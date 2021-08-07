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Олимпийские игры 2021

2021
Бразилия (до 23 лет)
1:1
Второй тайм: 90'

Стадион:
Испания (до 23 лет)
0'
0:0
38' Не забитый пенальти
Ришарлисон
1:0
45' Гол
Кунья Матеус
1:1
61' Гол
Оярсабаль Микель
90'
Бразилия (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Ход матча

38'
Ришарлисон
0:0
45'
Кунья Матеус
1:0
61'
1:1
Оярсабаль Микель

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ришарлисон 5 0.83
2. Кунья Матеус 3 0.5
3. Паулиньо Жозе 1 0.17
4. Клаудиньо Родригес 0 0
5. Рейнир Феррейра 0 0
6. Гимараэс Бруно 0 0
Испания (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.5
2. Оярсабаль Микель 3 (1) 0.5
3. Асенсио Марко 1 0.17
4. Мерино Микель 1 0.17
5. Ольмо Дани 1 0.17

Карточки

Бразилия (до 23 лет)
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 0 1
2. Алвес Даниэл 1 0
3. Арана Гильерме 1 0
4. Мартинелли Габриэл 1 0
Испания (до 23 лет)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Бразилия (до 23 лет) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 0 0 37.5% (3) 0
 Испания (до 23 лет) 0 12.5% (1) 0 0 12.5% (1) 25% (2) 50% (4)

Предыдущие игры

Бразилия (до 23 лет) Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Мексика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:0 Египет (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:3 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет) 4:2 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:1 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 6:0 Гондурас (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 2:0 Колумбия (до 23 лет) Дания (до 23 лет) 0:4 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Ирак (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 ЮАР (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 3:2 Гондурас (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:0 Новая Зеландия (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:1 Беларусь (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:2 Египет (олимп) Великобритания (олимп) 0:2 Бразилия (до 23 лет) Бельгия (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 3:0 Бразилия (до 23 лет)
Испания (до 23 лет) Последние 7 матчей: +5 =2 -0
Япония (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 5:2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет)
Египет (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет)
1/4 финала
3 Южная Корея (до 23 лет)
6 Мексика (до 23 лет)
1 Бразилия (до 23 лет)
0 Египет (до 23 лет)
4 Япония (до 23 лет)
2 Новая Зеландия (до 23 лет)
5 Испания (до 23 лет)
2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
1/2 финала
1 Мексика (до 23 лет)
4 Бразилия (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
1 Испания (до 23 лет)
Финал
0 Бразилия (до 23 лет)
0 Испания (до 23 лет)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 4 2 0
4. Мексика (до 23 лет) Кордова Франсиско 4 2 0
5. Мексика (до 23 лет) Вега Эрнесто 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мексика (до 23 лет) Родригес Карлос 0 1
2. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
3. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
5. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Пошло добавленное время к первому тайму, команды очень осторожно действуют. Цена ошибки очень высока. 
  • 86'
    Подходит к концу основное время. Пока команды играют очень ровно.
  • Желтая карточка
    65'
    Кунья нарвался на жёлтую карточку за снос соперника в центре поля.
  • Штанга
    64'
    Кукурелья устарнил со своего пути Арану и пробил низом в штангу ворот.
  • 63'
    Напомню, что в случае ничьей, если таковая случится, будет назначено дополнительное время.
  • 62'
    Солер разогнал атаку - последовал пас вразрез в сторону Хиля, но того заблокировал Карлос Диего.
  • Опасный момент
    61'
    Алвес зарядил мощно с левой ноги - снаряд проскочил рядом со штангой после удара бразильца.
  • 60'
    Солер и Хиль пробежались вдвоём к штрафной площади сборной Бразилии, однако мяч пролетел после удара последнего мимо ворот.
  • 59'
    Торрес придержал за футболку Алвеса, который не смог вырваться на рандеву с Унаем. Неплохая подстраховка от испанца.
  • 58'
    Унай выскочил из ворот на несколько метров и нейтрализовал угрозу, исходившую от Антони.
  • Угловой
    57'
    Алвес от угла поля выполнил навес в сторону Куньи, который с левой ноги зарядил мимо ворот!
  • 56'
    Испанцы чаще удерживают мяч в эти минуты - Педри проскочил к воротам, однако сбил его Карлос.
  • 55'
    Торрес выполнил навесную передачу в сторону Кукурельи, который проскочил по флангу. Удар не последовал.
  • 54'
    Солер закрутил из центра поля мяч на Кукурелью, Марк прошёл Карлоса и выполнил навес в сторону Ольмо.
  • Фол, нарушение
    52'
    Ришарлисон фол в атаке совершил - толкнул бразильский форвард "Эвертона" в спину Торреса. Не будет "горчичника".
  • 51'
    Алвес головой нейтрализовал Оярсабаля (!) - юркий защитник "пентакампеонов" выскочил ввысь и выбил мяч.
  • Штанга
    50'
    Алвес снова хорош - опытный защитник разогнался по флангу и подключил понизу Гимараэса, который заряжает в штангу!
  • Опасный момент
    49'
    Алвес подключил хитрой передачей Ришарлисона, который зарядил прямо в перекладину!
  • Опасный момент
    48'
    Опасно! Оярсабаль пробил прямо в голову Ольмо, который не успел сместиться после удара Микеля!
  • 47'
    Клаудиньо выполнил хитрую передачу в направлении Клаудиньо, однако бразильца опередил на пару секунд Кукурелья.
  • Замена
    46'
    Солер и Хиль вышли у сборной Испании вместо Мерино и Асенсио. Двойная замена.
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм. Встретимся через 15 минут!
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! КУНЬЯ! Отскочил мяч к бразильцу от штанги, он развернулся и зарядил по воротам, выскочив из-за спины Торреса и Гарсии!
  • Опасный момент
    45'
    Арана принял мяч возле лицевой и доставил его в сторону Ришарлисона - удар пришёлся в Гарсию!
  • Дополнительное время
    45'
    Главный арбитр добавил к первому тайму 2 минуты.
  • 44'
    Соарес и Ольмо сошлись в воздушной борьбе, и лидер "РБ Лейпцига" отвоевал снаряд, несмотря на более скудную антропометрию.
  • 43'
    Карлос не позволил себя обхитрить в штрафной Педри - прошла передача от бразильца в сторону Куньи.
  • 42'
    Минуту примерно испанцы контролировали мяч на половине поля Бразилии, но в конечном итоге Алвес в подкате забрал мяч у Оярсабаля.
  • Фол, нарушение
    41'
    Лежит на газоне вновь Педри - молодой испанец стал жертвой Араны, который насел на него в воздушном пространстве.
  • Не забитый пенальти
    39'
    МИМО ВОРОТ! Ришарлисон выдержал паузу и закинул мяч примерно на третий ярус ворот. Унай вздохнул с облегчением.
  • Пенальти!
    38'
    Да, пенальти в ворота сборной Испании! Ришарлисон подходит к точке!
  • Видеоповтор
    37'
    Арбитр считает, что Унай Симон кулаком сфолил против Ришарлисона. Не исключено, что будет назначен пенальти!
  • Травма, повреждение
    36'
    На газоне пребывает Унай - требуется медицинская помощь вратарю "Атлетика". Сейчас за сердце схватился тренерский штаб клуба из Бильбао.
  • Опасный момент
    35'
    Опасно! После навеса Унай кулаком промахнулся мимо мяча, но на добивании не смог замкнуть Антони.
  • Фол, нарушение
    33'
    Кунья заработал штрафной удар примерно в 10 метрах от штрафной - затолкал его в спину Торрес.
  • 32'
    Антони классно финтом убрал с пути Кукурелью и выполнил навес, но головой пробил очень неточно Ришарлисон!
  • 31'
    Алвес на фланге пытался разобраться с Торресом и Кукурельей, которые вдвоём его пытались в капкан заманить.
  • Желтая карточка
    31'
    Ришарлисон получил жёлтую карточку - наступил форвард "Эвертона" на ногу Гарсии, который тут же завыл от боли.
  • 30'
    Субименди пытался вывести на ударную позицию Оярсабаля, но против Микеля ловко сыграл на опережение Карлос Диего.
  • Фол, нарушение
    29'
    Ещё один фол - Арана прихватил за футболку Мерино, и бывший хавбек "Ньюкасла" сразу сошёлся с бразильцем в словесной перепалке.
  • 28'
    Ришарлисон, судя по статистике, стал самым часто сбиваемым игроком сборной Бразилии - против него фолили буквально все.
  • Желтая карточка
    27'
    В центре поля на жёлтую карточку нарвался Гарсия - по ногам сзади он заехал бедному Ришарлисону.
  • 26'
    Субименди вынес мяч вперёд на 4-5 метров после проникающей передачи со стороны Клаудиньо. Ришарлисон чертыхнулся.
  • Офсайд
    25'
    Педри забрался в офсайд - испанец развернулся после передачи Хиля, но Карлос и Арана в одну линию встали ловко.
  • 24'
    Бездарно распорядился мячом Алвес - опытный защитник слишком сильно понизу покатил снаряд на Антони, и Кукурелья сыграл на страховке.
  • 23'
    Асенсио и Хиль разыграли неплохую комбинацию, но до Оярсабаля мяч не добрался - дос Сантос подстраховал.
  • 22'
    Испанцы никак не могут завладеть мячом - Педри и Оярсабаль минуту впустую тратили энергию возле дос Сантоса и Нино.
  • Желтая карточка
    21'
    Арана получил жёлтую карточку за толчок в спину Педри. Молодой испанец шустро вылетал на оперативный простор.
  • Угловой
    20'
    От углового флажка во вратарскую набросил мяч Алвес, однако Ришарлисон головой сыграл неточно - мяч ушёл рядом со штангой.
  • 19'
    Со штрафной точки пробил с левой ноги Асенсио - мяч вильнул в сторону и прошёл рядом с перекладиной. Не дотягивался до него дос Сантос.
  • Опасный момент
    18'
    ОПАСНО! Асенсио головой скидку выполнил на Оярсабаля, который из пределов вратарской мыском едва не открыл счёт. Карлос был на страховке!
  • 17'
    Ришарлисон разбушевался - форвард "Эвертона" пошёл на судью и с горящими глазами доказывал, что Мерино его затолкал в спину.
  • 16'
    Соарес низом выдал передачу вразрез в сторону Ришарлисона, которого на пару мгновений опередил крепкий Пау Торрес.
  • 15'
    Ольмо выдал корвяую передачу в направлении Оярсабаля, но испанца плотно держал за плечи без фола Диего Карлос.
  • Травма, повреждение
    14'
    Унай Симон и Антони столкнулись возле штрафной площади "красной фурии". Бразилец держится за лицо, и ощутимо больно ему.
  • 13'
    Алвес выполнил навесную передачу в район вратарской, но головой Субименди мяч вынес на несколько метров.
  • Фол, нарушение
    12'
    Алвес в удивительной форме находится! Бразилец совершил рывок и затем был сбит Кукурельей на фланге. Экс-игрок "ПСЖ" заработал опасный штрафной.
  • Опасный момент
    11'
    Опасно! Ришарлисон мыском пытался обработать мяч, посланный Араной с фланга, но Унай ловко сыграл на опережение во вратарской.
  • 10'
    Гарсия в последний момент накрыл Кунью, который пытался пробить с нескольких метров. Куньей "Зенит" интересовался этим летом.
  • Опасный момент
    9'
    Оярсабаль заметил подключение Хиля по флангу и выкатил в его сторону мяч, однако на перехвате был хорош Соарес.
  • 8'
    Торрес прошёл вперёд несколько метров, оказавшись около боковой линии, но в подкате его нейтрализовал бразилец Арана.
  • Офсайд
    7'
    Первый офсайд - Ришарлисон проиграл несколько сантиметров последнему защитнику сборной Испании, коим оказался Торрес.
  • Травма, повреждение
    6'
    У Кунья возникли проблемы со здоровьем - бразилец держался за повреждённое место, но помощь медиков не потребовалась.
  • 5'
    Бразильцы перехватили мяч - в сторону Антони дальним ударом мяч добросил дос Сантос, и форвард "Аякса" поборолся за снаряд с Кукурельей.
  • Травма, повреждение
    4'
    Оярсабаль столкнулся с голкипером сборной Бразилии - дос Сантос сразу поднялся с газона, а испанец пока пребывает на газоне.
  • 3'
    "Пентакампеоны" потеряли мяч на подступах к штрафной, Ольмо отдал мяч на Кукурелью, но испанец пробил в ногу Карлосу.
  • 2'
    Бразильцы сегодня играют в жёлто-синей форме, в то время как испанцы - в красно-чёрном сочетании амуниции.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Кунья Матеус бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ришарлисон пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    31'
    Ришарлисон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Гарсия Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Арана Гильерме получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nissan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бразилия (до 23 лет) 1:1 Испания (до 23 лет) онлайн


Прогнозы на матч Бразилия (до 23 лет) 1:1 Испания (до 23 лет)

Исход игры
Бразилия (до 23 лет)
57.9% (81)
Ничья
22.1% (31)
Испания (до 23 лет)
20% (28)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (70)
Меньше
49.64% (69)
Обе команды забьют
Да
69.06% (96)
Нет
30.94% (43)
Популярный счёт
2:1 Бразилия (до 23 лет)
33.6% (47)
1:0 Бразилия (до 23 лет)
19.3% (27)
1:1 Ничья
18.6% (26)
1:2 Испания (до 23 лет)
12.1% (17)
0:1 Испания (до 23 лет)
5.7% (8)
2:0 Бразилия (до 23 лет)
2.1% (3)
3:2 Бразилия (до 23 лет)
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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