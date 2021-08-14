Франция: Лига 1 2021-2022
ПСЖ
3:0
Перерыв
Стадион: Парк де Пренс
Страсбург
1:0
3' ГолИкарди Мауро
2:0
25' ГолМбаппе Килиан
3:0
27' ГолДракслер Юлиан
24
Керер
Тило
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
36
Эбимбе
Эрик
14
Прчич
Саньин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
36 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Нападающий
-
29 Мюинга АрноНападающий
-
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
-
32 Сеная МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
33 Habib Diarra
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
1:0
25'
2:0
27'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икарди Мауро
|2
|1
|2.
|Дракслер Юлиан
|1
|0.5
|3.
|Мбаппе Килиан
|1
|0.5
|4.
|Хакими Ашраф
|1
|0.5
|5.
|Эррера Андер
|0
|0
|6.
|Диалло Абду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|2.
|Икарди Мауро
|1
|0
|3.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|4.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|1
|0
|2.
|Льенар Димитри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =5 -10Страсбург 0:2 Анже Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург
Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|3.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Клермон Фут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Нант
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Клермон Фут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Труа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бордо
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Страсбург
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Марсель
|Пайе Димитри
|2
|0
|0
|2.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|2
|0
|0
|3.
|Метц
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|0
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|2
|0
|0
|5.
|ПСЖ
|Дракслер Юлиан
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Метц
|Куяте Кики
|0
|1
|2.
|Лилль
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|3.
|Анже
|Мангани Тома
|1
|0
|4.
|ПСЖ
|Сарабия Пабло
|1
|0
|5.
|Сент-Этьен
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0
Прогнозы на матч ПСЖ 3:0 Страсбург
Исход игры
ПСЖ
99.4% (164)
Ничья
0.6% (1)
Страсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (98)
Меньше
39.13% (63)
Обе команды забьют
Да
27.95% (45)
Нет
72.05% (116)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
33.9% (56)
3:0 ПСЖ
27.9% (46)
3:1 ПСЖ
17.6% (29)
2:1 ПСЖ
5.5% (9)
1:0 ПСЖ
3.6% (6)
4:0 ПСЖ
3.6% (6)
4:1 ПСЖ
3% (5)
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