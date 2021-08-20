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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
1:0
Конец матча

Стадион:
Варта Познань
0'
1' Желтая карточка
Лавничак Алекс
26' Желтая карточка
Купчак Матеуш
0:0
56' Не забитый пенальти
Леандро
1:0
90' Гол
Рондон Марио
90'+5
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
55
Meik
Karwot
7
Козак
Милош
10
Радецки
Матеуш
13
Мауридес
Жуниор
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
16
Лавничак
Алекс
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
6
Тралка
Лукаш
21
Купчак
Матеуш
10
Коррин
Милан
20
Чиж
Шимон
11
Якубовски
Михал
99
Зреляк
Адам
Радомьяк Радом
4-4-2
Варта Познань
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рондон Марио 1 0.25
2. Ангельски Кароль 1 0.25
3. Радецки Матеуш 1 0.25
4. Dominik Sokol 1 0.25
5. Meik Karwot 0 0
6. Нашименту Филипе 0 0
Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коррин Милан 2 0.4
2. Гжесик Ян 2 0.4
3. Зреляк Адам 1 0.2
4. Иванов Роберт 1 0.2
5. Чижички Матеуш 1 0.2
6. Лавничак Алекс 0 0
7. Чиж Шимон 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
# Игрок      
1. Нашименту Филипе 1 1
2. Damian Jakubik 2 0
3. Радецки Матеуш 2 0
4. Рондон Марио 1 0
5. Бранко Рафаэл 1 0
6. Машаду Луиш 1 0
7. Абрамович Давид 1 0
Варта Познань
# Игрок      
1. Тралка Лукаш 1 1
2. Купчак Матеуш 2 0
3. Иванов Роберт 2 0
4. Зреляк Адам 1 0
5. Гжесик Ян 1 0
6. Лавничак Алекс 1 0
7. Konrad Matuszewski 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Радомьяк Радом 0 0 0 25% (1) 0 75% (3)
 Варта Познань 0 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 Легия Лех 0:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце
Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом Пуща Неполомице 0:4 Радомьяк Радом Медзь 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Радомьяк Радом 2:0 ГКС Ястшембе Радомьяк Радом 1:2 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Радомьяк Радом
Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Варта Познань 0:2 Легия Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:2 Варта Познань
Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань

Последние игры между собой

Радомьяк Радом: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Варта Познань: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Первый дивизион Варта Познань 3:0 Радомьяк Радом Первый дивизион Радомьяк Радом 0:2 Варта Познань Первый дивизион Варта Познань 1:0 Радомьяк Радом Второй дивизион
Радомьяк Радом 0:0 Варта Познань Второй дивизион Варта Познань 1:1 Радомьяк Радом Второй дивизион Радомьяк Радом 3:2 Варта Познань Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Лехия Гданьск 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Погонь Щецин 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
8. Пяст 4 2 0 2 8 - 7 6
9. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Висла Плоцк 5 2 0 3 8 - 6 6
11. Заглембе Любин 4 2 0 2 5 - 8 6
12. Шлёнск 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Варта Познань 5 1 2 2 7 - 6 5
14. Сталь Мелец 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Висла Краков 4 1 1 2 7 - 6 4
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 4 0 2 2 2 - 8 2
18. Краковия 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
2. Лехия Гданьск 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Висла Плоцк 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Пяст 2 1 0 1 6 - 6 3
11. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Сталь Мелец 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Варта Познань 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
17. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Висла Краков 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Погонь Щецин 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Краковия 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гурник Забже Хименес Хесус 3 1 0
2. Висла Краков Климент Ян 2 0 1
3. Пяст Вида Кристофер 2 0 1
4. Ягеллония Имас Хесус 2 0 1
5. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
2. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
3. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
4. Шлёнск Шварц Петр 1 1
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Купчак Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Aleks Lawniczak получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань онлайн




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