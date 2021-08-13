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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Металлист-1925
0'
16' Желтая карточка
Западня Артур
31' Желтая карточка
Марлон
32' Желтая карточка
Ременюк Андрей
33' Желтая карточка
Кривцов Сергей
36'
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
5
Марлон
4
Кривцов
Сергей
31
Исмаили
Гонсалвес
7
Майкон
Барберан
6
Степаненко
Тарас
14
Тете
25
Судаков
Георгий
19
Манор
Соломон
23
Траоре
Лассина
1
Сидоренко
Денис
5
Ермаков
Виталий
3
Ткачук
Евгений
23
Шершень
Михаил
13
Западня
Артур
28
Габелок
Артём
17
Протасов
Евгений
70
Фабиньо
Энрике
32
Голодюк
Олег
9
Батюшин
Юрий
11
Ременюк
Андрей
Шахтёр Донецк
Металлист-1925

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 2 0.5
2. Патрик Алан 1 0.25
3. Дентиньо 1 0.25
4. Корниенко Виктор 1 0.25
5. Педриньо II 1 0.25
6. Степаненко Тарас 0 0
7. Исмаили Гонсалвес 0 0
8. Марлос Ромеро 0 0
9. Додо Домилсон 0 0
10. Манор Соломон 0 0
Металлист-1925
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Батюшин Юрий 2 0.5
2. Голодюк Олег 1 0.25
3. Крыськив Дмитрий 1 0.25
4. Фабиньо Энрике 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Тете 2 0
2. Антонио Маркос 1 0
3. Корниенко Виктор 1 0
Металлист-1925
# Игрок      
1. Западня Артур 2 0
2. Голодюк Олег 1 0
3. Сидоренко Денис 1 0
4. Ткачук Евгений 1 0
5. Задерака Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
Металлист-1925 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив
Металлист-1925 Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Металлист-1925 2:1 Рух Львов Металлист-1925 1:2 ВПК-Агро
Кремень 0:4 Металлист-1925 Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Прикарпатье 0:3 Металлист-1925 Металлист-1925 4:1 Верес Оболонь-Бровар 1:1 Металлист-1925 Металлист-1925 3:2 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 0:1 Металлист-1925 Металлист-1925 1:1 Волынь Альянс 0:0 Металлист-1925 Полесье 0:0 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:2 Металлист-1925 Металлист-1925 1:0 Николаев Металлист-1925 2:1 Альянс Нива Тернополь 1:2 Металлист-1925 ВПК-Агро 0:1 Металлист-1925
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Днепр-1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
5. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Металлист-1925 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Заря Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
10. Минай Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Рух Львов Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Верес Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
17. Ингулец Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Металлист-1925 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Металлист-1925 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Минай Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
2. Десна Безбородько Денис 3 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 3 0 1
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
3. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
5. Мариуполь Драмбаев Aлександр 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Пауза в матче. Получил Ременюк повреждение в прошлом эпизоде. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • Желтая карточка
    34'
    Обрезался в центре поля Кривцов и вынужден был сбивать Ременюка. Судья тут же наказал нарушителя желтой карточкой.
  • Желтая карточка
    33'
    Руками хватал Ременюк за футболку Додо на чужой половине поля, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 32'
    С фланга Батюшин протолкнул мяч низом на Фабиньо, но грамотно сыграл Кривцов и оттеснил соперника от мяча.
  • Желтая карточка
    31'
    На фланге Марлон откровенно грубо встретил корпусом Ермакова. Судья без раздумий показал защитнику желтую карточку.
  • 30'
    Шершень диагональный пас исполнял на левый фланг, куда забегал Западня, но выпустил он мяч за пределы поля.
  • 29'
    В очередной раз Соломон с фланга забрасывал на дальнюю штангу, куда врывался Траоре, но не смог форвард дотянуться головой до мяча.
  • 28'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Степаненко и отдал вперед на Тете, но тот нарушил правила в борьбе с Габелком.
  • 27'
    Додо протащил мяч по флангу и низом отдал поперек, но мяч от ноги Батюшина полетел за боковую линию.
  • 26'
    Убегал Ременюк в контратаку по левой бровке и решил прострелить поперек на Фабиньо, но перехватил этот пас Кривцов.
  • Офсайд
    25'
    Отлично вырезал Ермаков на ход Фабиньо, который мог убегать на ворота, но судья остановил игру из-за офсайда.
  • 24'
    Зацепился за мяч Траоре в чужой штрафной и сбросил под удар Судакову, но выстрел последнего накрыл защитник.
  • 23'
    Диагональ исполнял Марлон на левый фланг, куда забегал Соломон, но мяч оказался за пределами поля.
  • 22'
    Подхватил мяч у боковой линии Тете и подал в центр штрафной, но здесь пробить Траоре не позволил Шершень.
  • 21'
    От левой бровки навесил Исмаили на дальнюю штангу, но здесь Додо немного не успел подставить ногу.
  • 20'
    Тонким пасом Судаков выводил на ворота соперника Траоре, но в последний момент Шершень перехватил мяч.
  • 19'
    Долго катают мяч у чужой штрафной "горняки", но до по-настоящему опасных моментов дело пока не доходит.
  • Желтая карточка
    18'
    Слишком активно высказывал Западня недовольство действиями лайнсмена, за что тут же получил желтую карточку.
  • 17'
    На фланге Тете получил локтем по голове от Западни. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шахтёра".
  • 16'
    Финтом ушел от соперника по флангу, но далеко отпустил от себя мяч, который выкатился за пределы поля.
  • 15'
    Ворвался в штрафную Исмаили и навесил на дальнюю штангу, где пробил с лету Додо, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 14'
    Вырезал Шершень на левый фланг, куда забегал Габелок, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
  • 13'
    Мягко Майкон забросил в штрафную на ход Траоре, но тот в борьбе с защитником нарушил правила.
  • 12'
    Судаков отдавал разрезной пас в штрафную на ход Траоре, но в подкате вынес снаряд в сторону Шершень.
  • 11'
    Убегали гости в контратаку, но Голодюк ошибся, отдав неточный пас на Ременюка, позволив Марлону перехватить мяч.
  • 10'
    Ушел от соперника финтом на фланге Соломон и навесил в штрафную, но здесь никто из партнеров не смог пробить по воротам.
  • 9'
    С углового навесил Додо на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Ткачук и вынес мяч головой на фланг.
  • 8'
    Слишком активно прессинговал соперника Траоре на чужой половине поля и в итоге нарушил правила в борьбе против Ткачука.
  • 7'
    По флангу убегал в очередной раз Тете после паса от Додо, но в подкате смог вынести мяч в аут Западня.
  • 6'
    Ушел по флангу от соперника Соломон и забросил в штрафную на Судакова, но того на выходе опередил Сидоренко.
  • 5'
    Майкон вырезал в штрафную на ход Судакову, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Ткачуку.
  • 4'
    С фланга прострелил низом в штрафную Додо, но здесь снова Шершень был первым и вынес мяч головой в аут.
  • 3'
    С правого фланга Тете на скорости прорывался в штрафную, но напоролся на Шершеня, который без труда отобрал мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в оранжевой форме, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 0:0 Металлист-1925 онлайн


Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Металлист-1925

Исход игры
Шахтёр Донецк
97.9% (139)
Ничья
0.7% (1)
Металлист-1925
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.1% (65)
Меньше
53.9% (76)
Обе команды забьют
Да
30.5% (43)
Нет
69.5% (98)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
47.9% (68)
2:1 Шахтёр Донецк
17.6% (25)
3:0 Шахтёр Донецк
14.1% (20)
3:1 Шахтёр Донецк
9.9% (14)
1:0 Шахтёр Донецк
4.9% (7)
4:0 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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