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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:3
Второй тайм: 62'

Стадион:
Ницца
0'
0:1
2' Гол
Дольберг Каспер
0:2
5' Гол
Будауи Хишем
21' Желтая карточка
Аталь Юсеф
35' Желтая карточка
Челик Зеки
45' Желтая карточка
Андре Бенжамин
0:3
45' Пенальти
Гуйри Амин
56' Желтая карточка
Язиджи Юсуф
62'
30
Леонардо
VI
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
11
Язиджи
Юсуф
7
Бамба
Джонатан
22
Веа
Тимоти
17
Йилмаз
Бурак
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
8
Росарио
Пабло
21
Клюйверт
Джастин
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Лилль
4-4-2
Ницца
4-4-2

Ход матча

2'
0:1
Дольберг Каспер
5'
0:2
Будауи Хишем
(Аталь Юсеф)
21'
 
Аталь Юсеф
35'
Челик Зеки
 
45'
Андре Бенжамин
 
45'
0:3
Гуйри Амин
46'
Дэвид Джонатан
Иконе Жонатан
 
56'
Язиджи Юсуф
 
57'
 
Маолида Мизиан
Будауи Хишем

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 1 0.5
2. Иконе Жонатан 1 0.5
3. Ботман Свен 1 0.5
4. Лихаджи Исаак 0 0
5. Язиджи Юсуф 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дольберг Каспер 1 0.5
2. Будауи Хишем 1 0.5
3. Гуйри Амин 1 (1) 0.5
4. Аталь Юсеф 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 1 0
2. Андре Бенжамин 1 0
3. Иконе Жонатан 1 0
4. Челик Зеки 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Тодибо Жан-Клер 1 0
2. Аталь Юсеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)
 Ницца 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Метц 3:3 Лилль Лилль 1:0 ПСЖ Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль
Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель Лилль 1:1 Страсбург
Ницца Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ницца 0:0 Реймс Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца Ницца 2:1 Динамо Киев
Ницца 0:1 Бастия Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Лион 2:3 Ницца Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц

Последние игры между собой

Лилль: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Ницца: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Лилль 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:0 Ницца Лига 1
Ницца 2:0 Лилль Лига 1 Ницца 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Кубок лиги Лилль 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Лилль Лига 1 Ницца 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:4 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 3:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Лилль 0:3 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ницца 3:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
7. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лилль 0:3 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 2 0 0
2. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
3. Лилль Йилмаз Бурак 1 0 0
4. Анже Траоре Исмаэль 1 0 0
5. Лион Слимани Ислам 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Метц Куяте Кики 0 1
2. Лилль Йилмаз Бурак 1 0
3. Анже Мангани Тома 1 0
4. ПСЖ Сарабия Пабло 1 0
5. Сент-Этьен Колодзейчак Тимоти 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Лилль: 66%, Ницца: 34%.
  • Описание гола
    49'
    'Г О О О О О Л - Гуйри Амин из команды Ницца забил правой с пенальти! Лео решил остаться по центру ворот.'
  • Желтая карточка
    49'
    Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    49'
    ПЕНАЛЬТИ! - Андре Бенжамин играет рукой в штрафной! Андре Бенжамин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 48'
    После проверки VAR судья изменил решение - Ницца пробьет пенальти!
  • 48'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 48'
    Дольберг Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    ШТАНГА! Пробил головой Дольберг Каспер прямо в каркас ворот!
  • 47'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Ницца контролирует мяч.
  • 46'
    Иконе Жонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: Лилль: 66%, Ницца: 34%.
  • 46'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 46'
    Бамба Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 45'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Контроль мяча: Лилль: 66%, Ницца: 34%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Гуйри Амин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
  • 44'
    Ницца контролирует мяч.
  • 44'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 44'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 44'
    Лилль контролирует мяч.
  • 44'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 43'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 43'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 43'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 42'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 42'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 41'
    Ницца контролирует мяч.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    40'
    Иконе Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 39'
    Йилмаз Бурак нанес удар издали, а Вальтер Бенитес отбил его обратно в игру!
  • 39'
    Тодибо Жан-Клер ошибается в защите.
  • 39'
    Ницца контролирует мяч.
  • 38'
    Ницца контролирует мяч.
  • 38'
    Ницца контролирует мяч.
  • 38'
    Веа Тимоти из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 38'
    Лилль контролирует мяч.
  • 38'
    Ницца контролирует мяч.
  • 37'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 37'
    Лилль контролирует мяч.
  • 36'
    Лилль контролирует мяч.
  • 36'
    Ницца контролирует мяч.
  • 36'
    Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • 35'
    Контроль мяча: Лилль: 70%, Ницца: 30%.
  • Желтая карточка
    35'
    Челик Зеки совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    35'
    Безумный фол. Челик Зеки грубо играет против соперника. Пострадал Бар Мельвен
  • 34'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 34'
    Ницца контролирует мяч.
  • 34'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 33'
    Веа Тимоти из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 33'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 33'
    Лилль контролирует мяч.
  • 32'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
  • 32'
    Ницца контролирует мяч.
  • Офсайд
    31'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 31'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Лилль контролирует мяч.
  • 31'
    Бамба Джонатан из команды Лилль нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    31'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 30'
    Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Челик Зеки из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Отличные скиллы показывает Челик Зеки, обводя своих соперников
  • 30'
    Контроль мяча: Лилль: 74%, Ницца: 26%.
  • 30'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    29'
    Мандава Рейнилду наказан за толчок Бенитес Вальтер
  • 29'
    Фонте Жозе из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 29'
    Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Лемина Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
  • 28'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 28'
    Лилль контролирует мяч.
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Контроль мяча: Лилль: 77%, Ницца: 23%.
  • Угловой
    26'
    Гуйри Амин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 26'
    Аталь Юсеф из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 25'
    Шанс! Андре Бенжамин из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • Угловой
    24'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой слева.
  • 24'
    Отличные скиллы показывает Мандава Рейнилду, обводя своих соперников
  • 24'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 23'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 23'
    Отличный пас сделал Веа Тимоти из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 22'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 22'
    Лилль контролирует мяч.
  • 21'
    Лилль контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    21'
    Аталь Юсеф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Аталь Юсеф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 21'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 20'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Лилль: 78%, Ницца: 22%.
  • 20'
    Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Веа Тимоти из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 19'
    Ницца контролирует мяч.
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Мандава Рейнилду из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
  • 18'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Отличные скиллы показывает Веа Тимоти, обводя своих соперников
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 17'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 17'
    Лилль контролирует мяч.
  • 16'
    Лилль контролирует мяч.
  • 16'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 16'
    Контроль мяча: Лилль: 73%, Ницца: 27%.
  • 16'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 15'
    Фонте Жозе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Угловой
    15'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 15'
    Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 14'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой слева.
  • 13'
    Опасность предотвращена - Тодибо Жан-Клер из команды Ницца вступил в отбор удачно
  • 13'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 12'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 11'
    Лилль контролирует мяч.
  • 11'
    Лилль контролирует мяч.
  • 11'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    10'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой слева.
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 67%, Ницца: 33%.
  • 10'
    Ницца контролирует мяч.
  • 10'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 9'
    Лилль контролирует мяч.
  • 8'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Челик Зеки ошибается в защите.
  • 5'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 5'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Аталь Юсеф сделал результативную передачу.
  • 5'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Будауи Хишем забивает с правой ноги!
  • 5'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 4'
    Контроль мяча: Лилль: 68%, Ницца: 32%.
  • 4'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Будауи Хишем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 4'
    Лилль контролирует мяч.
  • 3'
    Тодибо Жан-Клер из команды Ницца нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Будауи Хишем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
  • 3'
    Ницца контролирует мяч.
  • 2'
    Дольберг Каспер нанес удар, мяч был парирован, но Лео не удержал его в руках.
  • 2'
    Отличные скиллы показывает Гуйри Амин, обводя своих соперников
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Дольберг Каспер забивает ударом с правой ноги!
  • 1'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Угловой
    1'
    Гуйри Амин из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
  • 1'
    Будауи Хишем мяч отрикошетил от ворот
  • 1'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Ницца контролирует мяч.
  • 1'
    Ницца начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Лилль 92.6% (125)
X 5.2% (7)
Ницца 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Ницца
53.00
3.50
4.90
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Где смотреть матч Лилль 0:3 Ницца онлайн


Прогнозы на матч Лилль 0:3 Ницца

Исход игры
Лилль
92.6% (125)
Ничья
5.2% (7)
Ницца
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.36% (59)
Меньше
55.64% (74)
Обе команды забьют
Да
47.37% (63)
Нет
52.63% (70)
Популярный счёт
2:1 Лилль
36.3% (49)
1:0 Лилль
26.7% (36)
2:0 Лилль
21.5% (29)
1:1 Ничья
5.2% (7)
3:1 Лилль
4.4% (6)
3:0 Лилль
2.2% (3)
0:1 Ницца
1.5% (2)
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