Франция: Лига 1 2021-2022
Лилль
0:4
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
Ницца
0:1
1' ГолДольберг Каспер
0:2
5' ГолБудауи Хишем
21' Желтая карточкаАталь Юсеф
35' Желтая карточкаЧелик Зеки
45' Желтая карточкаАндре Бенжамин
0:3
45' ПенальтиГуйри Амин
56' Желтая карточкаЯзиджи Юсуф
0:4
64' ГолДольберг Каспер
70' Undefined phrase: football_event_Гуйри Амин
30
Леонардо
VI
11
Язиджи
Юсуф
22
Веа
Тимоти
17
Йилмаз
Бурак
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
30 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
33 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Гомес АнхельНападающий
-
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Защитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
-
33 Смит ДжастинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
1'
0:1
5'
0:2
21'
35'
45'
45'
0:3
56'
64'
0:4
70'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 7
-
8 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|1
|0.5
|2.
|Иконе Жонатан
|1
|0.5
|3.
|Ботман Свен
|1
|0.5
|4.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|5.
|Язиджи Юсуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дольберг Каспер
|2
|1
|2.
|Будауи Хишем
|1
|0.5
|3.
|Гуйри Амин
|1 (1)
|0.5
|4.
|Аталь Юсеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|2.
|Андре Бенжамин
|1
|0
|3.
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|4.
|Иконе Жонатан
|1
|0
|5.
|Челик Зеки
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|2.
|Аталь Юсеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Ницца
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +10 =6 -4Метц 3:3 Лилль Лилль 1:0 ПСЖ Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль
Ницца Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ницца 0:0 Реймс Ницца 1:1 Милан Унион Берлин 2:0 Ницца Ницца 2:1 Динамо Киев
Последние игры между собой
Лилль: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Ницца: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Ницца 2:0 Лилль Лига 1 Ницца 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Кубок лиги Лилль 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Ницца 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Лилль 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Лилль Лига 1 Ницца 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 4:4 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Марсель
|Пайе Димитри
|2
|0
|0
|2.
|Метц
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|0
|3.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|2
|0
|0
|4.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|0
|5.
|Анже
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
|2.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|3.
|Анже
|Мангани Тома
|1
|0
|4.
|ПСЖ
|Сарабия Пабло
|1
|0
|5.
|Сент-Этьен
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
Прогнозы на матч Лилль 0:4 Ницца
Исход игры
Лилль
92.6% (125)
Ничья
5.2% (7)
Ницца
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.36% (59)
Меньше
55.64% (74)
Обе команды забьют
Да
47.37% (63)
Нет
52.63% (70)
Популярный счёт
2:1 Лилль
36.3% (49)
1:0 Лилль
26.7% (36)
2:0 Лилль
21.5% (29)
1:1 Ничья
5.2% (7)
3:1 Лилль
4.4% (6)
3:0 Лилль
2.2% (3)
0:1 Ницца
1.5% (2)
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