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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
1:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
18' Гол
Исхак Микаэль
57' Желтая карточка
Жуковски Матеуш
61' Желтая карточка
Малоча Марио
63'
1
Ван
дер
Харт
Микки
37
Шатка
Любомир
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
21
Скурась
Михал
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
12
Куцяк
Душан
17
Жуковски
Матеуш
5
Копац
Бартош
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
22
Сисей
Йозеф
7
Гаёс
Мацей
36
Маковский
Томаш
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
Лех
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 3 0.6
2. Каминьски Якуб 2 0.4
3. Амарал Жоау 1 0.2
4. Дуглас Барри 1 0.2
5. Саламон Бартош 1 0.2
6. Скурась Михал 1 0.2
7. Милич Антонио 0 0
8. Шатка Любомир 0 0
9. Joel V 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 2 0.4
2. Гаёс Мацей 1 0.2
3. Жуковски Матеуш 1 0.2
4. Маковский Томаш 1 0.2
5. Петшак Рафаль 0 0
6. Мусолитин Николай 0 0
7. Сисей Йозеф 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Дуглас Барри 2 0
2. Joel V 0 1
3. Саламон Бартош 1 0
4. Исхак Микаэль 1 0
5. Шатка Любомир 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Конрадо 2 0
2. Малоча Марио 1 0
3. Куцяк Душан 1 0
4. Гаёс Мацей 1 0
5. Дурмуш Илкай 1 0
6. Кубицки Ярослав 1 0
7. Кристерс Тоберс 1 0
8. Kacper Sezonienko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 25% (2) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Лехия Гданьск 0 0 20% (1) 20% (1) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Лех 2:0 Краковия Гурник Забже 1:3 Лех Лех 0:0 Радомьяк Радом
Лех 3:2 Митьюлланд Лех 1:1 Гурник Забже Висла Краков 1:2 Лех Лех 1:2 Сталь Мелец Подбескидзе 1:0 Лех Лех 3:0 Лехия Гданьск Ракув 3:1 Лех Лех 0:0 Легия Краковия 2:1 Лех Лех 2:3 Ягеллония Лех 0:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лех Лех 0:2 Ракув Варта Познань 1:2 Лех Лех 1:0 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Лех
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Лехия Гданьск 3:0 Краковия Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск
Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань

Последние игры между собой

Лех: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лех 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса Лех 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 1:1 Лехия Гданьск Кубок
Лех 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1:0 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Лехия Гданьск 0:1 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Висла Краков 5 2 1 2 10 - 7 7
6. Пяст 5 2 1 2 9 - 8 7
7. Ягеллония 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Шлёнск 5 1 4 0 6 - 5 7
9. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
11. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Висла Плоцк 5 2 0 3 8 - 6 6
13. Заглембе Любин 4 2 0 2 5 - 8 6
14. Варта Познань 5 1 2 2 7 - 6 5
15. Сталь Мелец 5 1 1 3 4 - 9 4
16. Краковия 5 1 1 3 4 - 9 4
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Гурник Ленчна 5 0 2 3 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Ягеллония 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Заглембе Любин 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Лехия Гданьск 0:1 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Висла Плоцк 2 2 0 0 5 - 0 6
7. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Пяст 3 1 1 1 7 - 7 4
9. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Краковия 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Сталь Мелец 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
13. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Шлёнск 3 0 3 0 3 - 3 3
15. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Варта Познань 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Шлёнск 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
6. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лехия Гданьск 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
10. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Погонь Щецин 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Сталь Мелец 3 0 1 2 2 - 6 1
14. Краковия 3 0 1 2 1 - 6 1
15. Ягеллония 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
2. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
3. Лех Исхак Микаэль 3 0 0
4. Висла Краков Йебоа Яв 3 1 0
5. Гурник Забже Хименес Хесус 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 3 0
2. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
3. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
4. Шлёнск Шварц Петр 1 1
5. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Лехия Гданьск
1.50
5.90
6.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 1:0 Лехия Гданьск онлайн




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