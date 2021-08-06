Олимпийские игры 2021
Мексика (до 23 лет)
1:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Saitama Stadium 2002
Япония (до 23 лет)
1:0
13' ПенальтиКордова Франсиско
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартин Энри
|3
|0.5
|2.
|Кордова Франсиско
|3 (1)
|0.5
|3.
|Вега Эрнесто
|2
|0.33
|4.
|Агирре Эдуардо
|2
|0.33
|5.
|Ромо Луис
|2
|0.33
|6.
|Альварадо Роберто
|1
|0.17
|7.
|Антуна Уриэль
|1
|0.17
|8.
|Родригес Карлос
|0
|0
|9.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кубо Такефуса
|3
|0.5
|2.
|Сакаи Хироки
|1
|0.17
|3.
|Миёши Коджи
|1
|0.17
|4.
|Маеда Даизен
|1
|0.17
|5.
|Доан Рицу
|1 (1)
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Карлос
|0
|1
|2.
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Вега Эрнесто
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мексика (до 23 лет)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|Япония (до 23 лет)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Мексика (до 23 лет) Последние 20 матчей: +13 =2 -5Мексика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 3:6 Мексика (до 23 лет) ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет)
Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 1:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:0 Canada U23 Мексика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) Коста-Рика (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Доминиканская Республика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет) Фиджи (до 23 лет) 1:5 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:2 Германия (до 23 лет) Болгария (до 21 года) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мали (до 23 лет) 3:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 1:2 Чехия до 20 Мексика (до 23 лет) 1:3 Франция (до 20 лет) Гаити (до 23 лет) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:0 Коста-Рика (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет)
Япония (до 23 лет) Последние 20 матчей: +12 =2 -6Япония (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет) Франция (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет)
Япония (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет) Катар (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) Сирия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 7:0 Мьянма (до 23 лет) Восточный Тимор (до 23 года) 0:6 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 8:0 Макао (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:4 Узбекистан (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 3:1 КНДР (до 23 лет) Таиланд (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Палестина (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Швеция (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:2 Колумбия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 5:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Англия (до 21 года) Гвинея (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет)
Последние игры между собой
Мексика (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Япония (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Япония (до 23 лет)
|0:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|1:0
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|Франция (до 23 лет)
|3
|1
|0
|2
|5 - 11
|3
|4.
|ЮАР (до 23 лет)
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Южная Корея (до 23 лет)
|3
|2
|0
|1
|10 - 1
|6
|2.
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Румыния (до 23 лет)
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|4.
|Гондурас (до 23 лет)
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 23 лет)
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|Аргентина (до 23 лет)
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|3.
|Египет (до 23 лет)
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|4.
|Австралия (до 23 лет)
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|Германия (до 23 лет)
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|4.
|Саудовская Аравия (до 23 лет)
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|5
|0
|0
|2.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|3.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Хван Ый-Чжо
|4
|2
|0
|4.
|Мексика (до 23 лет)
|Мартин Энри
|3
|0
|0
|5.
|Испания (до 23 лет)
|Мир Рафа
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мексика (до 23 лет)
|Родригес Карлос
|0
|1
|2.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|3.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|5.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
Прогнозы на матч Мексика (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет)
Исход игры
Мексика (до 23 лет)
64.7% (86)
Ничья
18% (24)
Япония (до 23 лет)
17.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (69)
Меньше
47.73% (63)
Обе команды забьют
Да
67.42% (89)
Нет
32.58% (43)
Популярный счёт
2:1 Мексика (до 23 лет)
37.6% (50)
1:0 Мексика (до 23 лет)
21.8% (29)
1:1 Ничья
15% (20)
1:2 Япония (до 23 лет)
12% (16)
0:1 Япония (до 23 лет)
4.5% (6)
2:0 Мексика (до 23 лет)
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:2 Мексика (до 23 лет)
1.5% (2)
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