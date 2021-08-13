Франция: Лига 1 2021-2022
Лорьян
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Стад де Мустуар
Монако
30
Нарди
Поль
14
Якобс
Исмаил
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Abdoul Meite
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ле Гофф Венсан
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Желсон Мартиньш
|1
|1
|2.
|Кайо Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лемуан Фабьен
|1
|0
|2.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|3.
|Igor Carioca
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Монако
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант Лорьян 1:1 Бордо
Монако Последние 20 матчей: +14 =3 -3Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Лорьян 0:3 Монако Лига 1 Лорьян 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1 Монако 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монако Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|2.
|Монако
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Марсель
|Пайе Димитри
|2
|0
|0
|2.
|Метц
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|0
|3.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|0
|4.
|Анже
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|0
|5.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
|2.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|3.
|Анже
|Мангани Тома
|1
|0
|4.
|ПСЖ
|Сарабия Пабло
|1
|0
|5.
|Сент-Этьен
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Монако
Исход игры
Лорьян
2.8% (4)
Ничья
12.4% (18)
Монако
84.8% (123)
Тотал 2.5
Больше
57.34% (82)
Меньше
42.66% (61)
Обе команды забьют
Да
68.53% (98)
Нет
31.47% (45)
Популярный счёт
1:2 Монако
48.3% (70)
0:1 Монако
20% (29)
1:1 Ничья
11% (16)
0:2 Монако
9% (13)
1:3 Монако
4.1% (6)
1:0 Лорьян
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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