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Олимпийские игры 2021

2021
Мексика (до 23 лет)
1:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Япония (до 23 лет)
0'
1:0
13' Пенальти
Кордова Франсиско
19'
Мексика (до 23 лет)
Япония (до 23 лет)

Ход матча

13'
Кордова Франсиско
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Мексика (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартин Энри 3 0.5
2. Кордова Франсиско 3 (1) 0.5
3. Вега Эрнесто 2 0.33
4. Агирре Эдуардо 2 0.33
5. Ромо Луис 2 0.33
6. Альварадо Роберто 1 0.17
7. Антуна Уриэль 1 0.17
8. Родригес Карлос 0 0
9. Лаинес Диего 0 0
Япония (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Такефуса 3 0.5
2. Сакаи Хироки 1 0.17
3. Миёши Коджи 1 0.17
4. Маеда Даизен 1 0.17
5. Доан Рицу 1 (1) 0.17

Карточки

Мексика (до 23 лет)
# Игрок      
1. Родригес Карлос 0 1
2. Васкес Хоан 0 1
3. Вега Эрнесто 1 0
Япония (до 23 лет)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мексика (до 23 лет) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 28.57% (4)
 Япония (до 23 лет) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Мексика (до 23 лет) Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Мексика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 3:6 Мексика (до 23 лет) ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет)
Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 1:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:0 Canada U23 Мексика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) Коста-Рика (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Доминиканская Республика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет) Фиджи (до 23 лет) 1:5 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:2 Германия (до 23 лет) Болгария (до 21 года) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мали (до 23 лет) 3:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 1:2 Чехия до 20 Мексика (до 23 лет) 1:3 Франция (до 20 лет) Гаити (до 23 лет) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:0 Коста-Рика (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет)
Япония (до 23 лет) Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Япония (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет) Франция (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет)
Япония (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет) Катар (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) Сирия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 7:0 Мьянма (до 23 лет) Восточный Тимор (до 23 года) 0:6 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 8:0 Макао (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:4 Узбекистан (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 3:1 КНДР (до 23 лет) Таиланд (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Палестина (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Швеция (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:2 Колумбия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 5:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Англия (до 21 года) Гвинея (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет)

Последние игры между собой

Мексика (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Япония (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Олимпийские игры Мексика (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет) Мужчины

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония (до 23 лет) 0:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Мексика (до 23 лет) 1:0 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Франция (до 23 лет) 3 1 0 2 5 - 11 3
4. ЮАР (до 23 лет) 3 0 0 3 3 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Южная Корея (до 23 лет) 3 2 0 1 10 - 1 6
2. Новая Зеландия (до 23 лет) 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Румыния (до 23 лет) 3 1 1 1 1 - 4 4
4. Гондурас (до 23 лет) 3 1 0 2 3 - 9 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 23 лет) 3 1 2 0 2 - 1 5
2. Аргентина (до 23 лет) 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Египет (до 23 лет) 3 1 1 1 2 - 1 4
4. Австралия (до 23 лет) 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия (до 23 лет) 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Германия (до 23 лет) 3 1 1 1 6 - 7 4
4. Саудовская Аравия (до 23 лет) 3 0 0 3 4 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 4 2 0
4. Мексика (до 23 лет) Мартин Энри 3 0 0
5. Испания (до 23 лет) Мир Рафа 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мексика (до 23 лет) Родригес Карлос 0 1
2. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
3. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
5. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    20'
    Вау! Даити Хаяси пяткой выдал передачу на ход Эндо Ватару, который вырвался на рандеву с Очоа, голкипер мексиканской команды рванул навстречу, и что называется, оба шли до конца. Неприятный стык, оказывают помощь вратарю.
  • 18'
    Вновь Накаяму подключили по левому флангу, защитник в касание простреливал в штрафную площадь, угодил в защитника.
  • 17'
    Юта Накаяма подключился по левому флангу, но передача получилась жёсткой, атака не прошла. Ну хоть аут смогли японцы заработать.
  • 15'
    Футболисты сборной Японии после пропущенного мяча перебрались на половину поля соперника и контролируют ситуацию, разыгрывая комбинацию.
  • Пенальти
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Себастьян Кордова! 1:0!
    Чётко и уверенно реализован пенальти! Кордова перехитрил голкипера сборной Японии, аккуратно отправил мяч в левый от себя угол, а Косеи Тани прыгнул в противоположный.
  • Фол, нарушение
    12'
    Ватару Эндо упустил на линии штрафной оппонента, в итоге пришлось правила нарушать. ВАР посмотрел эпизод, одиннадцатиметровый подтвердил!
  • Пенальти!
    11'
    ПЕНАЛЬТИ в ворота сборной Японии!
  • Фол, нарушение
    9'
    Футболисты сборной Японии в атаке, нарушены правила на фланге, это Ангуло виноват, подтолкнул он в спину Рицу Доана.
  • 7'
    Пока не самая торопливая игра у нас получается, японцы стараются играть в отборе, парочку раз они уже оказывались на половине поля соперника.
  • 5'
    Получше мексиканцы начали этот поединок за бронзовые медали, лучше держится у них мяч, но пока не получается как следует ситуацию обострить.
  • Угловой
    3'
    Неплохая подача от правого флажка, но удалось японцам вынести мяч из своей штрафной площади.
  • 2'
    Диего Лайнес нанёс первый удар по воротам, сместившись с правого фланга, но точности ему не хватило. Впрочем, был рикошет, поэтому угловой!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saitama Stadium 2002. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Мексика (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) онлайн


Прогнозы на матч Мексика (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет)

Исход игры
Мексика (до 23 лет)
64.7% (86)
Ничья
18% (24)
Япония (до 23 лет)
17.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (69)
Меньше
47.73% (63)
Обе команды забьют
Да
67.42% (89)
Нет
32.58% (43)
Популярный счёт
2:1 Мексика (до 23 лет)
37.6% (50)
1:0 Мексика (до 23 лет)
21.8% (29)
1:1 Ничья
15% (20)
1:2 Япония (до 23 лет)
12% (16)
0:1 Япония (до 23 лет)
4.5% (6)
2:0 Мексика (до 23 лет)
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:2 Мексика (до 23 лет)
1.5% (2)
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