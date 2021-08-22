Польша: Экстракласса 2021-2022
Лех
2:0
Конец матча
Стадион: ИНЕА
Лехия Гданьск
1:0
18' ГолИсхак Микаэль
57' Желтая карточкаЖуковски Матеуш
62' Желтая карточкаМалоча Марио
2:0
63' ГолКвеквескири Ника
64' Желтая карточкаКуцяк Душан
83' Желтая карточкаТиба Педру
24
Амарал
Жоау
12
Куцяк
Душан
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
22
Сисей
Йозеф
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сикора ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
18'
1:0
57'
58'
62'
63'
2:0
64'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|3
|0.6
|2.
|Каминьски Якуб
|2
|0.4
|3.
|Амарал Жоау
|1
|0.2
|4.
|Дуглас Барри
|1
|0.2
|5.
|Саламон Бартош
|1
|0.2
|6.
|Квеквескири Ника
|1
|0.2
|7.
|Скурась Михал
|1
|0.2
|8.
|Милич Антонио
|0
|0
|9.
|Шатка Любомир
|0
|0
|10.
|Joel V
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зволински Лукаш
|2
|0.4
|2.
|Гаёс Мацей
|1
|0.2
|3.
|Жуковски Матеуш
|1
|0.2
|4.
|Маковский Томаш
|1
|0.2
|5.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|6.
|Мусолитин Николай
|0
|0
|7.
|Сисей Йозеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуглас Барри
|2
|0
|2.
|Joel V
|0
|1
|3.
|Саламон Бартош
|1
|0
|4.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|5.
|Тиба Педру
|1
|0
|6.
|Шатка Любомир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малоча Марио
|2
|0
|2.
|Куцяк Душан
|2
|0
|3.
|Конрадо
|2
|0
|4.
|Гаёс Мацей
|1
|0
|5.
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|6.
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|7.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|8.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|9.
|Kacper Sezonienko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|Лехия Гданьск
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +9 =4 -7Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Лех 2:0 Краковия Гурник Забже 1:3 Лех Лех 0:0 Радомьяк Радом
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =7 -5Лехия Гданьск 3:0 Краковия Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск
Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань
Последние игры между собой
Лех: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лех 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|7.
|Ягеллония
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Шлёнск
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|9.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Висла Плоцк
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|13.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|14.
|Варта Познань
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|15.
|Сталь Мелец
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Краковия
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|7.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|9.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|13.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|4.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|15.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|2.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
|3.
|Лех
|Исхак Микаэль
|3
|0
|0
|4.
|Висла Краков
|Йебоа Яв
|3
|1
|0
|5.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|3.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|4.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|5.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1