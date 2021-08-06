ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Себастьян Кордова! 1:0! Чётко и уверенно реализован пенальти! Кордова перехитрил голкипера сборной Японии, аккуратно отправил мяч в левый от себя угол, а Косеи Тани прыгнул в противоположный.

Футболисты сборной Японии после пропущенного мяча перебрались на половину поля соперника и контролируют ситуацию, разыгрывая комбинацию.

Юта Накаяма подключился по левому флангу, но передача получилась жёсткой, атака не прошла. Ну хоть аут смогли японцы заработать.

Вновь Накаяму подключили по левому флангу, защитник в касание простреливал в штрафную площадь, угодил в защитника.

Вау! Даити Хаяси пяткой выдал передачу на ход Эндо Ватару, который вырвался на рандеву с Очоа, голкипер мексиканской команды рванул навстречу, и что называется, оба шли до конца. Неприятный стык, оказывают помощь вратарю.

12' Ватару Эндо упустил на линии штрафной оппонента, в итоге пришлось правила нарушать. ВАР посмотрел эпизод, одиннадцатиметровый подтвердил!

11' ПЕНАЛЬТИ в ворота сборной Японии!

9' Футболисты сборной Японии в атаке, нарушены правила на фланге, это Ангуло виноват, подтолкнул он в спину Рицу Доана.

7' Пока не самая торопливая игра у нас получается, японцы стараются играть в отборе, парочку раз они уже оказывались на половине поля соперника.

5' Получше мексиканцы начали этот поединок за бронзовые медали, лучше держится у них мяч, но пока не получается как следует ситуацию обострить.

3' Неплохая подача от правого флажка, но удалось японцам вынести мяч из своей штрафной площади.

2' Диего Лайнес нанёс первый удар по воротам, сместившись с правого фланга, но точности ему не хватило. Впрочем, был рикошет, поэтому угловой!