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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Львов
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Александрия
0' 11'
Львов
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Довгий Алексей 1 0.25
2. Ременяк Артур 1 0.25
3. Ренан Соарес 0 0
4. Ньярко Эрнест 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ковалец Кирилл 1 0.25
2. Третьяков Максим 1 0.25
3. Калюжный Иван 1 0.25
4. Цуриков Андрей 0 0
5. Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Чирьяк Фране 2 0
2. Ньярко Эрнест 2 0
3. Махмутович Энес 1 0
4. Грисьо Максим 1 0
5. Бусько Андрей 1 0
6. Романчук Александр II 1 0
7. Нич Назарий 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Бабогло Владислав 2 0
2. Рыбалка Сергей 1 0
3. Третьяков Максим 1 0
4. Одарюк Владимир 1 0
5. Шастал Дмитрий 1 0
6. Билык Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Александрия 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ворскла 4:1 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Мариуполь Львов 1:1 Олимпик Донецк
Ингулец 1:0 Львов Мариуполь 1:2 Львов Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов Львов 1:1 Ингулец Львов 1:3 Мариуполь
Александрия Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Минай 1:0 Александрия Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия
Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия

Последние игры между собой

Львов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Александрия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Львов 3:1 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Львов Премьер-лига Львов 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:0 Львов Премьер-лига
Александрия 0:1 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Львов Премьер-лига Львов 2:2 Александрия Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Динамо Киев Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Ворскла Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Александрия 0:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Заря Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
11. Рух Львов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Верес Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
13. Львов 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
14. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
17. Ингулец Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Верес Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Львов 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Александрия 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия 0:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
2. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
3. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Минай Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Металлист-1925 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
14. Львов 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
2. Заря Вернидуб Виталий 3 0
3. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
4. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
5. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 134
Львов 14.9% (20)
X 24.6% (33)
Александрия 60.4% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Александрия
3.30
3.45
2.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Львов 0:0 Александрия онлайн


Прогнозы на матч Львов 0:0 Александрия

Исход игры
Львов
14.9% (20)
Ничья
24.6% (33)
Александрия
60.4% (81)
Тотал 2.5
Больше
37.59% (50)
Меньше
62.41% (83)
Обе команды забьют
Да
58.65% (78)
Нет
41.35% (55)
Популярный счёт
0:1 Александрия
27.6% (37)
1:2 Александрия
27.6% (37)
1:1 Ничья
21.6% (29)
1:0 Львов
9% (12)
2:1 Львов
6% (8)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:3 Александрия
2.2% (3)
0:2 Александрия
1.5% (2)
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