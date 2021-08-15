Румыния: Первая лига 2021-2022
Рапид Бухарест
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Stadionul Giuleşti-Valentin Stănescu
ФКСБ
17' Желтая карточкаКордя Андрей
26' Желтая карточкаCatalin Hlistei
27' Желтая карточкаКрецу Валентин
1:0
39' Гол в свои воротаВинисиус Пауло
41' Желтая карточкаКырнац Николае
77
Белу
Клаудиу
99
Влад
Даниэл
77
Шербан
Сорин
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rares Ilie
-
13 Petre Goge
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
-
-
Главный тренер: Dinu Todoran
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
26'
27'
39'
1:0
41'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэлан Адриан
|2
|0.4
|2.
|Григоре Драгош
|1
|0.2
|3.
|Stefan Panoiu
|1
|0.2
|4.
|Белу Клаудиу
|0
|0
|5.
|Црепуля Любян
|0
|0
|6.
|Кырнац Николае
|0
|0
|7.
|Rares Ilie
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попеску Октавиан
|2
|0.4
|2.
|Кордя Андрей
|1
|0.2
|3.
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.2
|4.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.2
|5.
|Стойка Янис
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мораис Жуниор II
|2
|0
|2.
|Бэлан Адриан
|2
|0
|3.
|Кырнац Николае
|2
|0
|4.
|Белу Клаудиу
|1
|0
|5.
|Албу Кристиан
|1
|0
|6.
|Catalin Hlistei
|1
|0
|7.
|Молдован Хорациу
|1
|0
|8.
|Rares Ilie
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коман Флоринел
|2
|0
|2.
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|3.
|Крецу Валентин
|1
|0
|4.
|Кордя Андрей
|1
|0
|5.
|Alexandru Marian Musi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Бухарест
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|ФКСБ
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +10 =4 -6Арджеш 0:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Миовени 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште
Миовени 1:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши Униря Слобозия 2:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Чиксереда Меркуря-Чук Глория Бузау 0:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:2 Рипенсия Тимишоара
ФКСБ Последние 20 матчей: +9 =5 -6ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук
УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Ботошани 1:3 ФКСБ ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ ФКСБ 1:2 Сепси Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ
Последние игры между собой
Рапид Бухарест: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
ФКСБ: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 Рапид Бухарест Дивизион А ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 0:1 ФКСБ Кубок Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ Дивизион А Рапид Бухарест 5:1 ФКСБ Дивизион А ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест Дивизион А ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ Дивизион А Рапид Бухарест 0:3 ФКСБ Дивизион А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|8 - 3
|15
|2.
|Рапид Бухарест
|1:0
|5
|4
|1
|0
|5 - 0
|13
|3.
|Университатя Крайова
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|4.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|ФКСБ
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Вииторул Констанца
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|7.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|11.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Сепси
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Рапид Бухарест
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|ФКСБ
|0:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Динамо Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|6.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Волунтари
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|УТА Арад
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Киндия Тырговиште
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Сепси
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Арджеш
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Миовени
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Университатя Крайова
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|9.
|ФКСБ
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|12.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|15.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
|3.
|Университатя Крайова
|Густаво Важенин
|2
|0
|1
|4.
|Университатя Крайова
|William Baeten
|2
|0
|1
|5.
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|2.
|Арджеш
|Меца Давид
|3
|0
|3.
|Университатя Крайова
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|4.
|Университатя Крайова
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|5.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|3
|0