Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' 'Г О О О О О Л - Гуйри Амин из команды Ницца забил правой с пенальти! Лео решил остаться по центру ворот.'

49' Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи

48' После проверки VAR судья изменил решение - Ницца пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' ШТАНГА! Пробил головой Дольберг Каспер прямо в каркас ворот!

47' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Ницца

46' Бамба Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Клюйверт Джастин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Лилль выполняет удар от ворот.

42' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Матч возобновлен

40' Иконе Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Йилмаз Бурак нанес удар издали, а Вальтер Бенитес отбил его обратно в игру!

38' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Матч возобновлен

35' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

35' Челик Зеки совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

33' Йилмаз Бурак из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

33' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Отличные скиллы показывает Челик Зеки , обводя своих соперников

30' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Фонте Жозе из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Гуйри Амин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Ницца

24' Отличные скиллы показывает Мандава Рейнилду , обводя своих соперников

24' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Ницца

23' Отличный пас сделал Веа Тимоти из команды Лилль . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

22' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Аталь Юсеф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

19' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Отличные скиллы показывает Веа Тимоти , обводя своих соперников

18' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Лилль выполняет удар от ворот.

16' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Ницца

15' Фонте Жозе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Лилль выполняет удар от ворот.

11' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Лилль выполняет удар от ворот.

7' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Идеальный солнечный день для футбола

5' Г О О О О Л - Будауи Хишем забивает с правой ноги!

5' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

3' Тодибо Жан-Клер из команды Ницца нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

2' Дольберг Каспер нанес удар, мяч был парирован, но Лео не удержал его в руках.

2' Отличные скиллы показывает Гуйри Амин , обводя своих соперников

2' Г О О О О Л - Дольберг Каспер забивает ударом с правой ноги!

1' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Ницца начинает с центра поля