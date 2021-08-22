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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Пяст
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Шлёнск
0'
21' Желтая карточка
Вердаска Диогу
38'
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
6
Храпек
Михал
18
Соколовски
Патрик
77
Пырка
Аркадиуш
7
Алвеш
Тьягу
10
Вида
Кристофер
9
Alberto
Toril
22
Шромник
Михал
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
2
Вердаска
Диогу
10
Павловски
Бартоломей
6
Маковски
Рафал
17
Шварц
Петр
23
Гарсия
Виктор
III
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
8
Прашелик
Матеуш
Пяст
4-2-3-1
Шлёнск
3-4-3

Ход матча

21'
 
Вердаска Диогу

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вида Кристофер 2 0.4
2. Пырка Аркадиуш 1 0.2
3. Храпек Михал 1 0.2
4. Червински Якуб 1 0.2
5. Соколовски Патрик 1 0.2
6. Alberto Toril 1 0.2
7. Липски Патрик 0 0
8. Кончковски Мартин 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экспозито Эрик 2 0.4
2. Пих Роберт 2 (1) 0.4
3. Штиглец Дино 1 0.2
4. Павловски Бартоломей 0 0
5. Вердаска Диогу 0 0
6. Маковски Рафал 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Храпек Михал 2 0
2. Червински Якуб 1 0
3. Гук Томаш 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Левкот Шимон 3 0
2. Шварц Петр 1 1
3. Вердаска Диогу 2 0
4. Тамаш Марк 0 1
5. Штиглец Дино 1 0
6. Мончиньски Кжиштоф 1 0
7. Экспозито Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Шлёнск 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Пяст 4:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:2 Пяст Пяст 2:3 Ракув
Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст Пяст 0:1 Варта Познань Погонь Щецин 0:0 Пяст
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =10 -2
Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева
Краковия 1:2 Шлёнск Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Краковия 1:1 Шлёнск

Последние игры между собой

Пяст: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Пяст 0:3 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 3:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Лехия Гданьск 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Висла Краков 5 2 1 2 10 - 7 7
6. Пяст 0:0 5 2 1 2 8 - 7 7
7. Ягеллония 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Шлёнск 0:0 5 1 4 0 5 - 4 7
9. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
11. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Висла Плоцк 5 2 0 3 8 - 6 6
13. Заглембе Любин 4 2 0 2 5 - 8 6
14. Варта Познань 5 1 2 2 7 - 6 5
15. Сталь Мелец 5 1 1 3 4 - 9 4
16. Краковия 5 1 1 3 4 - 9 4
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Гурник Ленчна 5 0 2 3 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Лехия Гданьск 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Висла Плоцк 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Пяст 0:0 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Краковия 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Сталь Мелец 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
13. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Шлёнск 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
15. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Варта Познань 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Шлёнск 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Пяст 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Погонь Щецин 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Сталь Мелец 3 0 1 2 2 - 6 1
14. Краковия 3 0 1 2 1 - 6 1
15. Ягеллония 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
2. Висла Краков Йебоа Яв 3 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 3 1 0
4. Погонь Щецин Дрыгас Камил 3 3 0
5. Висла Краков Климент Ян 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
2. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
3. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
4. Шлёнск Шварц Петр 1 1
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Вердаска Диогу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Шлёнск
2.01
3.68
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пяст 0:0 Шлёнск онлайн




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