Украина: Премьер-лига 2021-2022
Львов
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Арена Львов
Александрия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yury Gura
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Довгий Алексей
|1
|0.25
|2.
|Ременяк Артур
|1
|0.25
|3.
|Ренан Соарес
|0
|0
|4.
|Ньярко Эрнест
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ковалец Кирилл
|1
|0.25
|2.
|Третьяков Максим
|1
|0.25
|3.
|Калюжный Иван
|1
|0.25
|4.
|Цуриков Андрей
|0
|0
|5.
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чирьяк Фране
|2
|0
|2.
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|3.
|Махмутович Энес
|1
|0
|4.
|Грисьо Максим
|1
|0
|5.
|Бусько Андрей
|1
|0
|6.
|Романчук Александр II
|1
|0
|7.
|Нич Назарий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бабогло Владислав
|2
|0
|2.
|Рыбалка Сергей
|1
|0
|3.
|Третьяков Максим
|1
|0
|4.
|Одарюк Владимир
|1
|0
|5.
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|6.
|Билык Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Александрия
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ворскла 4:1 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Мариуполь Львов 1:1 Олимпик Донецк
Ингулец 1:0 Львов Мариуполь 1:2 Львов Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов Львов 1:1 Ингулец Львов 1:3 Мариуполь
Александрия Последние 20 матчей: +7 =2 -11Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Минай 1:0 Александрия Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия
Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия
Последние игры между собой
Львов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Александрия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Александрия
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Верес
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|13.
|Львов
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Львов
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Александрия
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Минай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|Львов
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|3.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Колос Ковалёвка
|Сичинава Ника
|3
|0
|5.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|1
|1
Прогнозы на матч Львов 0:0 Александрия
Исход игры
Львов
14.9% (20)
Ничья
24.6% (33)
Александрия
60.4% (81)
Тотал 2.5
Больше
37.59% (50)
Меньше
62.41% (83)
Обе команды забьют
Да
58.65% (78)
Нет
41.35% (55)
Популярный счёт
0:1 Александрия
27.6% (37)
1:2 Александрия
27.6% (37)
1:1 Ничья
21.6% (29)
1:0 Львов
9% (12)
2:1 Львов
6% (8)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:3 Александрия
2.2% (3)
0:2 Александрия
1.5% (2)
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