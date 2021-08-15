Украина: Премьер-лига 2021-2022
Колос Ковалёвка
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Kolos
Рух Львов
0:1
24' ГолБорячук Андрей
55' Желтая карточкаРом Матия
59' Вторая желтая карточкаРом Матия
63' Желтая карточкаСичинава Ника
1:1
65' ГолНовак Евгений
77' Желтая карточкаНгамба Альваро
81' Желтая карточкаДидик Роман
87' Желтая карточкаКондраков Даниил
79
Панькив
Юрий
25
Белый
Максим
29
Дидик
Роман
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
Ход матча
24'
55'
59'
63'
65'
1:1
77'
81'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новак Евгений
|1
|0.33
|2.
|Костишин Денис
|1
|0.33
|3.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борячук Андрей
|2
|0.5
|2.
|Кузык Орест
|1
|0.25
|3.
|Климчук Юрий
|1
|0.25
|4.
|Федорчук Валерий
|0
|0
|5.
|Мысык Марьян
|0
|0
|6.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|7.
|Ореховский Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сичинава Ника
|3
|0
|2.
|Ром Матия
|1
|1
|3.
|Кариока Силва
|1
|0
|4.
|Павловец Александр
|1
|0
|5.
|Костишин Денис
|1
|0
|6.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|7.
|Ильин Олег
|1
|0
|8.
|Нгамба Альваро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Белый Максим
|2
|0
|2.
|Мартынюк Ярослав
|2
|0
|3.
|Кондраков Даниил
|2
|0
|4.
|Дидик Роман
|2
|0
|5.
|Федорчук Валерий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|Рух Львов
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =9 -4Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Верес 0:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия
Рух Львов Последние 20 матчей: +7 =6 -7Рух Львов 2:1 Верес Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов
Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Рух Львов: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Александрия
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Верес
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|13.
|Львов
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Львов
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Александрия
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Минай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|Львов
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|3.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Колос Ковалёвка
|Сичинава Ника
|3
|0
|5.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|1
|1
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов
Исход игры
Колос Ковалёвка
79.3% (107)
Ничья
17.8% (24)
Рух Львов
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
26.87% (36)
Меньше
73.13% (98)
Обе команды забьют
Да
44.03% (59)
Нет
55.97% (75)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
43.7% (59)
2:1 Колос Ковалёвка
23% (31)
1:1 Ничья
17% (23)
2:0 Колос Ковалёвка
10.4% (14)
1:2 Рух Львов
2.2% (3)
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