мяч прокатился вдоль ворот.
  • Описание гола
    54'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-4! ФУРД! Головой забивает австралийка - снаряд прошёл прямо в угол. Никто не опекал её в свободной зоне, и Фурд без помех взмыла ввысь.
  • 53'
    Тройная замена готовится у сборной Австралии - "соккерус" не намерены сдаваться, поэтому будет сразу три рокировки.
  • 52'
    Рапино пыталась отобрать мяч у Батт, но та здорово поставила корпус и не позволила ей добраться до снаряда.
  • 2 гола - дубль!
    51'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-4! ЛЛОЙД! Ещё один дубль в матче! Ллойд открылась после хитрой передачи, опередила Кеннеди, которая пыталась выстроить линию офсайда, и пробила в угол!
  • 50'
    Австралийки не могут никак прессинг организовать - американки слишком вальяжно себя чувствуют и чаще контролируют мяч.
  • 49'
    А не пенальти ли тут? Саймон во владениях Фрэнч завалилась на газон - арбитр тут же развела руки в стороны!
  • Фол, нарушение
    48'
    На газоне оказалась Керр - Ллойд её прихватила за руку, и австралийка не преминула возможностью завалиться на газон.
  • Фол, нарушение
    47'
    Данн в чужой штрафной подтолкнула в спину Расо - австралийка пока не может подняться, в спине ощущает она боль.
  • Фол, нарушение
    46'
    Хоран возле боковой линии пробила в руку ван Эгмонд - австралийка не хотела играть верхней конечностью, так получилось.
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм. Вернёмся через 15 минут.
  • 45'
    Теперь австралийкам придётся в 3 раза тяжелее. Саймон выскочила на свободное пространство, но её сбила в неплохом подкате О`Хара.
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О--О-О-ОЛ! 1-3! ЛЛОЙД! Хоран прошла мимо трёх соперников на скорости и выкатила мяч в сторону Ллойд, которая после смещения пробила с левой ноги чётко в угол!
  • Дополнительное время
    45'
    Ещё 3 минуты есть в первом тайме у австралиек, чтобы зацепиться за гол.
  • 44'
    Всё, кажется, в порядке с Логарцо. Шведский наставник австралиек немного занервничал в технической зоне.
  • Травма, повреждение
    43'
    Небольшое повреждение получила Логарцо. Пока неясно, будет ли замена. Пребывает австралийка на газоне в окружении медиков.
  • Видеоповтор
    42'
    Так, судья взяла паузу для общения с ассистентами. Нет пенальти - боковые коллеги подсказали. Рапиноу очень злится!
  • 41'
    Меган продолжает очень активно возмущаться. Обступили арбитра футболистки сборной США, и пока неясно, какое решение будет принято.
  • 40'
    Рапиноу завалилась в штрафной Майки после явного контакта с Кеннеди. Вылетела американка на мяч, но австралийка заплела ей ноги.
  • 39'
    Немного упали скорости в матче - "жёлтые" ошиблись сейчас на фланге. Ван Эгмонд выполнила катастрофическую передачу на Керр, и она головой сыграла безобразно.
  • Опасный момент
    38'
    КАКОЙ УЖАС! Батт, видимо, на секунду помутнение поймала и пошла с мячом в ворота Майки! Забавно смотрелось, но голкипер вынесла мяч вовремя.
  • 37'
    Ллойд навязала на скорости борьбу Кеннеди, но на подстраховку австралийке прибежала Полкингхорн, и вдвоём они справились.
  • Опасный момент
    36'
    Неплохо на неудобной для себя высоте за мяч зацепилась за мяч в воздухе Саймон - пробила головой, но Данн рядом с ней оказалась.
  • Опасный момент
    35'
    Опасно! Фрэнч с большим трудом справилась с ударом Фурд - австралийка получила мяч после размашистой передачи ван Эгмонд.
  • 34'
    Матч, к слову, проходит без зрителей - коронавирусные ограничения в Японии не позволяют болельщикам насладиться Олимпиадой даже на 50%.
  • Угловой
    33'
    Проскочила по флангу ван Эгмонд и заработала угловой удар - в ногу Данн снаряд прошёл и вылетел аккуратно за пределы поля.
  • 32'
    Кэтли прошла вперёд, но решила не рисковать - на неё выскочила Мьюис с явным намерением с фолом отобрать снаряд. Пришлось забрасывать назад.
  • 31'
    В запасе сегодня одна из самых узнаваемых среди мужского населения футболистка "звёздно-полосатых" Алекс Морган. Возможно, во 2-м тайме её увидим.
  • Опасный момент
    30'
    Рапиноу снова с фланга элегантно доставила мяч в штрафную, Пресс пробила головой с близкой дистанции - Майка на месте!
  • Опасный момент
    29'
    Опасно! С линии штрафной мощно пробила с правой ноги Керр, но удар на себя приняла самоотверженная О`Хара.
  • Опасный момент
    28'
    Рапиноу пыталась пробить с дальней дистанции, не вбегая в штрафную, но Майка во вратарской зафиксировала мяч в руках.
  • 27'
    Кеннеди ошиблась под прессингом Ллойд, и пришлось ей закидывать мяч на фланг, где уже дежурила Логарцо.
  • Угловой
    26'
    Угловой удар ни к чему не привёл - Логарцо выпрыгнула выше всех в штрафной сборной Австралии и не позволила Пресс пробить.
  • Фол, нарушение
    25'
    Девушки, брейк! Ещё один фол - Пресс выкатывалась на ударную позицию под прессингом Кеннеди, и австралийка толкнула соперницу в спину.
  • Фол, нарушение
    24'
    Ллойд в верховой борьбе зарядила по голове Батт - австралийка тут же приземлилась на газон, но оперативно встала.
  • Фол, нарушение
    23'
    Хоран получила по ногам возле боковой линии. Логарцо проявила себя не с лучшей стороны. Будет штрафной удар.
  • 2 гола - дубль!
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! РАПИНОУ! Кеннедди безобразно сыграла при выходе из обороны и банально пнула мяч в сторону Меган, которая слёта с подкруткой в угол засадила! Какая же умница!
  • 21'
    Американки перешли в тотальное наступление - Рапиноу подняла руку вверх, но Пресс чуть ошиблась с передачей на фланг.
  • Опасный момент
    20'
    Опасно! Эрц с дальней дистанции проверила бдительность Майки, которая проводила полёт мяча взглядом - над перекладиной прошёл снаряд.
  • 19'
    Для сборной США, конечно, не очень приятно биться за бронзу - амбиции американок по традиции были высоки в преддверии турнира.
  • Опасный момент
    18'
    Опасно! Фрэнч в прыжке выудила мяч из-под перекладины после прицельного удара головой со стороны Саймон!
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! КЕРР! Провалилась оборона сборной США, Керр выскочила на ударную позицию после хитрой передачи, и Фрэнч пропускает в ближний угол!
  • 16'
    Рапиноу возмущается - американка вела борьбу с Батт, и снаряд ушёл от Меган за пределы поля. Нет ошибки у судьи - всё верно.
  • 15'
    Статистика владения мячом следующая - 59% игрового времени снаряд держится в ногах сборной США, а 41% - австралийки его контролируют.
  • 14'
    Полкингхорн отважилась на дальний заброс в направлении Саймон, но головой неплохо перекрыла пространство О`Хара.
  • 13'
    Хоран прошла без давления практически до штрафной площади Австралии, но своевременно выскочила из ворот Майка и вынесла мяч из-под ног.
  • 12'
    На перехвате в свободной зоне действовала Ллойд, снаряд прошёл на Рапино, и Меган под прессингом Полкингхорн потеряла его в атаке.
  • 11'
    Хоран закинула мяч в сторону Рапиноу, и Меган филигранной передачей выдала по воздуху снаряд на Пресс. За американкой пристально следила Кеннеди.
  • 10'
    Австралийкам приходится удерживать мяч на своей половине поля, чтобы искусственно снизить темп игры со стороны американок.
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-ОО--О-О-О-О-ОЛ! 0-1! РАПИНОУ! Что творит Меган? Сухой лист она исполнила, закрутив мяч по хитрющей траектории прямо в угол ворот Майки! Никто не ожидал из австралиек подобного!
  • Опасный момент
    8'
    Спасение! Пресс зарядила по мячу с левой ноги с подкруткой, и Майка в прыжке отвела угрозу. Перекрыла она классно ближний угол и ладонью спасла ворота.
  • Фол, нарушение
    7'
    Рапиноу получила по ногам на подступах к штрафной. Перестаралась в борьбе за снаряд Кэтли, завалил звезду сборной США.
  • Опасный момент
    6'
    Пресс шикарной передачей снабдила мячом Рапиноу, американка ложным движением убрала Полкингхорн и возле лицевой коряво пробила.
  • 5'
    Мьюис забрала мяч в свободной зоне и выкатила снаряд на О`Хара, которая забросила мяч прямо в руки Майке.
  • 4'
    Фурд зацепилась за мяч после вбрасывания, но на перехвате идеально сыграла Хоран в 2-3 метрах от штрафной площади США.
  • Опасный момент
    3'
    Фурд выполнила акцентированный навес в сторону Саймон - с нескольких метров австралийка пробила прямо в руки Фрэнч!
  • 2'
    Сразу разберёмся с цветовыми гаммами - австралийки играют в жёлтой форме, в то время как "звёздно-полосатые" вышли в красно-синей расцветке с полосками.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинается первый тайм!
  • До матча
  • Доброе утро, дорогие поклонники футбола! Сегодня на Олимпиаде состоится матч за третье место - женская сборная Австралии сыграет с американками. Для вас встречу прокомментирует Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 120
Австралия (жен) 10% (12)
X 13.3% (16)
США (жен) 76.7% (92)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Австралия (жен)
Ничья
США (жен)
5.20
3.56
1.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Австралия (жен) 2:4 США (жен) онлайн


Прогнозы на матч Австралия (жен) 2:4 США (жен)

Исход игры
Австралия (жен)
10% (12)
Ничья
13.3% (16)
США (жен)
76.7% (92)
Тотал 2.5
Больше
55% (66)
Меньше
45% (54)
Обе команды забьют
Да
65% (78)
Нет
35% (42)
Популярный счёт
1:2 США (жен)
41.7% (50)
0:1 США (жен)
21.7% (26)
1:1 Ничья
10.8% (13)
1:3 США (жен)
5.8% (7)
2:1 Австралия (жен)
5% (6)
0:2 США (жен)
5% (6)
1:0 Австралия (жен)
5% (6)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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