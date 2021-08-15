Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

49' Команда Рапид Бухарест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Отличные скиллы показывает Тэнасе Флорин , обводя своих соперников

47' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' ФКСБ выполняет удар от ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Сэпунару Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Попеску Овидиу из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Выглядело как неплохой момент. Крецу Валентин из команды ФКСБ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

41' Кырнац Николае - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Г О О О О Л - Винисиус Пауло уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

38' Отличный пас сделал Коман Флоринел из команды ФКСБ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

38' Олару Дариус из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Кордя Андрей из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

36' Бэлан Адриан пробует нанести удар издали, но Andrei Vlad держит все под контролем

35' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

34' Отличные скиллы показывает Кордя Андрей , обводя своих соперников

32' Удар от ворот произведет ФКСБ

31' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Удар от ворот произведет ФКСБ

29' Сэпунару Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Крецу Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Мораис Жуниор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Рефери не любит споров - именно за это Крецу Валентин сейчас получил желтую

26' Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали

26' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

25' Octavian Popescu из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Отличные скиллы показывает Кырнац Николае , обводя своих соперников

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет ФКСБ

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Тэнасе Флорин получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Тэнасе Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Stefan Panoiu не смог попасть в створ ударом издали

20' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Кордя Андрей получает желтую карточку за нырок

17' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Кордя Андрей нырнул в штрафной. Спорно!

15' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

15' Влад Даниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Octavian Popescu нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

9' Отличные скиллы показывает Octavian Popescu, обводя своих соперников

8' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

1' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля