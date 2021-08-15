Renan уходит с поля. Nazarii Nych выходит вместо него

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Г О О О О Л - Renan бьет в цель!

46' Бабогло Владислав получил желтую карточку от судьи

43' Якимец Владимир получил желтую карточку от судьи

32' Alvaro получил желтую карточку от судьи

14' Renan получил желтую карточку от судьи

13' ОН ПРОМАЗАЛ - Alvaro пробил пенальти, но не смог забить!