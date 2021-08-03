Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Олимпийские игры 2021

2021
Мексика (до 23 лет)
 
Позже

Стадион:
Япония (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Мексика (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартин Энри 3 0.6
2. Кордова Франсиско 3 (1) 0.6
3. Вега Эрнесто 2 0.4
4. Агирре Эдуардо 2 0.4
5. Ромо Луис 2 0.4
6. Альварадо Роберто 1 0.2
7. Антуна Уриэль 1 0.2
8. Родригес Карлос 0 0
9. Лаинес Диего 0 0
Япония (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Такефуса 3 0.6
2. Сакаи Хироки 1 0.2
3. Миёши Коджи 1 0.2
4. Маеда Даизен 1 0.2
5. Доан Рицу 1 (1) 0.2

Карточки

Мексика (до 23 лет)
# Игрок      
1. Родригес Карлос 0 1
2. Васкес Хоан 0 1
3. Вега Эрнесто 1 0
Япония (до 23 лет)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мексика (до 23 лет) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 28.57% (4)
 Япония (до 23 лет) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Мексика (до 23 лет) Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Мексика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 3:6 Мексика (до 23 лет) ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет)
Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 1:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:0 Canada U23 Мексика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) Коста-Рика (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Доминиканская Республика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет) Фиджи (до 23 лет) 1:5 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:2 Германия (до 23 лет) Болгария (до 21 года) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мали (до 23 лет) 3:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 1:2 Чехия до 20 Мексика (до 23 лет) 1:3 Франция (до 20 лет) Гаити (до 23 лет) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:0 Коста-Рика (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет)
Япония (до 23 лет) Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Япония (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет) Франция (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет)
Япония (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет) Катар (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) Сирия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 7:0 Мьянма (до 23 лет) Восточный Тимор (до 23 года) 0:6 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 8:0 Макао (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:4 Узбекистан (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 3:1 КНДР (до 23 лет) Таиланд (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Палестина (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Швеция (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:2 Колумбия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 5:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Англия (до 21 года) Гвинея (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет)

Последние игры между собой

Мексика (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Япония (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Олимпийские игры Мексика (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет) Мужчины

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония (до 23 лет) 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Мексика (до 23 лет) 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Франция (до 23 лет) 3 1 0 2 5 - 11 3
4. ЮАР (до 23 лет) 3 0 0 3 3 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Южная Корея (до 23 лет) 3 2 0 1 10 - 1 6
2. Новая Зеландия (до 23 лет) 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Румыния (до 23 лет) 3 1 1 1 1 - 4 4
4. Гондурас (до 23 лет) 3 1 0 2 3 - 9 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 23 лет) 3 1 2 0 2 - 1 5
2. Аргентина (до 23 лет) 3 1 1 1 2 - 3 4
3. Египет (до 23 лет) 3 1 1 1 2 - 1 4
4. Австралия (до 23 лет) 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия (до 23 лет) 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Германия (до 23 лет) 3 1 1 1 6 - 7 4
4. Саудовская Аравия (до 23 лет) 3 0 0 3 4 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 4 2 0
4. Мексика (до 23 лет) Мартин Энри 3 0 0
5. Испания (до 23 лет) Мир Рафа 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мексика (до 23 лет) Родригес Карлос 0 1
2. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
3. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
5. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мексика (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 21
    Мексика (до 23 лет) 76.2% (16)
    X 4.8% (1)
    Япония (до 23 лет) 19% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мексика (до 23 лет)
    Ничья
    Япония (до 23 лет)
    2.60
    3.50
    2.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мексика (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) онлайн


    Прогнозы на матч Мексика (до 23 лет) - Япония (до 23 лет)

    Исход игры
    Мексика (до 23 лет)
    76.2% (16)
    Ничья
    4.8% (1)
    Япония (до 23 лет)
    19% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (11)
    Меньше
    47.62% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (12)
    Нет
    42.86% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Мексика (до 23 лет)
    38.1% (8)
    1:0 Мексика (до 23 лет)
    33.3% (7)
    1:2 Япония (до 23 лет)
    14.3% (3)
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