Олимпийские игры 2021
Бразилия (до 23 лет)
1:1
Второй тайм: 90'
Стадион: Ниссан
Испания (до 23 лет)
0:0
38' Не забитый пенальтиРишарлисон
1:0
45' ГолКунья Матеус
1:1
61' ГолОярсабаль Микель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
20 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 АнтониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ПаулиньоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жардин Андре
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
-
12 Гарсия ЭрикЗащитник
-
13 Торрес ПауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ольмо ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хиль БрианНападающий
-
27 Мир РафаНападающий
Ход матча
38'
0:0
45'
1:0
61'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ришарлисон
|5
|0.83
|2.
|Кунья Матеус
|3
|0.5
|3.
|Паулиньо Жозе
|1
|0.17
|4.
|Клаудиньо Родригес
|0
|0
|5.
|Рейнир Феррейра
|0
|0
|6.
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.5
|2.
|Оярсабаль Микель
|3 (1)
|0.5
|3.
|Асенсио Марко
|1
|0.17
|4.
|Мерино Микель
|1
|0.17
|5.
|Ольмо Дани
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|0
|1
|2.
|Алвес Даниэл
|1
|0
|3.
|Арана Гильерме
|1
|0
|4.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Бразилия (до 23 лет)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|0
|37.5% (3)
|0
|Испания (до 23 лет)
|0
|12.5% (1)
|0
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|50% (4)
Предыдущие игры
Бразилия (до 23 лет) Последние 20 матчей: +15 =3 -2Мексика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:0 Египет (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:3 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет) 4:2 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:1 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 6:0 Гондурас (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 2:0 Колумбия (до 23 лет) Дания (до 23 лет) 0:4 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Ирак (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 ЮАР (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 3:2 Гондурас (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:0 Новая Зеландия (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:1 Беларусь (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:2 Египет (олимп) Великобритания (олимп) 0:2 Бразилия (до 23 лет) Бельгия (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 3:0 Бразилия (до 23 лет)
Испания (до 23 лет) Последние 7 матчей: +5 =2 -0Япония (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 5:2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет)
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Бразилия (до 23 лет)
0 Испания (до 23 лет)
- 1:1 БРА-ИСП
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|5
|0
|0
|2.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|3.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Хван Ый-Чжо
|4
|2
|0
|4.
|Мексика (до 23 лет)
|Кордова Франсиско
|4
|2
|0
|5.
|Мексика (до 23 лет)
|Вега Эрнесто
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мексика (до 23 лет)
|Родригес Карлос
|0
|1
|2.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|3.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|5.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
Прогнозы на матч Бразилия (до 23 лет) 1:1 Испания (до 23 лет)
Исход игры
Бразилия (до 23 лет)
57.9% (81)
Ничья
22.1% (31)
Испания (до 23 лет)
20% (28)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (70)
Меньше
49.64% (69)
Обе команды забьют
Да
69.06% (96)
Нет
30.94% (43)
Популярный счёт
2:1 Бразилия (до 23 лет)
33.6% (47)
1:0 Бразилия (до 23 лет)
19.3% (27)
1:1 Ничья
18.6% (26)
1:2 Испания (до 23 лет)
12.1% (17)
0:1 Испания (до 23 лет)
5.7% (8)
2:0 Бразилия (до 23 лет)
2.1% (3)
3:2 Бразилия (до 23 лет)
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!