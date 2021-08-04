Франция: Лига 1 2021-2022
Лорьян
Позже
Стадион: Стад де Мустуар
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ле Гофф Венсан
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Желсон Мартиньш
|1
|1
|2.
|Кайо Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лемуан Фабьен
|1
|0
|2.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|3.
|Igor Carioca
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Монако
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян Лорьян 1:0 Нант Лорьян 1:1 Бордо
Монако Последние 20 матчей: +14 =3 -3Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Лорьян 0:3 Монако Лига 1 Лорьян 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1 Монако 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монако Лига 1 Лорьян 2:2 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Лорьян Лига 1 Монако 1:0 Лорьян Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Марсель
|Пайе Димитри
|2
|0
|0
|2.
|Метц
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|0
|3.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|0
|4.
|Анже
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|0
|5.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
|2.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|3.
|Анже
|Мангани Тома
|1
|0
|4.
|ПСЖ
|Сарабия Пабло
|1
|0
|5.
|Сент-Этьен
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
Прогнозы на матч Лорьян - Монако
Исход игры
Лорьян
3.9% (2)
Ничья
11.8% (6)
Монако
84.3% (43)
Тотал 2.5
Больше
70% (35)
Меньше
30% (15)
Обе команды забьют
Да
82% (41)
Нет
18% (9)
Популярный счёт
1:2 Монако
56.9% (29)
0:1 Монако
13.7% (7)
1:1 Ничья
11.8% (6)
0:2 Монако
3.9% (2)
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