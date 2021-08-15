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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Рапид Бухарест
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
ФКСБ
0'
17' Желтая карточка
Кордя Андрей
26' Желтая карточка
Catalin Hlistei
27' Желтая карточка
Крецу Валентин
1:0
39' Гол в свои ворота
Винисиус Пауло
41' Желтая карточка
Кырнац Николае
50'
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
4
Црепуля
Любян
23
Албу
Кристиан
17
Stefan
Panoiu
8
Кырнац
Николае
9
Бэлан
Адриан
94
Catalin
Hlistei
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
5
Крецу
Александру
77
Шербан
Сорин
9
Попеску
Октавиан
23
Попеску
Овидиу
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
10
Тэнасе
Флорин
7
Коман
Флоринел
Рапид Бухарест
ФКСБ

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэлан Адриан 2 0.4
2. Григоре Драгош 1 0.2
3. Stefan Panoiu 1 0.2
4. Белу Клаудиу 0 0
5. Црепуля Любян 0 0
6. Кырнац Николае 0 0
7. Rares Ilie 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попеску Октавиан 2 0.4
2. Кордя Андрей 1 0.2
3. Тэнасе Флорин 1 (1) 0.2
4. Моруцан Олимпиу 1 0.2
5. Стойка Янис 1 0.2

Карточки

Рапид Бухарест
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 2 0
2. Бэлан Адриан 2 0
3. Кырнац Николае 2 0
4. Белу Клаудиу 1 0
5. Албу Кристиан 1 0
6. Catalin Hlistei 1 0
7. Молдован Хорациу 1 0
8. Rares Ilie 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Коман Флоринел 2 0
2. Моруцан Олимпиу 2 0
3. Крецу Валентин 1 0
4. Кордя Андрей 1 0
5. Alexandru Marian Musi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Бухарест 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0 0
 ФКСБ 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Арджеш 0:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Миовени 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште
Миовени 1:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши Униря Слобозия 2:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Чиксереда Меркуря-Чук Глория Бузау 0:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:2 Рипенсия Тимишоара
ФКСБ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук
УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Ботошани 1:3 ФКСБ ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ ФКСБ 1:2 Сепси Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ

Последние игры между собой

Рапид Бухарест: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
ФКСБ: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест Первая лига Рапид Бухарест 1:3 ФКСБ Первая лига Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 Рапид Бухарест Первая лига
Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 Рапид Бухарест Дивизион А ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 0:1 ФКСБ Кубок Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ Дивизион А Рапид Бухарест 5:1 ФКСБ Дивизион А ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест Дивизион А ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ Дивизион А Рапид Бухарест 0:3 ФКСБ Дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 5 0 0 8 - 3 15
2. Рапид Бухарест 1:0 5 4 1 0 5 - 0 13
3. Университатя Крайова 10 4 1 5 12 - 13 13
4. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
5. ФКСБ 0:1 5 2 2 1 7 - 4 8
6. Вииторул Констанца 5 2 2 1 3 - 1 8
7. УТА Арад 5 2 2 1 4 - 3 8
8. Динамо Бухарест 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Волунтари 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Киндия Тырговиште 5 1 2 2 2 - 3 5
11. Арджеш 5 1 1 3 4 - 5 4
12. Газ-Метан Медиаш 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Сепси 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Миовени 4 1 0 3 2 - 5 3
15. Академика Клинчени 5 0 0 5 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 3 1 1 6 - 2 10
2. ЧФР Клуж 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Рапид Бухарест 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4. ФКСБ 0:1 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Динамо Бухарест 2 2 0 0 6 - 3 6
6. Вииторул Констанца 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Волунтари 3 2 0 1 3 - 2 6
8. УТА Арад 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Газ-Метан Медиаш 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Киндия Тырговиште 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Сепси 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Академика Клинчени 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Арджеш 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Ботошани 2 2 0 0 3 - 1 6
3. ЧФР Клуж 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Арджеш 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Миовени 2 1 0 1 2 - 2 3
6. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Университатя Крайова 5 1 0 4 6 - 11 3
8. Вииторул Констанца 3 0 2 1 0 - 1 2
9. ФКСБ 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Сепси 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 0 - 2 1
12. Динамо Бухарест 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Волунтари 2 0 0 2 2 - 6 0
15. Академика Клинчени 3 0 0 3 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 3 0 0
3. Университатя Крайова Густаво Важенин 2 0 1
4. Университатя Крайова William Baeten 2 0 1
5. ФКСБ Попеску Октавиан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Волунтари Тамаш Габриэль 3 0
2. Арджеш Меца Давид 3 0
3. Университатя Крайова Jeremy Huyghebaert 3 0
4. Университатя Крайова Вынэ Йонуц 3 0
5. УТА Арад Батха Идриз 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Giulesti-Valentin Stanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
ФКСБ
4.40
3.72
4.00
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Где смотреть матч Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ онлайн




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