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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Колос Ковалёвка
1:1
Конец матча

Стадион:
Рух Львов
0'
0:1
24' Гол
Борячук Андрей
55' Желтая карточка
Ром Матия
59' Вторая желтая карточка
Ром Матия
63' Желтая карточка
Сичинава Ника
1:1
65' Гол
Новак Евгений
77' Желтая карточка
Нгамба Альваро
81' Желтая карточка
Дидик Роман
87' Желтая карточка
Кондраков Даниил
90'+5
25
Волынец
Евгений
2
Ром
Матия
13
Гавриш
Виталий
21
Новак
Евгений
4
Сакив
Тарас
11
Нуриев
Анатолий
99
Задоя
Евгений
20
Чурко
Вячеслав
18
Костишин
Денис
9
Кариока
Силва
7
Лысенко
Владимир
79
Панькив
Юрий
2
Гагун
Роман
25
Белый
Максим
29
Дидик
Роман
17
Мысык
Марьян
91
Карасюк
Роман
23
Бойчук
Богдан
11
Ореховский
Павел
5
Федорчук
Валерий
7
Климчук
Юрий
45
Борячук
Андрей
Колос Ковалёвка
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новак Евгений 1 0.33
2. Костишин Денис 1 0.33
3. Ильин Олег 0 0
Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борячук Андрей 2 0.5
2. Кузык Орест 1 0.25
3. Климчук Юрий 1 0.25
4. Федорчук Валерий 0 0
5. Мысык Марьян 0 0
6. Бойчук Богдан 0 0
7. Ореховский Павел 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Сичинава Ника 3 0
2. Ром Матия 1 1
3. Кариока Силва 1 0
4. Павловец Александр 1 0
5. Костишин Денис 1 0
6. Данфа Мамаду 1 0
7. Ильин Олег 1 0
8. Нгамба Альваро 1 0
Рух Львов
# Игрок      
1. Белый Максим 2 0
2. Мартынюк Ярослав 2 0
3. Кондраков Даниил 2 0
4. Дидик Роман 2 0
5. Федорчук Валерий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 0 0 0 0 100% (2) 0
 Рух Львов 50% (2) 25% (1) 0 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Верес 0:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия
Рух Львов Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Рух Львов 2:1 Верес Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов
Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Рух Львов: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Премьер-лига Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов Первый дивизион Рух Львов 0:2 Колос Ковалёвка Первый дивизион
Колос Ковалёвка 2:1 Рух Львов Первый дивизион Рух Львов 1:0 Колос Ковалёвка Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Динамо Киев Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Ворскла Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Александрия 0:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Заря Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
11. Рух Львов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Верес Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
13. Львов 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
14. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
17. Ингулец Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Верес Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Львов 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Александрия 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия 0:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
2. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
3. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Минай Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Металлист-1925 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
14. Львов 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
2. Заря Вернидуб Виталий 3 0
3. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
4. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
5. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 26'
    Нуриев Анатолий уходит с поля. Милько Вадим выходит вместо него
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Борячук Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 135
Колос Ковалёвка 79.3% (107)
X 17.8% (24)
Рух Львов 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов онлайн


Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов

Исход игры
Колос Ковалёвка
79.3% (107)
Ничья
17.8% (24)
Рух Львов
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
26.87% (36)
Меньше
73.13% (98)
Обе команды забьют
Да
44.03% (59)
Нет
55.97% (75)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
43.7% (59)
2:1 Колос Ковалёвка
23% (31)
1:1 Ничья
17% (23)
2:0 Колос Ковалёвка
10.4% (14)
1:2 Рух Львов
2.2% (3)
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