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США: МЛС 2021

2021
Нэшвилл
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0' 16'
1
Уиллис
Джо
5
Махер
Джек
15
Миллер
Эрик
4
David
Romney
23
Вашингтон
Тейлор
6
Маккарти
Дакс
10
Мукхтар
Хани
27
Анунга
Брайан
2
Ловитц
Дэниел
17
Сапонг
Чарльз
14
Риос
Даниэль
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
32
Vuk
Latinovich
7
Моралес
Альфредо
12
Амундсен
Мальте
26
Асеведо
Николас
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
42
Родригес
Сантьяго
11
Кастельянос
Валентин
Нэшвилл
3-5-2
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапонг Чарльз 9 0.41
2. Мукхтар Хани 8 (1) 0.36
3. Леаль Рэндэлл 4 0.18
4. Мьюл Алекс 3 (1) 0.14
5. Кадис Хондер 2 0.09
6. Хакенсон Люк 2 0.09
7. Махер Джек 1 0.05
8. Анибаба Жалил 1 0.05
9. Риос Даниэль 1 0.05
10. Данлади Абу 1 0.05
11. Анунга Брайан 1 0.05
12. Кастелланос Роберт 1 0.05
13. Ловитц Дэниел 0 0
14. David Romney 0 0
15. Баджи Доминик 0 0
16. Циммерман Уолкер 0 0
17. Нилис Дилан 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастельянос Валентин 10 (2) 0.48
2. Медина Хесус 7 0.33
3. Тажури-Шради Исмаэль 7 0.33
4. Хавьер Тиаго 3 0.14
5. Паркс Китон 3 0.14
6. Родригес Сантьяго 2 0.1
7. Моралес Максимильяно 1 0.05
8. Амундсен Мальте 1 0.05
9. Тораринссон Гудмундур 1 0.05
10. Моралес Альфредо 0 0
11. Тиннерхольм Антон 0 0
12. Джонсон Шон 0 0
13. Барраса Луис 0 0

Карточки

Нэшвилл
# Игрок      
1. Маккарти Дакс 5 0
2. Годой Анибал 4 0
3. Ловитц Дэниел 4 0
4. Мьюл Алекс 4 0
5. Хакенсон Люк 3 0
6. Леаль Рэндэлл 2 0
7. Лаграсса Мэтт 2 0
8. Анунга Брайан 2 0
9. Сапонг Чарльз 1 0
10. Мукхтар Хани 1 0
11. Циммерман Уолкер 1 0
12. Махер Джек 1 0
13. Джонстон Алистер 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Асеведо Николас 4 1
2. Кастельянос Валентин 5 0
3. Тораринссон Гудмундур 4 0
4. Шано Максим 4 0
5. Медина Хесус 4 0
6. Сэндс Джеймс 4 0
7. Паркс Китон 2 1
8. Моралес Альфредо 3 0
9. Ибеага Себастьен 3 0
10. Моралес Максимильяно 2 0
11. Хавьер Тиаго 2 0
12. Жассон Андрес 2 0
13. Тиннерхольм Антон 1 0
14. Тажури-Шради Исмаэль 1 0
15. Родригес Сантьяго 1 0
16. Амундсен Мальте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нэшвилл 17.65% (6) 11.76% (4) 20.59% (7) 11.76% (4) 11.76% (4) 26.47% (9)
 Нью-Йорк Сити 14.29% (5) 14.29% (5) 11.43% (4) 20% (7) 17.14% (6) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Нэшвилл Последние 20 матчей: +8 =10 -2
Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:1 Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Торонто 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 24 15 5 4 44 - 28 50
2. Нэшвилл 0:0 Заявка 22 8 12 2 34 - 20 36
3. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 21 10 5 6 36 - 19 35
4. Орландо Сити Заявка 21 9 8 4 30 - 24 35
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 22 8 7 7 30 - 27 31
6. Ди Си Юнайтед Заявка 22 9 3 10 35 - 32 30
7. Атланта Юнайтед Заявка 22 6 9 7 25 - 28 27
8. Коламбус Кру Заявка 22 7 6 9 25 - 29 27
9. Чикаго Файр Заявка 22 6 5 11 24 - 33 23
10. Интер Майами Заявка 20 6 5 9 21 - 31 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 20 6 4 10 23 - 25 22
12. Цинциннати Заявка 20 3 8 9 21 - 37 17
13. Торонто Заявка 22 3 6 13 26 - 47 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 22 12 6 4 35 - 19 42
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 22 11 7 4 37 - 22 40
3. Колорадо Рэпидс Заявка 20 11 5 4 30 - 20 38
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 22 11 3 8 35 - 35 36
5. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 23 8 9 6 28 - 23 33
6. Миннесота Юнайтед Заявка 21 8 7 6 24 - 24 31
7. Портленд Тимберс Заявка 21 8 3 10 29 - 39 27
8. Реал Солт-Лейк Заявка 21 7 6 8 31 - 27 27
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 21 6 8 7 27 - 31 26
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 21 6 8 7 24 - 29 26
11. Даллас Заявка 22 6 7 9 30 - 33 25
12. Лос-Анджелес Заявка 21 6 6 9 28 - 31 24
13. Остин Заявка 21 5 4 12 20 - 29 19
14. Хьюстон Динамо Заявка 22 3 10 9 24 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:0 Заявка 14 7 7 0 28 - 13 28
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 11 9 1 1 23 - 12 28
3. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 6 3 1 20 - 13 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
11. Интер Майами Заявка 11 4 2 5 15 - 22 14
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 8 0 5 3 6 - 10 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
2. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 12 6 4 2 15 - 8 22
3. Колорадо Рэпидс Заявка 10 6 3 1 18 - 9 21
4. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Сиэтл Саундерс Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
7. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
8. Реал Солт-Лейк Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
10. Лос-Анджелес Заявка 11 4 5 2 19 - 17 17
11. Даллас Заявка 11 4 5 2 18 - 11 17
12. Хьюстон Динамо Заявка 10 3 5 2 13 - 13 14
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 3 4 13 - 14 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 16 22
2. Орландо Сити Заявка 10 3 4 3 12 - 17 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
5. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 11 10
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
7. Ди Си Юнайтед Заявка 12 2 3 7 17 - 24 9
8. Интер Майами Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
9. Коламбус Кру Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
10. Нэшвилл 0:0 Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Торонто Заявка 13 2 1 10 14 - 33 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 11 6 2 3 18 - 10 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 4 2 4 15 - 21 14
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 5 3 11 - 15 14
6. Миннесота Юнайтед Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
7. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
9. Даллас Заявка 11 2 2 7 12 - 22 8
10. Портленд Тимберс Заявка 11 2 2 7 12 - 24 8
11. Реал Солт-Лейк Заявка 10 2 2 6 14 - 17 8
12. Остин Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
13. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
4. Ди Си Юнайтед Камара Ола 12 4 2
5. Даллас Пепи Рикардо 11 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 9 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
5. Портленд Тимберс Жупарич Дарио 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.70
3.43
2.66
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Где смотреть матч Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити онлайн




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