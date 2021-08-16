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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
 
Позже

Стадион:
Миовени
12
Эшану
Михай
24
Гиафер
Денис
6
Эхманн
Марко
27
Григоре
Рикардо
32
Крету
Джани
5
Рэуцэ
Александру
7
Филип
Стелиано
75
Амзар
Йонуц
38
Бани
Андрей
99
Молдовяну
Роберт
22
Сореску
Деян
68
Дукан
Рэзван
27
Guilherme
Gomes
Garutti
15
Скарлатаче
Адриан
25
Балаур
Ионуц
26
Dorinel
Oancea
23
Панаит
Андрей
11
Думитриу
Лучан
30
Сербаника
Даниел
10
Valentin
Cosereanu
90
Bogdan
Rusu
20
Бузьюк
Александру
Динамо Бухарест
Миовени

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сореску Деян 5 1.25
2. Михаю Андреас 1 0.25
3. Филип Стелиано 0 0
4. Молдовяну Роберт 0 0
5. Григоре Рикардо 0 0
6. Бани Андрей 0 0
Миовени
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bogdan Rusu 1 0.25
2. Думитриу Лучан 1 0.25
3. Бузьюк Александру 0 0
4. Stefan Blanaru 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Крету Джани 3 0
2. Филип Стелиано 2 0
3. Сореску Деян 2 0
4. Эшану Михай 2 0
5. Раду Йонуц 1 0
6. Нейкуцеску Михай 1 0
7. Гиафер Денис 1 0
Миовени
# Игрок      
1. Кристя Андрей 1 0
2. Bogdan Rusu 1 0
3. Балаур Ионуц 1 0
4. Думитриу Лучан 1 0
5. Guilherme Gomes Garutti 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Бухарест 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)
Миовени 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Волунтари
Галатасарай 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Арджеш 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Астра Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Политехника Яссы 1:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Астра 0:0 Динамо Бухарест Астра 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Арджеш
Миовени Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Миовени 0:1 ЧФР Клуж Сепси 1:2 Миовени Миовени 0:2 Рапид Бухарест Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени
Германнштадт 1:2 Миовени Миовени 0:0 Германнштадт Миовени 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 2:2 Миовени Миовени 1:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 2:2 Миовени Университатя Крайова 4:2 Миовени Рапид Бухарест 1:1 Миовени Миовени 4:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 1:5 Миовени Миовени 0:0 Чиксереда Меркуря-Чук Миовени 0:0 Университатя Крайова Миовени 5:1 Аэростар Бакау Петролул Плоешти 0:1 Миовени Университатя Крайова 1:2 Миовени Миовени 1:1 Комуна Реча

Последние игры между собой

Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Миовени: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Миовени 1:0 Динамо Бухарест Кубок Динамо Бухарест 4:1 Миовени Первая лига Миовени 0:1 Динамо Бухарест Дивизион А Миовени 1:0 Динамо Бухарест Дивизион А
Миовени 1:0 Динамо Бухарест Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 5 0 0 8 - 3 15
2. Рапид Бухарест 5 4 1 0 5 - 0 13
3. Ботошани 5 4 1 0 6 - 2 13
4. Университатя Крайова 10 4 1 5 12 - 13 13
5. ФКСБ 5 2 2 1 7 - 4 8
6. Вииторул Констанца 5 2 2 1 3 - 1 8
7. УТА Арад 5 2 2 1 4 - 3 8
8. Динамо Бухарест 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Волунтари 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Киндия Тырговиште 5 1 2 2 2 - 3 5
11. Арджеш 5 1 1 3 4 - 5 4
12. Сепси 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 4 - 7 4
14. Миовени 4 1 0 3 2 - 5 3
15. Академика Клинчени 5 0 0 5 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 3 1 1 6 - 2 10
2. ЧФР Клуж 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Рапид Бухарест 3 2 1 0 2 - 0 7
4. ФКСБ 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Динамо Бухарест 2 2 0 0 6 - 3 6
6. Вииторул Констанца 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Волунтари 3 2 0 1 3 - 2 6
8. УТА Арад 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Киндия Тырговиште 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Ботошани 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Газ-Метан Медиаш 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сепси 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Академика Клинчени 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Арджеш 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Рапид Бухарест 2 2 0 0 3 - 0 6
3. ЧФР Клуж 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Арджеш 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Миовени 2 1 0 1 2 - 2 3
6. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Университатя Крайова 5 1 0 4 6 - 11 3
8. Вииторул Констанца 3 0 2 1 0 - 1 2
9. ФКСБ 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Сепси 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 0 - 2 1
12. Динамо Бухарест 2 0 0 2 0 - 2 0
13. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Волунтари 2 0 0 2 2 - 6 0
15. Академика Клинчени 3 0 0 3 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 3 0 0
3. Университатя Крайова Густаво Важенин 2 0 1
4. Университатя Крайова William Baeten 2 0 1
5. ФКСБ Попеску Октавиан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Волунтари Тамаш Габриэль 3 0
2. Арджеш Меца Давид 3 0
3. Университатя Крайова Jeremy Huyghebaert 3 0
4. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 3 0
5. Университатя Крайова Вынэ Йонуц 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Миовени
2.50
3.25
2.95
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Где смотреть матч Динамо Бухарест - Миовени онлайн




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