Румыния: Первая лига 2021-2022
Рапид Бухарест
1:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Giuleşti-Valentin Stănescu
ФКСБ
17' Желтая карточкаКордя Андрей
26' Желтая карточкаCatalin Hlistei
27' Желтая карточкаКрецу Валентин
1:0
39' Гол в свои воротаВинисиус Пауло
41' Желтая карточкаКырнац Николае
64' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
66' Желтая карточкаТэнасе Флорин
68' Желтая карточкаШербан Сорин
72' Желтая карточкаРадунович Ристо
83' Желтая карточкаМораис Жуниор
85' Вторая желтая карточкаШербан Сорин
85' Желтая карточкаБелу Клаудиу
85' Красная карточкаAntonio Sefer
77
Белу
Клаудиу
99
Влад
Даниэл
77
Шербан
Сорин
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rares Ilie
-
13 Petre Goge
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
-
-
Главный тренер: Dinu Todoran
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
26'
27'
39'
1:0
41'
66'
68'
72'
83'
85'
85'
85'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэлан Адриан
|2
|0.4
|2.
|Григоре Драгош
|1
|0.2
|3.
|Stefan Panoiu
|1
|0.2
|4.
|Белу Клаудиу
|0
|0
|5.
|Црепуля Любян
|0
|0
|6.
|Кырнац Николае
|0
|0
|7.
|Rares Ilie
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попеску Октавиан
|2
|0.4
|2.
|Кордя Андрей
|1
|0.2
|3.
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.2
|4.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.2
|5.
|Стойка Янис
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мораис Жуниор II
|3
|0
|2.
|Белу Клаудиу
|2
|0
|3.
|Бэлан Адриан
|2
|0
|4.
|Кырнац Николае
|2
|0
|5.
|Antonio Sefer
|0
|1
|6.
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|7.
|Албу Кристиан
|1
|0
|8.
|Catalin Hlistei
|1
|0
|9.
|Молдован Хорациу
|1
|0
|10.
|Rares Ilie
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шербан Сорин
|1
|1
|2.
|Коман Флоринел
|2
|0
|3.
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|4.
|Радунович Ристо
|1
|0
|5.
|Крецу Валентин
|1
|0
|6.
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|7.
|Кордя Андрей
|1
|0
|8.
|Alexandru Marian Musi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Бухарест
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|ФКСБ
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +10 =4 -6Арджеш 0:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Миовени 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште
Миовени 1:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши Униря Слобозия 2:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Чиксереда Меркуря-Чук Глория Бузау 0:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:2 Рипенсия Тимишоара
ФКСБ Последние 20 матчей: +9 =5 -6ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук
УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Ботошани 1:3 ФКСБ ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ ФКСБ 1:2 Сепси Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ
Последние игры между собой
Рапид Бухарест: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
ФКСБ: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 Рапид Бухарест Дивизион А ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 0:1 ФКСБ Кубок Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ Дивизион А Рапид Бухарест 5:1 ФКСБ Дивизион А ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест Дивизион А ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ Дивизион А Рапид Бухарест 0:3 ФКСБ Дивизион А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|8 - 3
|15
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|4
|1
|0
|5 - 0
|13
|3.
|Университатя Крайова
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|4.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|ФКСБ
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Вииторул Констанца
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|7.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|11.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Сепси
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|ФКСБ
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Динамо Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|6.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Волунтари
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|УТА Арад
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Киндия Тырговиште
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Сепси
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Арджеш
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Миовени
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Университатя Крайова
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|9.
|ФКСБ
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|12.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|15.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
|3.
|Университатя Крайова
|Густаво Важенин
|2
|0
|1
|4.
|Университатя Крайова
|William Baeten
|2
|0
|1
|5.
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|2.
|Арджеш
|Меца Давид
|3
|0
|3.
|Университатя Крайова
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|3
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Вынэ Йонуц
|3
|0