Беларусь: Премьер-лига 2021
БАТЭ
Позже
Стадион: Борисов-Арена
Минск
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скавыш Максим
|9 (1)
|0.47
|2.
|Умаров Шохбоз
|5 (1)
|0.26
|3.
|Драгун Станислав
|5
|0.26
|4.
|Нехайчик Павел
|3
|0.16
|5.
|Милич Неманья
|2
|0.11
|6.
|Сигневич Николай
|2
|0.11
|7.
|Филипович Яков
|2
|0.11
|8.
|Рыбак Павел
|1
|0.05
|9.
|Володько Максим
|1
|0.05
|10.
|Яблонский Евгений
|1
|0.05
|11.
|Карасёв Павел
|1
|0.05
|12.
|Бессмертный Дмитрий
|1
|0.05
|13.
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.05
|14.
|Pavel Nekhajchik
|1
|0.05
|15.
|Юсов Дмитрий
|1 (1)
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Майкл
|7
|0.41
|2.
|Богомольский Егор
|3
|0.18
|3.
|Зинович Кирилл
|3
|0.18
|4.
|Алисейко Дмитрий
|2
|0.12
|5.
|Шрамченко Антон
|1
|0.06
|6.
|Салли Муниру
|1
|0.06
|7.
|Maksim Kasarab
|1
|0.06
|8.
|Yevgenii Chagovets
|1
|0.06
|9.
|Зенькович Игорь
|1 (1)
|0.06
|10.
|Яроцкий Ярослав
|0
|0
|11.
|Евдокимов Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сигневич Николай
|1
|1
|2.
|Нечаев Данила
|2
|0
|3.
|Чичкан Антон
|0
|1
|4.
|Нехайчик Павел
|1
|0
|5.
|Умаров Шохбоз
|1
|0
|6.
|_Filipovic J.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остроух Юрий
|0
|1
|2.
|Сазончик Сергей
|0
|1
|3.
|Шрамченко Антон
|1
|0
|4.
|Чаговец Евгений
|1
|0
|5.
|Пришивалко Павел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|БАТЭ
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|Минск
|15% (3)
|5% (1)
|15% (3)
|25% (5)
|25% (5)
|15% (3)
Предыдущие игры
БАТЭ Последние 20 матчей: +14 =3 -3Спутник 0:3 БАТЭ Гомель 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:4 Динамо Батуми БАТЭ 0:2 Динамо-Брест
Динамо Батуми 0:1 БАТЭ Слуцк 3:4 БАТЭ Витебск 0:0 БАТЭ БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Неман БАТЭ 3:0 Славия Мозырь БАТЭ 2:1 Ислочь БАТЭ 2:1 Спутник БАТЭ 3:2 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Сморгонь Ислочь 1:4 БАТЭ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 2:1 Энергетик-БГУ
Минск Последние 20 матчей: +7 =7 -6Минск 3:0 Спутник Рух Брест 1:0 Минск Минск 2:2 Сморгонь Ислочь 1:1 Минск
Минск 2:1 Энергетик-БГУ Славия Мозырь 1:2 Минск Гомель 5:0 Минск Минск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 2:2 Минск Минск 3:3 Витебск Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск Минск 1:3 Динамо Минск Неман 0:2 Минск Минск 2:2 БАТЭ Спутник 0:1 Минск Минск 2:2 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 Минск Шахтёр Солигорск 4:2 Минск Минск 2:2 Витебск Ислочь 3:4 Минск
Последние игры между собой
БАТЭ: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Минск: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
БАТЭ 1:0 Минск Премьер-лига БАТЭ 2:0 Минск Премьер-лига Минск 0:2 БАТЭ Премьер-лига Минск 1:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Минск Премьер-лига БАТЭ 2:1 Минск Кубок Минск 0:1 БАТЭ Кубок БАТЭ 3:1 Минск Премьер-лига Минск 2:3 БАТЭ Премьер-лига Минск 1:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Минск Премьер-лига Минск 1:4 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Минск Премьер-лига БАТЭ 1:0 Минск Суперкубок Минск 0:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:1 Минск Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|36 - 7
|46
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|40 - 17
|43
|3.
|Рух Брест
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|30 - 12
|39
|4.
|Динамо Минск
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 13
|39
|5.
|Гомель
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|34 - 16
|32
|6.
|Динамо-Брест
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|22 - 13
|27
|7.
|Витебск
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|23 - 16
|26
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 24
|25
|9.
|Минск
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 26
|24
|10.
|Ислочь
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 28
|23
|11.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 23
|23
|12.
|Неман
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 26
|18
|13.
|Слуцк
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 31
|18
|14.
|Славия Мозырь
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 32
|16
|15.
|Сморгонь
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 40
|11
|16.
|Спутник
|Заявка
|30
|2
|1
|27
|12 - 82
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|23 - 8
|27
|3.
|Рух Брест
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 2
|23
|4.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|19 - 6
|21
|5.
|Гомель
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 4
|18
|6.
|Витебск
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|13 - 3
|17
|7.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 13
|13
|8.
|Слуцк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 16
|13
|9.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Ислочь
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|15.
|Сморгонь
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|16.
|Спутник
|Заявка
|15
|1
|0
|14
|6 - 46
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 9
|16
|5.
|Рух Брест
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|7.
|Гомель
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|8.
|Ислочь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 16
|12
|9.
|Неман
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|10.
|Минск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|11.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|12.
|Витебск
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Славия Мозырь
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Сморгонь
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 26
|6
|15.
|Слуцк
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 15
|5
|16.
|Спутник
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|6 - 36
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Дарбо Дембо
|13
|0
|0
|2.
|Динамо Минск
|Мбенг Аблае
|10
|1
|0
|3.
|Гомель
|Соловей Андрей
|9
|0
|0
|4.
|БАТЭ
|Скавыш Максим
|9
|1
|0
|5.
|Динамо-Брест
|Беленький Станислав
|8
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Неман
|Гаврилович Алексей
|0
|2
|2.
|БАТЭ
|Сигневич Николай
|1
|1
|3.
|Динамо-Брест
|Орешкевич Ярослав
|1
|1
|4.
|Рух Брест
|_Pechenin K.
|2
|0
|5.
|Витебск
|Краснов Евгений
|2
|0
Прогнозы на матч БАТЭ - Минск
Исход игры
БАТЭ
95.1% (39)
Ничья
2.4% (1)
Минск
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (17)
Меньше
57.5% (23)
Обе команды забьют
Да
42.5% (17)
Нет
57.5% (23)
Популярный счёт
2:0 БАТЭ
39% (16)
2:1 БАТЭ
29.3% (12)
1:0 БАТЭ
14.6% (6)
3:1 БАТЭ
7.3% (3)
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