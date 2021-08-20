Польша: Экстракласса 2021-2022
Висла Плоцк
2:0
Перерыв
Стадион: Казимеж Гурски
Заглембе Любин
1:0
5' ГолСекульски Лукаш
16' Желтая карточкаБашкиров Евгений
20' Желтая карточкаСекульски Лукаш
2:0
21' ГолВольски Рафал
43' Желтая карточкаХодына Кацпер
14
Швох
Матеуш
32
Солер
Ян
17
Шиш
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шушняра ЛукаПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
77 Томасик ПётрПолузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Солер ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
5'
1:0
16'
20'
21'
2:0
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Damian Warchol
|2
|0.4
|2.
|Вольски Рафал
|1
|0.2
|3.
|Секульски Лукаш
|1
|0.2
|4.
|Колар Марко
|1
|0.2
|5.
|Кривоцюк Антон
|1
|0.2
|6.
|Томасик Пётр
|0
|0
|7.
|Валло Кристиан
|0
|0
|8.
|Целеменцки Радослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиш Патрик
|2
|0.5
|2.
|Даниэл Эрик
|1
|0.25
|3.
|Пореба Лукаш
|1
|0.25
|4.
|Живец Саша
|1
|0.25
|5.
|Башкиров Евгений
|0
|0
|6.
|Стажиньски Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|2
|0
|2.
|Фурман Доминик
|0
|1
|3.
|Секульски Лукаш
|1
|0
|4.
|Томасик Пётр
|1
|0
|5.
|Лесняк Филип
|1
|0
|6.
|Лагатор Душан
|1
|0
|7.
|Расак Дамиан
|1
|0
|8.
|Михальски Дамян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Солер Ян
|2
|0
|2.
|Башкиров Евгений
|1
|0
|3.
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|4.
|Ходына Кацпер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Заглембе Любин
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +5 =5 -10Пяст 4:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Легия 1:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =4 -9Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Хойнице Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Первый дивизион Заглембе Любин 1:3 Висла Плоцк Первая лига Висла Плоцк 2:4 Заглембе Любин Кубок Польши Заглембе Любин 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион Висла Плоцк 1:0 Заглембе Любин Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|7.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|8.
|Заглембе Любин
|0:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|11.
|Висла Плоцк
|2:0
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|12.
|Варта Познань
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Сталь Мелец
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Краковия
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|2.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Висла Плоцк
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заглембе Любин
|0:2
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Варта Познань
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|17.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|15.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|2:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|3
|1
|0
|2.
|Висла Краков
|Климент Ян
|2
|0
|1
|3.
|Пяст
|Вида Кристофер
|2
|0
|1
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|1
|5.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|3.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|4.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|5.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1