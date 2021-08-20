Польша: Экстракласса 2021-2022
Радомьяк Радом
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Broni Radom
Варта Познань
1' Желтая карточкаЛавничак Алекс
26' Желтая карточкаКупчак Матеуш
0:0
56' Не забитый пенальтиЛеандро
1:0
90' ГолРондон Марио
9
Леандро
11
Michal
Kaput
55
Meik
Karwot
10
Коррин
Милан
20
Чиж
Шимон
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
Ход матча
26'
56'
0:0
88'
90'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рондон Марио
|1
|0.25
|2.
|Ангельски Кароль
|1
|0.25
|3.
|Радецки Матеуш
|1
|0.25
|4.
|Dominik Sokol
|1
|0.25
|5.
|Meik Karwot
|0
|0
|6.
|Нашименту Филипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коррин Милан
|2
|0.4
|2.
|Гжесик Ян
|2
|0.4
|3.
|Зреляк Адам
|1
|0.2
|4.
|Иванов Роберт
|1
|0.2
|5.
|Чижички Матеуш
|1
|0.2
|6.
|Лавничак Алекс
|0
|0
|7.
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нашименту Филипе
|1
|1
|2.
|Damian Jakubik
|2
|0
|3.
|Радецки Матеуш
|2
|0
|4.
|Рондон Марио
|1
|0
|5.
|Бранко Рафаэл
|1
|0
|6.
|Машаду Луиш
|1
|0
|7.
|Абрамович Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тралка Лукаш
|1
|1
|2.
|Купчак Матеуш
|2
|0
|3.
|Иванов Роберт
|2
|0
|4.
|Зреляк Адам
|1
|0
|5.
|Гжесик Ян
|1
|0
|6.
|Лавничак Алекс
|1
|0
|7.
|Konrad Matuszewski
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|25% (1)
|0
|75% (3)
|Варта Познань
|0
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +13 =3 -4Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 Легия Лех 0:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце
Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом Пуща Неполомице 0:4 Радомьяк Радом Медзь 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Радомьяк Радом 2:0 ГКС Ястшембе Радомьяк Радом 1:2 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Радомьяк Радом
Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =5 -6Варта Познань 0:2 Легия Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:2 Варта Познань
Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань
Последние игры между собой
Радомьяк Радом: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Варта Познань: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Висла Плоцк
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|11.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|13.
|Варта Познань
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|14.
|Сталь Мелец
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Краковия
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|2.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Варта Познань
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|17.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|3
|1
|0
|2.
|Висла Краков
|Климент Ян
|2
|0
|1
|3.
|Пяст
|Вида Кристофер
|2
|0
|1
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|1
|5.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|3.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|4.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|5.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1