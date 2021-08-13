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Приветствую всех любителей футбола. В рамках второго тура Лиги 1 нас сегодня ждет противостояние двух интересных команд, "Лорьян" примет "Монако". У монегасков насыщенный календарь на старте сезона, потому они будут беречь силы, а значил у хозяев есть шанс на успех. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!