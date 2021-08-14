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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
3:0
Перерыв

Стадион:
Страсбург
0'
1:0
3' Гол
Икарди Мауро
2:0
25' Гол
Мбаппе Килиан
3:0
27' Гол
Дракслер Юлиан
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
24
Керер
Тило
3
Кимпембе
Преснел
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
36
Эбимбе
Эрик
18
Вейналдум
Джорджиньо
23
Дракслер
Юлиан
9
Икарди
Мауро
7
Мбаппе
Килиан
1
Селс
Матц
4
Фила
Карол
5
Перрен
Люка
24
Джику
Александр
27
Сиссоко
Ибраима
11
Льенар
Димитри
6
Аолу
Жан-Эде
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
ПСЖ
4-3-3
Страсбург
5-3-2

Ход матча

3'
Икарди Мауро
(Диалло Абду)
1:0
25'
Мбаппе Килиан
(Дракслер Юлиан)
2:0
27'
Дракслер Юлиан
3:0
42'
 
Томассон Адриен
Аолу Жан-Эде

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икарди Мауро 2 1
2. Дракслер Юлиан 1 0.5
3. Мбаппе Килиан 1 0.5
4. Хакими Ашраф 1 0.5
5. Эррера Андер 0 0
6. Диалло Абду 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Сарабия Пабло 1 0
2. Икарди Мауро 1 0
3. Кимпембе Преснел 1 0
4. Хакими Ашраф 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 1 0
2. Льенар Димитри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 0 100% (2) 0 0 0 0
 Страсбург 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан
Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Страсбург 0:2 Анже Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург
Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Страсбург 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Страсбург Лига 1 ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1 ПСЖ 2:2 Страсбург Лига 1
ПСЖ 2:0 Страсбург Кубок Страсбург 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:4 ПСЖ Кубок лиги Страсбург 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
3. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Лилль Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Клермон Фут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Клермон Фут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ 3:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Труа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Страсбург 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 2 0 0
2. ПСЖ Икарди Мауро 2 0 0
3. Метц Сентонз Фабьен 2 0 0
4. Ницца Дольберг Каспер 2 0 0
5. ПСЖ Дракслер Юлиан 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Метц Куяте Кики 0 1
2. Лилль Йилмаз Бурак 1 0
3. Анже Мангани Тома 1 0
4. ПСЖ Сарабия Пабло 1 0
5. Сент-Этьен Колодзейчак Тимоти 1 0
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток арбитра завершает первый тайм и отправляет команды на перерыв. 
  • 45'
    Ашраф Хакими отправил мяч низом в штрафную площадку, но на перехвате успешно сыграл Ибраима Сиссоко. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • 45'
    Кевин Гамейро получил мяч в штрафной площадке, а вот нанести акцентированный удар не сумел, Тило Керер успел помешать. 
  • 44'
    Вейналдум сумел проникнуть в штрафную площадь, а потом расстался с мячом, позволив центральному защитнику себя обокрасть. 
  • Замена
    43'
    Замена в составе "Страсбурга". Вместо Аолу выходит Томассон. Паховые мышцы на ровном месте повредил Жан-Эде. 
  • 42'
    Гости владеют мячом на чужой половине поля, переводя мяч с фланга на фланг, но всё это вдали от ворот Кейлора Наваса. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Противостояние Перрена и Мбаппе продолжается. Теперь уже Килиан отомстил, сбив оппонента на левом фланге. 
  • 40'
    "Страсбург" завершает своё наступление дальним и неточным ударом - Кевин Гамейро выстрелил выше цели. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Аолу упал после контакта с Вейналдумом и взял мяч в руки, после чего арбитр назначил штрафной именно в пользу "ПСЖ", не заметив криминала со стороны Джорджиньо, а вот игра рукой со стороны Жан-Эде была очевидной. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Мбаппе снова оказывается на газоне и на сей раз не сразу поднимается. Опять Килиану досталось от Перрена. 
  • Офсайд
    36'
    Лайнсмен "зажигает" флажок, фиксируя положение "вне игры" у Ашрафа Хакими на правом фланге. 
  • 35'
    Корнер в исполнении хозяев к удару по воротам не привёл, но подбор удалось сохранить - Мбаппе попытается организовать вторую волну атаки. 
  • Угловой
    34'
    Джику останавливает Хакими на левом фланге, выбивая мяч за лицевую линию. 
  • 33'
    Льенар открылся под передачу на левом фланге, Прчич его увидел и мяч отправил, но Димитри не справился с приёмом, выпустив игровой снаряд в аут. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Люка Перрен нарушает правила, останавливая Килиана Мбаппе при помощи удара в лицо. Арбитр штрафной назначил и ограничился устным предупреждением. 
  • 30'
    А теперь у своих ворот хозяева решают покатать мяч, в очередной раз вынуждая соперников безрезультатно бегать. 
  • 29'
    Взрывается "ПСЖ", проводит две быстрые атаки, которые завершаются результативными ударами. Как бы не опустились руки у "Страсбурга" после двойного удара. 
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ДРАКСЛЕР!!! 3-0!!! А теперь Килиан Мбаппе выполняет результативную передачу - врывается в штрафную площадь левым краем, доходит до лицевой линии и подаёт на дальнюю штангу, откуда пустые ворота поражает Юлиан Дракслер. 
  • Гол в свои ворота
    26'
    АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! АЖОРК!!! 2-0!!! Килиан Мбаппе вошёл в штрафную площадь с левого края и пробил - мяч рикошетом от Ажорка влетел в левый нижний угол. 
  • Угловой
    25'
    Эбимбе играет в стенку с Диалло и простреливает с левого края штрафной площади - мяч от защитника "Страсбурга" уходит на корнер. 
  • 24'
    Абду Диалло пересёк с мячом центр поля, посмотрел вперёд, а потом решил не обострять и сыграл назад. 
  • 23'
    Дракслер в одиночку прорвался через четырёх соперников, вошёл в штрафную площадь и навесил в центр, но безадресно. 
  • 21'
    "ПСЖ" владел мячом в центре поля, теперь этим же занимается "Страсбург" - пока без опасных моментов проходит поединок. 
  • Угловой
    20'
    Беллегард снова выполнил навес от углового флага - хозяева выбили мяч прямо на Прчича, который выстрелил слишком высоко. 
  • 19'
    Беллегард исполнил подачу, отправив мяч на ближнюю штангу, но кроме соперников там никого не было. 
  • Угловой
    18'
    Преснел Кимпембе только при помощи подката разряжает обстановку у своих ворот, выбивая мяч за лицевую линию. 
  • Угловой
    16'
    Первый корнер в исполнении гостей завершился ударом гораздо выше ворот с подбора. 
  • 15'
    До Кейлора Наваса доводят мяч защитники "ПСЖ", вынуждая атакующих футболистов "Страсбурга" бегать вхолостую. 
  • Судья
    14'
    Мбаппе настаивал на том, что на нём нарушал правила Перрен, толкая в спину, но арбитр ничего подобного не заметил. 
  • 13'
    Кейлор Навас выходит из ворот и забирает мяч после фланговой подачи. Пока без моментов "Страсбург". 
  • Опасный момент
    12'
    Хакими завершает атаку мощнейшим ударом, но на пути мяча оказывается один из защитников "Страсбурга". 
  • Фол, нарушение
    11'
    Беллегард нарушил правила в центре поля. "ПСЖ" быстро разыграл стандартное положение и перешёл к розыгрышу очередного наступления. 
  • 10'
    Хакими устремился к мячу в штрафную площадку с правого фланга, но надёжно сыграл Ибраима Сиссоко, выбив игровой снаряд в аут. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Наступление "Страсбурга" левым краем завершилось нарушением правил в центре штрафной площадки. Гамейро переусердствовал в верховой борьбе. 
  • 7'
    Через центральную зону хозяева попытались провести атаку, но передача Вейналдума оказалась в ноги соперника. 
  • 6'
    Достаточно быстро рухнула крепость под названием "Страсбург", а теперь будем смотреть за реакцией. Пока хозяева продолжают владеть мячом, желая побыстрее укрепить перевес. 
  • Видеоповтор
    5'
    Арбитру потребовалась пауза, чтобы выяснить легитимность гола, а потом он указал на центр - всё в пределах правил и 1:0. 
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ИКАРДИ!!! Мауро отклеивается от опеки в центре штрафной площадки и пробивает головой после подачи с левого фланга, открывая счёт. 
  • 3'
    Ожидаемо "Страсбург" закрывается на своей половине поля, выстраивая две оборонительные линии. Хозяева пробуют найти проплешины. 
  • 2'
    Мбаппе проник в штрафную площадку левым краем, затем не глядя выполнил пас пяткой назад, а там никого из своих. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток и мы начинаем! 
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Где смотреть матч ПСЖ 3:0 Страсбург онлайн


Прогнозы на матч ПСЖ 3:0 Страсбург

Исход игры
ПСЖ
99.4% (164)
Ничья
0.6% (1)
Страсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (98)
Меньше
39.13% (63)
Обе команды забьют
Да
27.95% (45)
Нет
72.05% (116)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
33.9% (56)
3:0 ПСЖ
27.9% (46)
3:1 ПСЖ
17.6% (29)
2:1 ПСЖ
5.5% (9)
1:0 ПСЖ
3.6% (6)
4:0 ПСЖ
3.6% (6)
4:1 ПСЖ
3% (5)
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