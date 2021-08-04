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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
 
Позже

Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ле Гофф Венсан 1 1
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Желсон Мартиньш 1 1
2. Кайо Энрике 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 1 0
2. Ле Гофф Венсан 1 0
3. Igor Carioca 1 0
Монако
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 0 0 0 100% (1) 0 0
 Монако 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант Лорьян 1:1 Бордо
Брест 2:3 Лорьян Лорьян 0:0 Конкарно Страсбург 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян Лорьян 1:1 Ницца Ле Пюи 1:0 Лорьян Монпелье 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Сент-Этьен Ним 1:0 Лорьян
Монако Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако
Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Монако 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:5 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Кубок лиги Монако 4:0 Лорьян Лига 1
Лорьян 0:3 Монако Лига 1 Лорьян 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1 Монако 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монако Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
7. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 2 0 0
2. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
3. Лилль Йилмаз Бурак 1 0 0
4. Анже Траоре Исмаэль 1 0 0
5. Лион Слимани Ислам 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Метц Куяте Кики 0 1
2. Лилль Йилмаз Бурак 1 0
3. Анже Мангани Тома 1 0
4. ПСЖ Сарабия Пабло 1 0
5. Сент-Этьен Колодзейчак Тимоти 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лорьян - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2021, осталось 2 дня 14 часов 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Лорьян 3.9% (2)
    X 11.8% (6)
    Монако 84.3% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Монако
    5.00
    3.98
    1.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лорьян - Монако онлайн


    Прогнозы на матч Лорьян - Монако

    Исход игры
    Лорьян
    3.9% (2)
    Ничья
    11.8% (6)
    Монако
    84.3% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (35)
    Меньше
    30% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    56.9% (29)
    0:1 Монако
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    0:2 Монако
    3.9% (2)
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