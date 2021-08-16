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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Мариуполь
2:3
Конец матча

Стадион:
Черноморец Од
0'
1:0
13' Гол
Кулаков Андрей
1:1
17' Гол
Михайленко Николай
37' Желтая карточка
Путря Илья
45' Желтая карточка
Шостак Денис
1:2
46' Гол
Авагимян Артур
55' Желтая карточка
Мампаси Марк
1:3
55' Пенальти
Путря Илья
62' Желтая карточка
Цитаишвили Георгий
78' Желтая карточка
Вьюнник Богдан
2:3
82' Пенальти
Мишнёв Дмитрий
90' Желтая карточка
Кулаков Андрей
90' Желтая карточка
Ванат Владислав
90'+6
31
Кудрик
Олег
5
Клименко
Владислав
35
Мампаси
Марк
4
Чоботенко
Сергей
95
Стасюк
Пётр
9
Мишнёв
Дмитрий
11
Кащук
Алексей
8
Очеретько
Олег
19
Хромей
Михаил
20
Микитишин
Артур
77
Кулаков
Андрей
31
Кучерук
Владислав
9
Путря
Илья
37
Дубко
Валерий
6
Кадири
Мохаммед
27
Кузык
Денис
17
Белошевский
Богдан
7
Цитаишвили
Георгий
19
Исаенко
Евгений
91
Михайленко
Николай
10
Авагимян
Артур
18
Бугай
Владислав
Мариуполь
Черноморец Од

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 3 0.75
2. Вьюнник Богдан 1 0.25
3. Мишнёв Дмитрий 1 (1) 0.25
4. Топалов Дмитрий 0 0
5. Мампаси Марк 0 0
6. Микитишин Артур 0 0
7. Хромей Михаил 0 0
Черноморец Од
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бугай Владислав 2 0.5
2. Михайленко Николай 1 0.25
3. Авагимян Артур 1 0.25
4. Путря Илья 1 (1) 0.25
5. Исаенко Евгений 0 0

Карточки

Мариуполь
# Игрок      
1. Кащук Алексей 1 1
2. Драмбаев Aлександр 1 1
3. Мампаси Марк 2 0
4. Микицей Станислав 1 0
5. Мишнёв Дмитрий 1 0
6. Чоботенко Сергей 1 0
7. Кулаков Андрей 1 0
8. Вьюнник Богдан 1 0
9. Шостак Денис 1 0
10. Микитишин Артур 1 0
Черноморец Од
# Игрок      
1. Ванат Владислав 3 0
2. Белошевский Богдан 1 1
3. Кравченко Сергей 1 0
4. Авагимян Артур 1 0
5. Путря Илья 1 0
6. Цитаишвили Георгий 1 0
7. Дубко Валерий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мариуполь 40% (2) 0 0 0 20% (1) 40% (2)
 Черноморец Од 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0 0

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Днепр-1 2:1 Мариуполь Мариуполь 1:2 Десна Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна
Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь
Черноморец Од Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Десна 3:0 Черноморец Од Волынь 1:2 Черноморец Од
Черноморец Од 0:2 Альянс Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Оболонь-Бровар Горняк-Спорт 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 1:0 Волынь Черноморец Од 3:1 Авангард Краматорск Альянс 0:0 Черноморец Од

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 4
Черноморец Од: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 7
Мариуполь 0:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Мариуполь Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:0 Черноморец Од Премьер-лига
Черноморец Од 0:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:3 Черноморец Од Премьер-лига Мариуполь 3:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Мариуполь Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 3:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 4:0 Мариуполь Кубок Мариуполь 2:1 Черноморец Од Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Динамо Киев Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Ворскла Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Заря Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
11. Рух Львов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Черноморец Од Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
13. Верес Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Мариуполь Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ингулец Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Верес Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Львов Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Мариуполь Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
3. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
8. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Минай Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
13. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Металлист-1925 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
2. Заря Вернидуб Виталий 3 0
3. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
4. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
5. Александрия Бабогло Владислав 3 0
Весь список
Прогнозы 137
Мариуполь 72.3% (99)
X 21.2% (29)
Черноморец Од 6.6% (9)
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Где смотреть матч Мариуполь 2:3 Черноморец Од онлайн


Прогнозы на матч Мариуполь 2:3 Черноморец Од

Исход игры
Мариуполь
72.3% (99)
Ничья
21.2% (29)
Черноморец Од
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
36.03% (49)
Меньше
63.97% (87)
Обе команды забьют
Да
53.68% (73)
Нет
46.32% (63)
Популярный счёт
1:0 Мариуполь
35.8% (49)
2:1 Мариуполь
26.3% (36)
1:1 Ничья
17.5% (24)
2:0 Мариуполь
7.3% (10)
1:2 Черноморец Од
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
0:2 Черноморец Од
1.5% (2)
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