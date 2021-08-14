Вейналдум сумел проникнуть в штрафную площадь, а потом расстался с мячом, позволив центральному защитнику себя обокрасть.

Кевин Гамейро получил мяч в штрафной площадке, а вот нанести акцентированный удар не сумел, Тило Керер успел помешать.

Ашраф Хакими отправил мяч низом в штрафную площадку, но на перехвате успешно сыграл Ибраима Сиссоко.

Свисток арбитра завершает первый тайм и отправляет команды на перерыв.

43' Замена в составе "Страсбурга". Вместо Аолу выходит Томассон. Паховые мышцы на ровном месте повредил Жан-Эде.

42' Гости владеют мячом на чужой половине поля, переводя мяч с фланга на фланг, но всё это вдали от ворот Кейлора Наваса.

41' Противостояние Перрена и Мбаппе продолжается. Теперь уже Килиан отомстил, сбив оппонента на левом фланге.

40' "Страсбург" завершает своё наступление дальним и неточным ударом - Кевин Гамейро выстрелил выше цели.

39' Аолу упал после контакта с Вейналдумом и взял мяч в руки, после чего арбитр назначил штрафной именно в пользу "ПСЖ", не заметив криминала со стороны Джорджиньо, а вот игра рукой со стороны Жан-Эде была очевидной.

38' Мбаппе снова оказывается на газоне и на сей раз не сразу поднимается. Опять Килиану досталось от Перрена.

36' Лайнсмен "зажигает" флажок, фиксируя положение "вне игры" у Ашрафа Хакими на правом фланге.

35' Корнер в исполнении хозяев к удару по воротам не привёл, но подбор удалось сохранить - Мбаппе попытается организовать вторую волну атаки.

34' Джику останавливает Хакими на левом фланге, выбивая мяч за лицевую линию.

33' Льенар открылся под передачу на левом фланге, Прчич его увидел и мяч отправил, но Димитри не справился с приёмом, выпустив игровой снаряд в аут.

31' Люка Перрен нарушает правила, останавливая Килиана Мбаппе при помощи удара в лицо. Арбитр штрафной назначил и ограничился устным предупреждением.

30' А теперь у своих ворот хозяева решают покатать мяч, в очередной раз вынуждая соперников безрезультатно бегать.

29' Взрывается "ПСЖ", проводит две быстрые атаки, которые завершаются результативными ударами. Как бы не опустились руки у "Страсбурга" после двойного удара.

27' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ДРАКСЛЕР!!! 3-0!!! А теперь Килиан Мбаппе выполняет результативную передачу - врывается в штрафную площадь левым краем, доходит до лицевой линии и подаёт на дальнюю штангу, откуда пустые ворота поражает Юлиан Дракслер.

26' АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! АЖОРК!!! 2-0!!! Килиан Мбаппе вошёл в штрафную площадь с левого края и пробил - мяч рикошетом от Ажорка влетел в левый нижний угол.

25' Эбимбе играет в стенку с Диалло и простреливает с левого края штрафной площади - мяч от защитника "Страсбурга" уходит на корнер.

24' Абду Диалло пересёк с мячом центр поля, посмотрел вперёд, а потом решил не обострять и сыграл назад.

23' Дракслер в одиночку прорвался через четырёх соперников, вошёл в штрафную площадь и навесил в центр, но безадресно.

21' "ПСЖ" владел мячом в центре поля, теперь этим же занимается "Страсбург" - пока без опасных моментов проходит поединок.

20' Беллегард снова выполнил навес от углового флага - хозяева выбили мяч прямо на Прчича, который выстрелил слишком высоко.

19' Беллегард исполнил подачу, отправив мяч на ближнюю штангу, но кроме соперников там никого не было.

18' Преснел Кимпембе только при помощи подката разряжает обстановку у своих ворот, выбивая мяч за лицевую линию.

16' Первый корнер в исполнении гостей завершился ударом гораздо выше ворот с подбора.

15' До Кейлора Наваса доводят мяч защитники "ПСЖ", вынуждая атакующих футболистов "Страсбурга" бегать вхолостую.

14' Мбаппе настаивал на том, что на нём нарушал правила Перрен, толкая в спину, но арбитр ничего подобного не заметил.

13' Кейлор Навас выходит из ворот и забирает мяч после фланговой подачи. Пока без моментов "Страсбург".

12' Хакими завершает атаку мощнейшим ударом, но на пути мяча оказывается один из защитников "Страсбурга".

11' Беллегард нарушил правила в центре поля. "ПСЖ" быстро разыграл стандартное положение и перешёл к розыгрышу очередного наступления.

10' Хакими устремился к мячу в штрафную площадку с правого фланга, но надёжно сыграл Ибраима Сиссоко, выбив игровой снаряд в аут.

8' Наступление "Страсбурга" левым краем завершилось нарушением правил в центре штрафной площадки. Гамейро переусердствовал в верховой борьбе.

7' Через центральную зону хозяева попытались провести атаку, но передача Вейналдума оказалась в ноги соперника.

6' Достаточно быстро рухнула крепость под названием "Страсбург", а теперь будем смотреть за реакцией. Пока хозяева продолжают владеть мячом, желая побыстрее укрепить перевес.

5' Арбитру потребовалась пауза, чтобы выяснить легитимность гола, а потом он указал на центр - всё в пределах правил и 1:0.

4' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ИКАРДИ!!! Мауро отклеивается от опеки в центре штрафной площадки и пробивает головой после подачи с левого фланга, открывая счёт.

3' Ожидаемо "Страсбург" закрывается на своей половине поля, выстраивая две оборонительные линии. Хозяева пробуют найти проплешины.

2' Мбаппе проник в штрафную площадку левым краем, затем не глядя выполнил пас пяткой назад, а там никого из своих.