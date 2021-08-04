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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ингулец
 
Позже

Стадион:
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситало Артём 1 0.33
2. Гопей Стефен Майкл 1 0.33
3. Опанасенко Евгений 0 0
4. Полегенько Павел 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 2 0.67
2. Тымчик Александр 1 0.33
3. Рамирес Эрик 1 0.33
4. Гармаш Денис 1 0.33
5. Попов Денис II 1 0.33
6. Сирота Александр 1 0.33
7. Цыганков Виктор 1 (1) 0.33
8. Караваев Александр 0 0
9. Андриевский Александр 0 0
10. Шапаренко Николай 0 0
11. Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Ситало Артём 2 0
2. Павлов Виталий 1 0
3. Шишка Михаил 1 0
4. Салем Мохамед 1 0
5. Запорожец Евгений 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Гармаш Денис 1 0
2. Буяльский Виталий 1 0
3. Бущан Георгий 1 0
4. Шапаренко Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Динамо Киев 25% (2) 25% (2) 25% (2) 0 0 25% (2)

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Десна 2:0 Ингулец Ингулец 1:5 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец
Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев
Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец Агробизнес 0:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Киев: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Киев 5:0 Ингулец Премьер-лига Ингулец 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Динамо Киев Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Ворскла Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Заря Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
11. Рух Львов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Верес Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
13. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
14. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
17. Ингулец Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Верес Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Львов Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
3. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Минай Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Металлист-1925 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
2. Заря Вернидуб Виталий 3 0
3. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
4. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
5. Александрия Бабогло Владислав 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ингулец - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2021, осталось 2 дня 16 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Ингулец 1.5% (1)
    X 0% (0)
    Динамо Киев 98.5% (66)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ингулец
    Ничья
    Динамо Киев
    23.00
    8.40
    1.13
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ингулец - Динамо Киев онлайн


    Прогнозы на матч Ингулец - Динамо Киев

    Исход игры
    Ингулец
    1.5% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Динамо Киев
    98.5% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.42% (28)
    Меньше
    57.58% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    34.85% (23)
    Нет
    65.15% (43)
    Популярный счёт
    0:2 Динамо Киев
    53.7% (36)
    1:2 Динамо Киев
    19.4% (13)
    1:3 Динамо Киев
    11.9% (8)
    0:3 Динамо Киев
    4.5% (3)
    0:1 Динамо Киев
    3% (2)
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