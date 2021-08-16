Украина: Премьер-лига 2021-2022
Мариуполь
2:3
Конец матча
Стадион: Им. Владимира Бойко
Черноморец Од
1:0
13' ГолКулаков Андрей
1:1
17' ГолМихайленко Николай
37' Желтая карточкаПутря Илья
45' Желтая карточкаШостак Денис
1:2
46' ГолАвагимян Артур
55' Желтая карточкаМампаси Марк
1:3
55' ПенальтиПутря Илья
62' Желтая карточкаЦитаишвили Георгий
78' Желтая карточкаВьюнник Богдан
2:3
82' ПенальтиМишнёв Дмитрий
90' Желтая карточкаКулаков Андрей
90' Желтая карточкаВанат Владислав
31
Кудрик
Олег
35
Мампаси
Марк
95
Стасюк
Пётр
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Полузащитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Artem Kholod
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Юрий
Ход матча
13'
1:0
17'
37'
45'
46'
55'
55'
1:3
78'
82'
2:3
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулаков Андрей
|3
|0.75
|2.
|Вьюнник Богдан
|1
|0.25
|3.
|Мишнёв Дмитрий
|1 (1)
|0.25
|4.
|Топалов Дмитрий
|0
|0
|5.
|Мампаси Марк
|0
|0
|6.
|Микитишин Артур
|0
|0
|7.
|Хромей Михаил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бугай Владислав
|2
|0.5
|2.
|Михайленко Николай
|1
|0.25
|3.
|Авагимян Артур
|1
|0.25
|4.
|Путря Илья
|1 (1)
|0.25
|5.
|Исаенко Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кащук Алексей
|1
|1
|2.
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
|3.
|Мампаси Марк
|2
|0
|4.
|Микицей Станислав
|1
|0
|5.
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|6.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|7.
|Кулаков Андрей
|1
|0
|8.
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|9.
|Шостак Денис
|1
|0
|10.
|Микитишин Артур
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ванат Владислав
|3
|0
|2.
|Белошевский Богдан
|1
|1
|3.
|Кравченко Сергей
|1
|0
|4.
|Авагимян Артур
|1
|0
|5.
|Путря Илья
|1
|0
|6.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|7.
|Дубко Валерий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мариуполь
|40% (2)
|0
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Черноморец Од
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +3 =5 -12Днепр-1 2:1 Мариуполь Мариуполь 1:2 Десна Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна
Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь
Черноморец Од Последние 20 матчей: +10 =4 -6Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Десна 3:0 Черноморец Од Волынь 1:2 Черноморец Од
Черноморец Од 0:2 Альянс Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Оболонь-Бровар Горняк-Спорт 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 1:0 Волынь Черноморец Од 3:1 Авангард Краматорск Альянс 0:0 Черноморец Од
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 4
Черноморец Од: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 7
Черноморец Од 0:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:3 Черноморец Од Премьер-лига Мариуполь 3:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Мариуполь Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 3:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 4:0 Мариуполь Кубок Мариуполь 2:1 Черноморец Од Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Верес
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Минай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|3.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Колос Ковалёвка
|Сичинава Ника
|3
|0
|5.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|3
|0
Прогнозы на матч Мариуполь 2:3 Черноморец Од
Исход игры
Мариуполь
72.3% (99)
Ничья
21.2% (29)
Черноморец Од
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
36.03% (49)
Меньше
63.97% (87)
Обе команды забьют
Да
53.68% (73)
Нет
46.32% (63)
Популярный счёт
1:0 Мариуполь
35.8% (49)
2:1 Мариуполь
26.3% (36)
1:1 Ничья
17.5% (24)
2:0 Мариуполь
7.3% (10)
1:2 Черноморец Од
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
0:2 Черноморец Од
1.5% (2)
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