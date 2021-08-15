Второй тайм

98' ФКСБ владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Моруцан Олимпиу не смог попасть в створ ударом издали

97' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ

97' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Црепуля Любян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Штрафной исполнил Тэнасе Флорин , после его удара Horatiu Moldovan сделал классный сейв. Угловой

93' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Кристя Юлиан из команды ФКСБ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Белу Клаудиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Белу Клаудиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

85' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Antonio Sefer оказался удален с поля

85' Белу Клаудиу грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

85' УДАЛЕНИЕ! - Шербан Сорин получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля

83' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

83' Рефери не любит споров - именно за это Мораис Жуниор II сейчас получил желтую

81' Винисиус Пауло нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

81' Белу Клаудиу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' ФКСБ выполняет удар от ворот.

79' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

77' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Моруцан Олимпиу не смог попасть в створ ударом издали

74' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

72' Рефери не любит споров - именно за это Радунович Ристо сейчас получил желтую

70' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

70' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Шербан Сорин получил желтую карточку от судьи

68' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Албу Кристиан нанес удар головой, но Andrei Vlad спокойно отбил мяч.

66' Тэнасе Флорин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи

61' Тэнасе Флорин не смог попасть в створ ударом издали

61' ФКСБ выполняет удар от ворот.

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Мораис Жуниор II получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Мораис Жуниор II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Албу Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

59' Попеску Овидиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Тэнасе Флорин пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

57' Коман Флоринел из команды ФКСБ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

56' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

56' Матч возобновлен

56' Horatiu Moldovan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Мамут Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Отличные скиллы показывает Коман Флоринел , обводя своих соперников

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Ох, нехорошо это выглядит. Белу Клаудиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Белу Клаудиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Тэнасе Флорин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Бэлан Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' После штрафного удара,который нанес Коман Флоринел мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

51' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

50' Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Матч приостановлен из-за петард на поле

48' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Мамут Иван