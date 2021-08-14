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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:4
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
0:1
1' Гол
Дольберг Каспер
0:2
5' Гол
Будауи Хишем
21' Желтая карточка
Аталь Юсеф
35' Желтая карточка
Челик Зеки
45' Желтая карточка
Андре Бенжамин
0:3
45' Пенальти
Гуйри Амин
56' Желтая карточка
Язиджи Юсуф
0:4
64' Гол
Дольберг Каспер
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Гуйри Амин
90'+4
30
Леонардо
VI
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
11
Язиджи
Юсуф
7
Бамба
Джонатан
22
Веа
Тимоти
17
Йилмаз
Бурак
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
8
Росарио
Пабло
21
Клюйверт
Джастин
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Лилль
4-4-2
Ницца
4-4-2

Ход матча

1'
0:1
Дольберг Каспер
5'
0:2
Будауи Хишем
(Аталь Юсеф)
21'
 
Аталь Юсеф
35'
Челик Зеки
 
45'
Андре Бенжамин
 
45'
0:3
Гуйри Амин
46'
Дэвид Джонатан
Иконе Жонатан
 
56'
Язиджи Юсуф
 
57'
 
Маолида Мизиан
Будауи Хишем
64'
0:4
Дольберг Каспер
64'
Лихаджи Исаак
Веа Тимоти
 
65'
Amadou Mvom Onana
Язиджи Юсуф
 
66'
 
Ндой Дан
Дольберг Каспер
67'
 
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
70'
 
Гуйри Амин
73'
 
Камара Ассан
Клюйверт Джастин
74'
 
Тюрам Кефрен
Лемина Марио

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 1 0.5
2. Иконе Жонатан 1 0.5
3. Ботман Свен 1 0.5
4. Лихаджи Исаак 0 0
5. Язиджи Юсуф 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дольберг Каспер 2 1
2. Будауи Хишем 1 0.5
3. Гуйри Амин 1 (1) 0.5
4. Аталь Юсеф 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 1 0
2. Андре Бенжамин 1 0
3. Язиджи Юсуф 1 0
4. Иконе Жонатан 1 0
5. Челик Зеки 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Тодибо Жан-Клер 1 0
2. Аталь Юсеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)
 Ницца 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Метц 3:3 Лилль Лилль 1:0 ПСЖ Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль
Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель Лилль 1:1 Страсбург
Ницца Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ницца 0:0 Реймс Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца Ницца 2:1 Динамо Киев
Ницца 0:1 Бастия Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Лион 2:3 Ницца Ницца 0:2 Страсбург Ницца 3:2 Брест Лилль 2:0 Ницца Ницца 3:1 Монпелье Дижон 2:0 Ницца Ницца 0:0 Реймс Нант 1:2 Ницца Ницца 3:0 Марсель Лорьян 1:1 Ницца Ницца 0:2 Монако Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц

Последние игры между собой

Лилль: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Ницца: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Лилль 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:0 Ницца Лига 1
Ницца 2:0 Лилль Лига 1 Ницца 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Кубок лиги Лилль 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Лилль Лига 1 Ницца 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:4 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Лилль Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
7. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 2 0 0
2. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
3. Ницца Дольберг Каспер 2 0 0
4. Лилль Йилмаз Бурак 1 0 0
5. Анже Траоре Исмаэль 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Метц Куяте Кики 0 1
2. Лилль Йилмаз Бурак 1 0
3. Анже Мангани Тома 1 0
4. ПСЖ Сарабия Пабло 1 0
5. Сент-Этьен Колодзейчак Тимоти 1 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Лилль: 66%, Ницца: 34%.
  • Описание гола
    49'
    'Г О О О О О Л - Гуйри Амин из команды Ницца забил правой с пенальти! Лео решил остаться по центру ворот.'
  • Желтая карточка
    48'
    Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    48'
    ПЕНАЛЬТИ! - Андре Бенжамин играет рукой в штрафной! Андре Бенжамин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 48'
    После проверки VAR судья изменил решение - Ницца пробьет пенальти!
  • 48'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 48'
    Дольберг Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    ШТАНГА! Пробил головой Дольберг Каспер прямо в каркас ворот!
  • 47'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Ницца контролирует мяч.
  • 46'
    Иконе Жонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: Лилль: 66%, Ницца: 34%.
  • 46'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 46'
    Бамба Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 45'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Контроль мяча: Лилль: 66%, Ницца: 34%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Гуйри Амин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
  • 44'
    Ницца контролирует мяч.
  • 44'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 44'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 44'
    Лилль контролирует мяч.
  • 44'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 43'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 43'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 43'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 42'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 42'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 41'
    Ницца контролирует мяч.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    40'
    Иконе Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 39'
    Йилмаз Бурак нанес удар издали, а Вальтер Бенитес отбил его обратно в игру!
  • 39'
    Тодибо Жан-Клер ошибается в защите.
  • 39'
    Ницца контролирует мяч.
  • 38'
    Ницца контролирует мяч.
  • 38'
    Ницца контролирует мяч.
  • 38'
    Веа Тимоти из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 38'
    Лилль контролирует мяч.
  • 38'
    Ницца контролирует мяч.
  • 37'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 37'
    Лилль контролирует мяч.
  • 36'
    Лилль контролирует мяч.
  • 36'
    Ницца контролирует мяч.
  • 36'
    Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 36'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • 35'
    Контроль мяча: Лилль: 70%, Ницца: 30%.
  • Желтая карточка
    35'
    Челик Зеки совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    35'
    Безумный фол. Челик Зеки грубо играет против соперника. Пострадал Бар Мельвен
  • 34'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 34'
    Ницца контролирует мяч.
  • 34'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 33'
    Веа Тимоти из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 33'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 33'
    Лилль контролирует мяч.
  • 32'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
  • 32'
    Ницца контролирует мяч.
  • Офсайд
    31'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 31'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Лилль контролирует мяч.
  • 31'
    Бамба Джонатан из команды Лилль нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    31'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 30'
    Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Челик Зеки из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Отличные скиллы показывает Челик Зеки, обводя своих соперников
  • 30'
    Контроль мяча: Лилль: 74%, Ницца: 26%.
  • 30'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    29'
    Мандава Рейнилду наказан за толчок Бенитес Вальтер
  • 29'
    Фонте Жозе из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 29'
    Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Лемина Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
  • 28'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 28'
    Лилль контролирует мяч.
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Контроль мяча: Лилль: 77%, Ницца: 23%.
  • Угловой
    26'
    Гуйри Амин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 26'
    Аталь Юсеф из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 25'
    Шанс! Андре Бенжамин из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • Угловой
    24'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой слева.
  • 24'
    Отличные скиллы показывает Мандава Рейнилду, обводя своих соперников
  • 24'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 23'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 23'
    Отличный пас сделал Веа Тимоти из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 22'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 22'
    Лилль контролирует мяч.
  • 21'
    Лилль контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    21'
    Аталь Юсеф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Аталь Юсеф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 21'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 20'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Лилль: 78%, Ницца: 22%.
  • 20'
    Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Веа Тимоти из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 19'
    Ницца контролирует мяч.
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Мандава Рейнилду из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
  • 18'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Отличные скиллы показывает Веа Тимоти, обводя своих соперников
  • 18'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 17'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 17'
    Лилль контролирует мяч.
  • 16'
    Лилль контролирует мяч.
  • 16'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 16'
    Контроль мяча: Лилль: 73%, Ницца: 27%.
  • 16'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 15'
    Фонте Жозе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Угловой
    15'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 15'
    Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 14'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой слева.
  • 13'
    Опасность предотвращена - Тодибо Жан-Клер из команды Ницца вступил в отбор удачно
  • 13'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 12'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 11'
    Лилль контролирует мяч.
  • 11'
    Лилль контролирует мяч.
  • 11'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    10'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль подал угловой слева.
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 67%, Ницца: 33%.
  • 10'
    Ницца контролирует мяч.
  • 10'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 9'
    Лилль контролирует мяч.
  • 8'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Челик Зеки ошибается в защите.
  • 5'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 5'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Аталь Юсеф сделал результативную передачу.
  • 5'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Будауи Хишем забивает с правой ноги!
  • 5'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 4'
    Контроль мяча: Лилль: 68%, Ницца: 32%.
  • 4'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Будауи Хишем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 4'
    Лилль контролирует мяч.
  • 3'
    Тодибо Жан-Клер из команды Ницца нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Будауи Хишем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
  • 3'
    Ницца контролирует мяч.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Дольберг Каспер забивает ударом с правой ноги!
  • 1'
    Дольберг Каспер нанес удар, мяч был парирован, но Лео не удержал его в руках.
  • 1'
    Отличные скиллы показывает Гуйри Амин, обводя своих соперников
  • 1'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Угловой
    1'
    Гуйри Амин из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
  • 1'
    Будауи Хишем мяч отрикошетил от ворот
  • 1'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Ницца контролирует мяч.
  • 1'
    Ницца начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Лилль 92.6% (125)
X 5.2% (7)
Ницца 2.2% (3)
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Где смотреть матч Лилль 0:4 Ницца онлайн


Прогнозы на матч Лилль 0:4 Ницца

Исход игры
Лилль
92.6% (125)
Ничья
5.2% (7)
Ницца
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.36% (59)
Меньше
55.64% (74)
Обе команды забьют
Да
47.37% (63)
Нет
52.63% (70)
Популярный счёт
2:1 Лилль
36.3% (49)
1:0 Лилль
26.7% (36)
2:0 Лилль
21.5% (29)
1:1 Ничья
5.2% (7)
3:1 Лилль
4.4% (6)
3:0 Лилль
2.2% (3)
0:1 Ницца
1.5% (2)
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