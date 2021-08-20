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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
4:0
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
1:0
5' Гол
Секульски Лукаш
16' Желтая карточка
Башкиров Евгений
19' Желтая карточка
Секульски Лукаш
2:0
21' Гол
Вольски Рафал
43' Желтая карточка
Ходына Кацпер
48' Желтая карточка
Пореба Лукаш
3:0
59' Гол
Секульски Лукаш
4:0
65' Гол в свои ворота
Солер Ян
90'+5
1
Каминьски
Кжиштоф
25
Жезничак
Якуб
94
Лагатор
Душан
5
Кривоцюк
Антон
15
Валло
Кристиан
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
17
Marcel
Blachewicz
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
95
Damian
Warchol
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
32
Солер
Ян
77
Бартолевски
Матеуш
8
Пореба
Лукаш
4
Башкиров
Евгений
23
Вуйцицки
Якуб
18
Стажиньски
Филип
9
Даниэл
Эрик
17
Шиш
Патрик
Висла Плоцк
3-4-2-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Секульски Лукаш 2 0.4
2. Damian Warchol 2 0.4
3. Вольски Рафал 1 0.2
4. Колар Марко 1 0.2
5. Кривоцюк Антон 1 0.2
6. Томасик Пётр 0 0
7. Валло Кристиан 0 0
8. Целеменцки Радослав 0 0
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиш Патрик 2 0.5
2. Даниэл Эрик 1 0.25
3. Пореба Лукаш 1 0.25
4. Живец Саша 1 0.25
5. Башкиров Евгений 0 0
6. Стажиньски Филип 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 2 0
2. Фурман Доминик 0 1
3. Секульски Лукаш 1 0
4. Томасик Пётр 1 0
5. Лесняк Филип 1 0
6. Лагатор Душан 1 0
7. Расак Дамиан 1 0
8. Михальски Дамян 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Солер Ян 2 0
2. Ходына Кацпер 2 0
3. Башкиров Евгений 1 0
4. Бартолевски Матеуш 1 0
5. Пореба Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Заглембе Любин 0 40% (2) 0 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Пяст 4:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Легия 1:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Хойнице Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Первый дивизион Заглембе Любин 1:3 Висла Плоцк Первая лига Висла Плоцк 2:4 Заглембе Любин Кубок Польши Заглембе Любин 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион Висла Плоцк 1:0 Заглембе Любин Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Лехия Гданьск 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Погонь Щецин 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
8. Пяст 4 2 0 2 8 - 7 6
9. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Висла Плоцк 5 2 0 3 8 - 6 6
11. Заглембе Любин 4 2 0 2 5 - 8 6
12. Шлёнск 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Варта Познань 5 1 2 2 7 - 6 5
14. Сталь Мелец 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Висла Краков 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 4 0 2 2 2 - 8 2
18. Краковия 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
2. Лехия Гданьск 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Висла Плоцк 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Пяст 2 1 0 1 6 - 6 3
11. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Сталь Мелец 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Варта Познань 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
17. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Висла Краков 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Погонь Щецин 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Краковия 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гурник Забже Хименес Хесус 3 1 0
2. Висла Краков Климент Ян 2 0 1
3. Пяст Вида Кристофер 2 0 1
4. Ягеллония Имас Хесус 2 0 1
5. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
2. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
3. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
4. Шлёнск Шварц Петр 1 1
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
Весь список
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