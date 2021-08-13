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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Монако
0' 2'
30
Нарди
Поль
2
Igor
Carioca
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
17
Мендес
Убулан
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
18
Лемуан
Фабьен
23
Монкондю
Томас
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
16
Нюбель
Александр
19
Сидибе
Джибриль
6
Дисаси
Аксель
21
Павлович
Страхиня
14
Якобс
Исмаил
8
Чуамени
Орельен
11
Лукас
Жан
7
Желсон
Мартиньш
37
Диоп
Софьян
9
Боаду
Мирон
31
Фолланд
Кевин
Лорьян
5-3-2
Монако
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ле Гофф Венсан 1 1
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Желсон Мартиньш 1 1
2. Кайо Энрике 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 1 0
2. Ле Гофф Венсан 1 0
3. Igor Carioca 1 0
Монако
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 0 0 0 100% (1) 0 0
 Монако 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант Лорьян 1:1 Бордо
Брест 2:3 Лорьян Лорьян 0:0 Конкарно Страсбург 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян Лорьян 1:1 Ницца Ле Пюи 1:0 Лорьян Монпелье 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Сент-Этьен Ним 1:0 Лорьян
Монако Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако
Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Монако 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:5 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Кубок лиги Монако 4:0 Лорьян Лига 1
Лорьян 0:3 Монако Лига 1 Лорьян 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1 Монако 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монако Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Монако 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Лорьян 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
2. Монако 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Лорьян 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Монако 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Лорьян 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 2 0 0
2. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
3. Лилль Йилмаз Бурак 1 0 0
4. Анже Траоре Исмаэль 1 0 0
5. Лион Слимани Ислам 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Метц Куяте Кики 0 1
2. Лилль Йилмаз Бурак 1 0
3. Анже Мангани Тома 1 0
4. ПСЖ Сарабия Пабло 1 0
5. Сент-Этьен Колодзейчак Тимоти 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Забросил Чуамени в штрафную на Боаду, но тот в борьбе с защитником не смог дотянуться головой до мяча.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя оранжево-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 2'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Сидибе Джибриль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Монако начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лорьян 0:0 Монако онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Монако

Исход игры
Лорьян
2.8% (4)
Ничья
12.4% (18)
Монако
84.8% (123)
Тотал 2.5
Больше
57.34% (82)
Меньше
42.66% (61)
Обе команды забьют
Да
68.53% (98)
Нет
31.47% (45)
Популярный счёт
1:2 Монако
48.3% (70)
0:1 Монако
20% (29)
1:1 Ничья
11% (16)
0:2 Монако
9% (13)
1:3 Монако
4.1% (6)
1:0 Лорьян
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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