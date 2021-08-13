На фланге Марлон откровенно грубо встретил корпусом Ермакова. Судья без раздумий показал защитнику желтую карточку.

С фланга Батюшин протолкнул мяч низом на Фабиньо, но грамотно сыграл Кривцов и оттеснил соперника от мяча.

Руками хватал Ременюк за футболку Додо на чужой половине поля, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Обрезался в центре поля Кривцов и вынужден был сбивать Ременюка. Судья тут же наказал нарушителя желтой карточкой.

Пауза в матче. Получил Ременюк повреждение в прошлом эпизоде. Без помощи медиков здесь не обойтись.

30' Шершень диагональный пас исполнял на левый фланг, куда забегал Западня, но выпустил он мяч за пределы поля.

29' В очередной раз Соломон с фланга забрасывал на дальнюю штангу, куда врывался Траоре, но не смог форвард дотянуться головой до мяча.

28' Отобрал мяч на чужой половине поля Степаненко и отдал вперед на Тете, но тот нарушил правила в борьбе с Габелком.

27' Додо протащил мяч по флангу и низом отдал поперек, но мяч от ноги Батюшина полетел за боковую линию.

26' Убегал Ременюк в контратаку по левой бровке и решил прострелить поперек на Фабиньо, но перехватил этот пас Кривцов.

25' Отлично вырезал Ермаков на ход Фабиньо, который мог убегать на ворота, но судья остановил игру из-за офсайда.

24' Зацепился за мяч Траоре в чужой штрафной и сбросил под удар Судакову, но выстрел последнего накрыл защитник.

23' Диагональ исполнял Марлон на левый фланг, куда забегал Соломон, но мяч оказался за пределами поля.

22' Подхватил мяч у боковой линии Тете и подал в центр штрафной, но здесь пробить Траоре не позволил Шершень.

21' От левой бровки навесил Исмаили на дальнюю штангу, но здесь Додо немного не успел подставить ногу.

20' Тонким пасом Судаков выводил на ворота соперника Траоре, но в последний момент Шершень перехватил мяч.

19' Долго катают мяч у чужой штрафной "горняки", но до по-настоящему опасных моментов дело пока не доходит.

18' Слишком активно высказывал Западня недовольство действиями лайнсмена, за что тут же получил желтую карточку.

17' На фланге Тете получил локтем по голове от Западни. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шахтёра".

16' Финтом ушел от соперника по флангу, но далеко отпустил от себя мяч, который выкатился за пределы поля.

15' Ворвался в штрафную Исмаили и навесил на дальнюю штангу, где пробил с лету Додо, но мяч застрял в гуще защитников.

14' Вырезал Шершень на левый фланг, куда забегал Габелок, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

13' Мягко Майкон забросил в штрафную на ход Траоре, но тот в борьбе с защитником нарушил правила.

12' Судаков отдавал разрезной пас в штрафную на ход Траоре, но в подкате вынес снаряд в сторону Шершень.

11' Убегали гости в контратаку, но Голодюк ошибся, отдав неточный пас на Ременюка, позволив Марлону перехватить мяч.

10' Ушел от соперника финтом на фланге Соломон и навесил в штрафную, но здесь никто из партнеров не смог пробить по воротам.

9' С углового навесил Додо на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Ткачук и вынес мяч головой на фланг.

8' Слишком активно прессинговал соперника Траоре на чужой половине поля и в итоге нарушил правила в борьбе против Ткачука.

7' По флангу убегал в очередной раз Тете после паса от Додо, но в подкате смог вынести мяч в аут Западня.

6' Ушел по флангу от соперника Соломон и забросил в штрафную на Судакова, но того на выходе опередил Сидоренко.

5' Майкон вырезал в штрафную на ход Судакову, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Ткачуку.

4' С фланга прострелил низом в штрафную Додо, но здесь снова Шершень был первым и вынес мяч головой в аут.

3' С правого фланга Тете на скорости прорывался в штрафную, но напоролся на Шершеня, который без труда отобрал мяч.

2' Хозяева будут играть сегодня в оранжевой форме, гости выбрали себе черный комплект формы.