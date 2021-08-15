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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Рапид Бухарест
1:0
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
17' Желтая карточка
Кордя Андрей
26' Желтая карточка
Catalin Hlistei
27' Желтая карточка
Крецу Валентин
1:0
39' Гол в свои ворота
Винисиус Пауло
41' Желтая карточка
Кырнац Николае
64' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
66' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
68' Желтая карточка
Шербан Сорин
72' Желтая карточка
Радунович Ристо
83' Желтая карточка
Мораис Жуниор
85' Вторая желтая карточка
Шербан Сорин
85' Желтая карточка
Белу Клаудиу
85' Красная карточка
Antonio Sefer
90'+8
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
4
Црепуля
Любян
23
Албу
Кристиан
17
Stefan
Panoiu
8
Кырнац
Николае
9
Бэлан
Адриан
94
Catalin
Hlistei
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
5
Крецу
Александру
77
Шербан
Сорин
9
Попеску
Октавиан
23
Попеску
Овидиу
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
10
Тэнасе
Флорин
7
Коман
Флоринел
Рапид Бухарест
ФКСБ

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэлан Адриан 2 0.4
2. Григоре Драгош 1 0.2
3. Stefan Panoiu 1 0.2
4. Белу Клаудиу 0 0
5. Црепуля Любян 0 0
6. Кырнац Николае 0 0
7. Rares Ilie 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попеску Октавиан 2 0.4
2. Кордя Андрей 1 0.2
3. Тэнасе Флорин 1 (1) 0.2
4. Моруцан Олимпиу 1 0.2
5. Стойка Янис 1 0.2

Карточки

Рапид Бухарест
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 3 0
2. Белу Клаудиу 2 0
3. Бэлан Адриан 2 0
4. Кырнац Николае 2 0
5. Antonio Sefer 0 1
6. Сэпунару Кристиан 1 0
7. Албу Кристиан 1 0
8. Catalin Hlistei 1 0
9. Молдован Хорациу 1 0
10. Rares Ilie 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Шербан Сорин 1 1
2. Коман Флоринел 2 0
3. Моруцан Олимпиу 2 0
4. Радунович Ристо 1 0
5. Крецу Валентин 1 0
6. Тэнасе Флорин 1 0
7. Кордя Андрей 1 0
8. Alexandru Marian Musi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Бухарест 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0 0
 ФКСБ 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Арджеш 0:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Миовени 0:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште
Миовени 1:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши Униря Слобозия 2:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Чиксереда Меркуря-Чук Глория Бузау 0:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:2 Рипенсия Тимишоара
ФКСБ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук
УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Ботошани 1:3 ФКСБ ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ ФКСБ 1:2 Сепси Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ

Последние игры между собой

Рапид Бухарест: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
ФКСБ: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест Первая лига Рапид Бухарест 1:3 ФКСБ Первая лига Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 Рапид Бухарест Первая лига
Рапид Бухарест 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 Рапид Бухарест Дивизион А ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 0:1 ФКСБ Кубок Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ Дивизион А Рапид Бухарест 5:1 ФКСБ Дивизион А ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест Дивизион А ФКСБ 1:2 Рапид Бухарест Дивизион А Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ Дивизион А Рапид Бухарест 0:3 ФКСБ Дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 5 0 0 8 - 3 15
2. Рапид Бухарест 5 4 1 0 5 - 0 13
3. Университатя Крайова 10 4 1 5 12 - 13 13
4. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
5. ФКСБ 5 2 2 1 7 - 4 8
6. Вииторул Констанца 5 2 2 1 3 - 1 8
7. УТА Арад 5 2 2 1 4 - 3 8
8. Динамо Бухарест 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Волунтари 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Киндия Тырговиште 5 1 2 2 2 - 3 5
11. Арджеш 5 1 1 3 4 - 5 4
12. Газ-Метан Медиаш 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Сепси 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Миовени 4 1 0 3 2 - 5 3
15. Академика Клинчени 5 0 0 5 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 3 1 1 6 - 2 10
2. ЧФР Клуж 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Рапид Бухарест 3 2 1 0 2 - 0 7
4. ФКСБ 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Динамо Бухарест 2 2 0 0 6 - 3 6
6. Вииторул Констанца 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Волунтари 3 2 0 1 3 - 2 6
8. УТА Арад 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Газ-Метан Медиаш 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Киндия Тырговиште 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Сепси 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Академика Клинчени 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Арджеш 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Ботошани 2 2 0 0 3 - 1 6
3. ЧФР Клуж 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Арджеш 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Миовени 2 1 0 1 2 - 2 3
6. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Университатя Крайова 5 1 0 4 6 - 11 3
8. Вииторул Констанца 3 0 2 1 0 - 1 2
9. ФКСБ 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Сепси 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 0 - 2 1
12. Динамо Бухарест 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Волунтари 2 0 0 2 2 - 6 0
15. Академика Клинчени 3 0 0 3 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 3 0 0
3. Университатя Крайова Густаво Важенин 2 0 1
4. Университатя Крайова William Baeten 2 0 1
5. ФКСБ Попеску Октавиан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Волунтари Тамаш Габриэль 3 0
2. Арджеш Меца Давид 3 0
3. Университатя Крайова Jeremy Huyghebaert 3 0
4. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 3 0
5. Университатя Крайова Вынэ Йонуц 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Giulesti-Valentin Stanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ онлайн




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