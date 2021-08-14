Франция: Лига 1 2021-2022
Лилль
0:3
Второй тайм: 62'
Стадион: Пьер Моруа
Ницца
0:1
2' ГолДольберг Каспер
0:2
5' ГолБудауи Хишем
21' Желтая карточкаАталь Юсеф
35' Желтая карточкаЧелик Зеки
45' Желтая карточкаАндре Бенжамин
0:3
45' ПенальтиГуйри Амин
56' Желтая карточкаЯзиджи Юсуф
30
Леонардо
VI
11
Язиджи
Юсуф
22
Веа
Тимоти
17
Йилмаз
Бурак
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
30 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
33 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Гомес АнхельНападающий
-
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Защитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
-
33 Смит ДжастинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
0:1
5'
0:2
21'
35'
45'
45'
0:3
56'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|1
|0.5
|2.
|Иконе Жонатан
|1
|0.5
|3.
|Ботман Свен
|1
|0.5
|4.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|5.
|Язиджи Юсуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дольберг Каспер
|1
|0.5
|2.
|Будауи Хишем
|1
|0.5
|3.
|Гуйри Амин
|1 (1)
|0.5
|4.
|Аталь Юсеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|2.
|Андре Бенжамин
|1
|0
|3.
|Иконе Жонатан
|1
|0
|4.
|Челик Зеки
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|2.
|Аталь Юсеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +10 =6 -4Метц 3:3 Лилль Лилль 1:0 ПСЖ Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль
Ницца Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ницца 0:0 Реймс Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца Ницца 2:1 Динамо Киев
Последние игры между собой
Лилль: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Ницца: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Ницца 2:0 Лилль Лига 1 Ницца 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Кубок лиги Лилль 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Лилль Лига 1 Ницца 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:4 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|3:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Лилль
|0:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ницца
|3:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Лилль
|0:3 Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Марсель
|Пайе Димитри
|2
|0
|0
|2.
|Метц
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|0
|3.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|0
|4.
|Анже
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|0
|5.
|Лион
|Слимани Ислам
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
|2.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|3.
|Анже
|Мангани Тома
|1
|0
|4.
|ПСЖ
|Сарабия Пабло
|1
|0
|5.
|Сент-Этьен
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
Прогнозы на матч Лилль 0:3 Ницца
Исход игры
Лилль
92.6% (125)
Ничья
5.2% (7)
Ницца
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.36% (59)
Меньше
55.64% (74)
Обе команды забьют
Да
47.37% (63)
Нет
52.63% (70)
Популярный счёт
2:1 Лилль
36.3% (49)
1:0 Лилль
26.7% (36)
2:0 Лилль
21.5% (29)
1:1 Ничья
5.2% (7)
3:1 Лилль
4.4% (6)
3:0 Лилль
2.2% (3)
0:1 Ницца
1.5% (2)
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