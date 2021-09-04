США: МЛС 2021
Нэшвилл
3:1
Конец матча
Стадион: Ниссан
Нью-Йорк Сити
1:0
30' ГолМукхтар Хани
2:0
32' Гол в свои воротаVuk Latinovich
38' Желтая карточкаМедина Хесус
45' Красная карточкаМаккарти Дакс
45' Красная карточкаМоралес Максимильяно
64' Желтая карточкаКастельянос Валентин
3:0
68' ГолМукхтар Хани
71' Желтая карточкаМьюл Алекс
73' Желтая карточкаМукхтар Хани
73' Желтая карточкаАсеведо Николас
89' Желтая карточкаХакенсон Люк
3:1
90' ГолКастельянос Валентин
15
Миллер
Эрик
10
Мукхтар
Хани
14
Риос
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нилис ДиланПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
-
25 Мизелл КодиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
30'
1:0
32'
2:0
38'
45'
68'
3:0
71'
73'
73'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мукхтар Хани
|10 (1)
|0.45
|2.
|Сапонг Чарльз
|9
|0.41
|3.
|Леаль Рэндэлл
|4
|0.18
|4.
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.14
|5.
|Кадис Хондер
|2
|0.09
|6.
|Хакенсон Люк
|2
|0.09
|7.
|Махер Джек
|1
|0.05
|8.
|Анибаба Жалил
|1
|0.05
|9.
|Риос Даниэль
|1
|0.05
|10.
|Данлади Абу
|1
|0.05
|11.
|Анунга Брайан
|1
|0.05
|12.
|Кастелланос Роберт
|1
|0.05
|13.
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|14.
|David Romney
|0
|0
|15.
|Маккарти Дакс
|0
|0
|16.
|Баджи Доминик
|0
|0
|17.
|Циммерман Уолкер
|0
|0
|18.
|Нилис Дилан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастельянос Валентин
|11 (2)
|0.52
|2.
|Медина Хесус
|7
|0.33
|3.
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.33
|4.
|Хавьер Тиаго
|3
|0.14
|5.
|Паркс Китон
|3
|0.14
|6.
|Родригес Сантьяго
|2
|0.1
|7.
|Моралес Максимильяно
|1
|0.05
|8.
|Амундсен Мальте
|1
|0.05
|9.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.05
|10.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|11.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|12.
|Джонсон Шон
|0
|0
|13.
|Барраса Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маккарти Дакс
|5
|1
|2.
|Мьюл Алекс
|5
|0
|3.
|Годой Анибал
|4
|0
|4.
|Ловитц Дэниел
|4
|0
|5.
|Хакенсон Люк
|4
|0
|6.
|Мукхтар Хани
|2
|0
|7.
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|8.
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|9.
|Анунга Брайан
|2
|0
|10.
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|11.
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|12.
|Махер Джек
|1
|0
|13.
|Джонстон Алистер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Асеведо Николас
|5
|1
|2.
|Кастельянос Валентин
|6
|0
|3.
|Медина Хесус
|5
|0
|4.
|Тораринссон Гудмундур
|4
|0
|5.
|Шано Максим
|4
|0
|6.
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|7.
|Моралес Максимильяно
|2
|1
|8.
|Паркс Китон
|2
|1
|9.
|Моралес Альфредо
|3
|0
|10.
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|11.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|12.
|Жассон Андрес
|2
|0
|13.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|14.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|15.
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|16.
|Амундсен Мальте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нэшвилл
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|25% (9)
|Нью-Йорк Сити
|13.89% (5)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|16.67% (6)
|25% (9)
Предыдущие игры
Нэшвилл Последние 20 матчей: +8 =10 -2Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 5:2 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:1 Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Торонто 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|45 - 28
|52
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|22
|9
|11
|2
|37 - 21
|38
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|30 - 24
|35
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|37 - 22
|34
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 27
|31
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|35 - 32
|30
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|25 - 28
|27
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 29
|27
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|24 - 33
|23
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 31
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 25
|22
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 37
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|26 - 47
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|35 - 19
|42
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|23
|11
|7
|5
|37 - 23
|40
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|30 - 20
|38
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|35 - 35
|36
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|24 - 24
|31
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|31 - 39
|30
|8.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|29 - 31
|27
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|31 - 27
|27
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 31
|26
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 29
|26
|12.
|Даллас
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|30 - 33
|25
|13.
|Остин
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|20 - 29
|19
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|24 - 36
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 12
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 13
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 22
|14
|12.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|20 - 17
|20
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|11.
|Даллас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 11
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 15
|14
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 17
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 24
|9
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|14 - 33
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 21
|14
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 17
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 22
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|12
|4
|2
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|11
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|9
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|5.
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|8
|0