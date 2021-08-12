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Беларусь: Премьер-лига 2021

2021
БАТЭ
 
Позже

Стадион:
Минск

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скавыш Максим 9 (1) 0.47
2. Умаров Шохбоз 5 (1) 0.26
3. Драгун Станислав 5 0.26
4. Нехайчик Павел 3 0.16
5. Милич Неманья 2 0.11
6. Сигневич Николай 2 0.11
7. Филипович Яков 2 0.11
8. Рыбак Павел 1 0.05
9. Володько Максим 1 0.05
10. Яблонский Евгений 1 0.05
11. Карасёв Павел 1 0.05
12. Бессмертный Дмитрий 1 0.05
13. Виллюмссон Виллюм 1 0.05
14. Pavel Nekhajchik 1 0.05
15. Юсов Дмитрий 1 (1) 0.05
Минск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Майкл 7 0.41
2. Богомольский Егор 3 0.18
3. Зинович Кирилл 3 0.18
4. Алисейко Дмитрий 2 0.12
5. Шрамченко Антон 1 0.06
6. Салли Муниру 1 0.06
7. Maksim Kasarab 1 0.06
8. Yevgenii Chagovets 1 0.06
9. Зенькович Игорь 1 (1) 0.06
10. Яроцкий Ярослав 0 0
11. Евдокимов Олег 0 0

Карточки

БАТЭ
# Игрок      
1. Сигневич Николай 1 1
2. Нечаев Данила 2 0
3. Чичкан Антон 0 1
4. Нехайчик Павел 1 0
5. Умаров Шохбоз 1 0
6. _Filipovic J. 1 0
Минск
# Игрок      
1. Остроух Юрий 0 1
2. Сазончик Сергей 0 1
3. Шрамченко Антон 1 0
4. Чаговец Евгений 1 0
5. Пришивалко Павел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 БАТЭ 11.11% (4) 22.22% (8) 16.67% (6) 19.44% (7) 11.11% (4) 19.44% (7)
 Минск 15% (3) 5% (1) 15% (3) 25% (5) 25% (5) 15% (3)

Предыдущие игры

БАТЭ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Спутник 0:3 БАТЭ Гомель 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:4 Динамо Батуми БАТЭ 0:2 Динамо-Брест
Динамо Батуми 0:1 БАТЭ Слуцк 3:4 БАТЭ Витебск 0:0 БАТЭ БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Неман БАТЭ 3:0 Славия Мозырь БАТЭ 2:1 Ислочь БАТЭ 2:1 Спутник БАТЭ 3:2 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Сморгонь Ислочь 1:4 БАТЭ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 2:1 Энергетик-БГУ
Минск Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Минск 3:0 Спутник Рух Брест 1:0 Минск Минск 2:2 Сморгонь Ислочь 1:1 Минск
Минск 2:1 Энергетик-БГУ Славия Мозырь 1:2 Минск Гомель 5:0 Минск Минск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 2:2 Минск Минск 3:3 Витебск Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск Минск 1:3 Динамо Минск Неман 0:2 Минск Минск 2:2 БАТЭ Спутник 0:1 Минск Минск 2:2 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 Минск Шахтёр Солигорск 4:2 Минск Минск 2:2 Витебск Ислочь 3:4 Минск

Последние игры между собой

БАТЭ: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Минск: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Минск 2:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 6:0 Минск Премьер-лига Минск 0:3 БАТЭ Премьер-лига Минск 3:2 БАТЭ Премьер-лига
БАТЭ 1:0 Минск Премьер-лига БАТЭ 2:0 Минск Премьер-лига Минск 0:2 БАТЭ Премьер-лига Минск 1:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Минск Премьер-лига БАТЭ 2:1 Минск Кубок Минск 0:1 БАТЭ Кубок БАТЭ 3:1 Минск Премьер-лига Минск 2:3 БАТЭ Премьер-лига Минск 1:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Минск Премьер-лига Минск 1:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Минск Премьер-лига БАТЭ 1:0 Минск Суперкубок Минск 0:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:1 Минск Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 16 15 1 0 36 - 7 46
2. БАТЭ Заявка 19 13 4 2 40 - 17 43
3. Рух Брест Заявка 19 11 6 2 30 - 12 39
4. Динамо Минск Заявка 19 12 3 4 36 - 13 39
5. Гомель Заявка 17 9 5 3 34 - 16 32
6. Динамо-Брест Заявка 18 6 9 3 22 - 13 27
7. Витебск Заявка 19 6 8 5 23 - 16 26
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 18 7 4 7 20 - 24 25
9. Минск Заявка 17 6 6 5 25 - 26 24
10. Ислочь Заявка 19 6 5 8 25 - 28 23
11. Энергетик-БГУ Заявка 18 6 5 7 24 - 23 23
12. Неман Заявка 19 4 6 9 19 - 26 18
13. Слуцк Заявка 19 4 6 9 22 - 31 18
14. Славия Мозырь Заявка 18 4 4 10 22 - 32 16
15. Сморгонь Заявка 19 2 5 12 16 - 40 11
16. Спутник Заявка 30 2 1 27 12 - 82 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. БАТЭ Заявка 10 9 0 1 23 - 8 27
3. Рух Брест Заявка 9 7 2 0 17 - 2 23
4. Динамо Минск Заявка 10 7 0 3 19 - 6 21
5. Гомель Заявка 8 5 3 0 18 - 4 18
6. Витебск Заявка 10 4 5 1 13 - 3 17
7. Минск Заявка 8 3 4 1 16 - 13 13
8. Слуцк Заявка 9 3 4 2 16 - 16 13
9. Энергетик-БГУ Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Динамо-Брест Заявка 9 2 5 2 9 - 8 11
11. Ислочь Заявка 10 3 2 5 10 - 12 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Славия Мозырь Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
14. Неман Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
15. Сморгонь Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
16. Спутник Заявка 15 1 0 14 6 - 46 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 6 6 0 0 12 - 4 18
2. Динамо Минск Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
3. Динамо-Брест Заявка 9 4 4 1 13 - 5 16
4. БАТЭ Заявка 9 4 4 1 17 - 9 16
5. Рух Брест Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
6. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
7. Гомель Заявка 9 4 2 3 16 - 12 14
8. Ислочь Заявка 9 3 3 3 15 - 16 12
9. Неман Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
10. Минск Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
11. Энергетик-БГУ Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
12. Витебск Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Славия Мозырь Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Сморгонь Заявка 11 1 3 7 8 - 26 6
15. Слуцк Заявка 10 1 2 7 6 - 15 5
16. Спутник Заявка 15 1 1 13 6 - 36 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шахтёр Солигорск Дарбо Дембо 13 0 0
2. Динамо Минск Мбенг Аблае 10 1 0
3. Гомель Соловей Андрей 9 0 0
4. БАТЭ Скавыш Максим 9 1 0
5. Динамо-Брест Беленький Станислав 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Неман Гаврилович Алексей 0 2
2. БАТЭ Сигневич Николай 1 1
3. Динамо-Брест Орешкевич Ярослав 1 1
4. Рух Брест _Pechenin K. 2 0
5. Витебск Краснов Евгений 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2021, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    БАТЭ 95.1% (39)
    X 2.4% (1)
    Минск 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Минск
    1.36
    5.30
    8.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч БАТЭ - Минск онлайн


    Прогнозы на матч БАТЭ - Минск

    Исход игры
    БАТЭ
    95.1% (39)
    Ничья
    2.4% (1)
    Минск
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    42.5% (17)
    Нет
    57.5% (23)
    Популярный счёт
    2:0 БАТЭ
    39% (16)
    2:1 БАТЭ
    29.3% (12)
    1:0 БАТЭ
    14.6% (6)
    3:1 БАТЭ
    7.3% (3)
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