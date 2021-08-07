Напомню, что в случае ничьей, если таковая случится, будет назначено дополнительное время.

Кукурелья устарнил со своего пути Арану и пробил низом в штангу ворот.

Кунья нарвался на жёлтую карточку за снос соперника в центре поля.

Подходит к концу основное время. Пока команды играют очень ровно.

Пошло добавленное время к первому тайму, команды очень осторожно действуют. Цена ошибки очень высока.

Солер и Хиль вышли у сборной Испании вместо Мерино и Асенсио. Двойная замена.

Клаудиньо выполнил хитрую передачу в направлении Клаудиньо, однако бразильца опередил на пару секунд Кукурелья.

Опасно! Оярсабаль пробил прямо в голову Ольмо, который не успел сместиться после удара Микеля!

Алвес подключил хитрой передачей Ришарлисона, который зарядил прямо в перекладину!

Алвес снова хорош - опытный защитник разогнался по флангу и подключил понизу Гимараэса, который заряжает в штангу!

Ришарлисон фол в атаке совершил - толкнул бразильский форвард "Эвертона" в спину Торреса. Не будет "горчичника".

Солер закрутил из центра поля мяч на Кукурелью, Марк прошёл Карлоса и выполнил навес в сторону Ольмо.

Торрес выполнил навесную передачу в сторону Кукурельи, который проскочил по флангу. Удар не последовал.

Испанцы чаще удерживают мяч в эти минуты - Педри проскочил к воротам, однако сбил его Карлос.

Алвес от угла поля выполнил навес в сторону Куньи, который с левой ноги зарядил мимо ворот!

Унай выскочил из ворот на несколько метров и нейтрализовал угрозу, исходившую от Антони.

Торрес придержал за футболку Алвеса, который не смог вырваться на рандеву с Унаем. Неплохая подстраховка от испанца.

Солер и Хиль пробежались вдвоём к штрафной площади сборной Бразилии, однако мяч пролетел после удара последнего мимо ворот.

Алвес зарядил мощно с левой ноги - снаряд проскочил рядом со штангой после удара бразильца.

Солер разогнал атаку - последовал пас вразрез в сторону Хиля, но того заблокировал Карлос Диего.

Первый тайм

— Завершён первый тайм. Встретимся через 15 минут!

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! КУНЬЯ! Отскочил мяч к бразильцу от штанги, он развернулся и зарядил по воротам, выскочив из-за спины Торреса и Гарсии!

45' Арана принял мяч возле лицевой и доставил его в сторону Ришарлисона - удар пришёлся в Гарсию!

45' Главный арбитр добавил к первому тайму 2 минуты.

44' Соарес и Ольмо сошлись в воздушной борьбе, и лидер "РБ Лейпцига" отвоевал снаряд, несмотря на более скудную антропометрию.

43' Карлос не позволил себя обхитрить в штрафной Педри - прошла передача от бразильца в сторону Куньи.

42' Минуту примерно испанцы контролировали мяч на половине поля Бразилии, но в конечном итоге Алвес в подкате забрал мяч у Оярсабаля.

41' Лежит на газоне вновь Педри - молодой испанец стал жертвой Араны, который насел на него в воздушном пространстве.

39' МИМО ВОРОТ! Ришарлисон выдержал паузу и закинул мяч примерно на третий ярус ворот. Унай вздохнул с облегчением.

38' Да, пенальти в ворота сборной Испании! Ришарлисон подходит к точке!

37' Арбитр считает, что Унай Симон кулаком сфолил против Ришарлисона. Не исключено, что будет назначен пенальти!

36' На газоне пребывает Унай - требуется медицинская помощь вратарю "Атлетика". Сейчас за сердце схватился тренерский штаб клуба из Бильбао.

35' Опасно! После навеса Унай кулаком промахнулся мимо мяча, но на добивании не смог замкнуть Антони.

33' Кунья заработал штрафной удар примерно в 10 метрах от штрафной - затолкал его в спину Торрес.

32' Антони классно финтом убрал с пути Кукурелью и выполнил навес, но головой пробил очень неточно Ришарлисон!

31' Алвес на фланге пытался разобраться с Торресом и Кукурельей, которые вдвоём его пытались в капкан заманить.

31' Ришарлисон получил жёлтую карточку - наступил форвард "Эвертона" на ногу Гарсии, который тут же завыл от боли.

30' Субименди пытался вывести на ударную позицию Оярсабаля, но против Микеля ловко сыграл на опережение Карлос Диего.

29' Ещё один фол - Арана прихватил за футболку Мерино, и бывший хавбек "Ньюкасла" сразу сошёлся с бразильцем в словесной перепалке.

28' Ришарлисон, судя по статистике, стал самым часто сбиваемым игроком сборной Бразилии - против него фолили буквально все.

27' В центре поля на жёлтую карточку нарвался Гарсия - по ногам сзади он заехал бедному Ришарлисону.

26' Субименди вынес мяч вперёд на 4-5 метров после проникающей передачи со стороны Клаудиньо. Ришарлисон чертыхнулся.

25' Педри забрался в офсайд - испанец развернулся после передачи Хиля, но Карлос и Арана в одну линию встали ловко.

24' Бездарно распорядился мячом Алвес - опытный защитник слишком сильно понизу покатил снаряд на Антони, и Кукурелья сыграл на страховке.

23' Асенсио и Хиль разыграли неплохую комбинацию, но до Оярсабаля мяч не добрался - дос Сантос подстраховал.

22' Испанцы никак не могут завладеть мячом - Педри и Оярсабаль минуту впустую тратили энергию возле дос Сантоса и Нино.

21' Арана получил жёлтую карточку за толчок в спину Педри. Молодой испанец шустро вылетал на оперативный простор.

20' От углового флажка во вратарскую набросил мяч Алвес, однако Ришарлисон головой сыграл неточно - мяч ушёл рядом со штангой.

19' Со штрафной точки пробил с левой ноги Асенсио - мяч вильнул в сторону и прошёл рядом с перекладиной. Не дотягивался до него дос Сантос.

18' ОПАСНО! Асенсио головой скидку выполнил на Оярсабаля, который из пределов вратарской мыском едва не открыл счёт. Карлос был на страховке!

17' Ришарлисон разбушевался - форвард "Эвертона" пошёл на судью и с горящими глазами доказывал, что Мерино его затолкал в спину.

16' Соарес низом выдал передачу вразрез в сторону Ришарлисона, которого на пару мгновений опередил крепкий Пау Торрес.

15' Ольмо выдал корвяую передачу в направлении Оярсабаля, но испанца плотно держал за плечи без фола Диего Карлос.

14' Унай Симон и Антони столкнулись возле штрафной площади "красной фурии". Бразилец держится за лицо, и ощутимо больно ему.

13' Алвес выполнил навесную передачу в район вратарской, но головой Субименди мяч вынес на несколько метров.

12' Алвес в удивительной форме находится! Бразилец совершил рывок и затем был сбит Кукурельей на фланге. Экс-игрок "ПСЖ" заработал опасный штрафной.

11' Опасно! Ришарлисон мыском пытался обработать мяч, посланный Араной с фланга, но Унай ловко сыграл на опережение во вратарской.

10' Гарсия в последний момент накрыл Кунью, который пытался пробить с нескольких метров. Куньей "Зенит" интересовался этим летом.

9' Оярсабаль заметил подключение Хиля по флангу и выкатил в его сторону мяч, однако на перехвате был хорош Соарес.

8' Торрес прошёл вперёд несколько метров, оказавшись около боковой линии, но в подкате его нейтрализовал бразилец Арана.

7' Первый офсайд - Ришарлисон проиграл несколько сантиметров последнему защитнику сборной Испании, коим оказался Торрес.

6' У Кунья возникли проблемы со здоровьем - бразилец держался за повреждённое место, но помощь медиков не потребовалась.

5' Бразильцы перехватили мяч - в сторону Антони дальним ударом мяч добросил дос Сантос, и форвард "Аякса" поборолся за снаряд с Кукурельей.

4' Оярсабаль столкнулся с голкипером сборной Бразилии - дос Сантос сразу поднялся с газона, а испанец пока пребывает на газоне.

3' "Пентакампеоны" потеряли мяч на подступах к штрафной, Ольмо отдал мяч на Кукурелью, но испанец пробил в ногу Карлосу.

2' Бразильцы сегодня играют в жёлто-синей форме, в то время как испанцы - в красно-чёрном сочетании амуниции.