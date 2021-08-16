Румыния: Первая лига 2021-2022
Динамо Бухарест
Позже
Стадион: Центральный стадион Динамо
Миовени
12
Эшану
Михай
24
Гиафер
Денис
32
Крету
Джани
75
Амзар
Йонуц
38
Бани
Андрей
22
Сореску
Деян
68
Дукан
Рэзван
25
Балаур
Ионуц
90
Bogdan
Rusu
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Амзар ЙонуцПолузащитник
-
38 Бани АндрейНападающий
- Нападающий
-
22 Сореску ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
-
15 Стан КлаудиуПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 David Tone
-
-
-
Главный тренер: Dario Bonetti
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Emanuel Dat
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сореску Деян
|5
|1.25
|2.
|Михаю Андреас
|1
|0.25
|3.
|Филип Стелиано
|0
|0
|4.
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|5.
|Григоре Рикардо
|0
|0
|6.
|Бани Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bogdan Rusu
|1
|0.25
|2.
|Думитриу Лучан
|1
|0.25
|3.
|Бузьюк Александру
|0
|0
|4.
|Stefan Blanaru
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крету Джани
|3
|0
|2.
|Филип Стелиано
|2
|0
|3.
|Сореску Деян
|2
|0
|4.
|Эшану Михай
|2
|0
|5.
|Раду Йонуц
|1
|0
|6.
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|7.
|Гиафер Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристя Андрей
|1
|0
|2.
|Bogdan Rusu
|1
|0
|3.
|Балаур Ионуц
|1
|0
|4.
|Думитриу Лучан
|1
|0
|5.
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Бухарест
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Миовени
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +7 =3 -10Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Волунтари
Галатасарай 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште Арджеш 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Астра Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Политехника Яссы 1:2 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Газ-Метан Медиаш 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 УТА Арад Астра 0:0 Динамо Бухарест Астра 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Арджеш
Миовени Последние 20 матчей: +8 =8 -4Миовени 0:1 ЧФР Клуж Сепси 1:2 Миовени Миовени 0:2 Рапид Бухарест Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени
Германнштадт 1:2 Миовени Миовени 0:0 Германнштадт Миовени 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 2:2 Миовени Миовени 1:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 2:2 Миовени Университатя Крайова 4:2 Миовени Рапид Бухарест 1:1 Миовени Миовени 4:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 1:5 Миовени Миовени 0:0 Чиксереда Меркуря-Чук Миовени 0:0 Университатя Крайова Миовени 5:1 Аэростар Бакау Петролул Плоешти 0:1 Миовени Университатя Крайова 1:2 Миовени Миовени 1:1 Комуна Реча
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Миовени: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|8 - 3
|15
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|4
|1
|0
|5 - 0
|13
|3.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|Университатя Крайова
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|5.
|ФКСБ
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Вииторул Констанца
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|7.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|11.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|12.
|Сепси
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|ФКСБ
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Динамо Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|6.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Волунтари
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|УТА Арад
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Киндия Тырговиште
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сепси
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Арджеш
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Миовени
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Университатя Крайова
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|9.
|ФКСБ
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|12.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Волунтари
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|15.
|Академика Клинчени
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
|3.
|Университатя Крайова
|Густаво Важенин
|2
|0
|1
|4.
|Университатя Крайова
|William Baeten
|2
|0
|1
|5.
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|2.
|Арджеш
|Меца Давид
|3
|0
|3.
|Университатя Крайова
|Jeremy Huyghebaert
|3
|0
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|3
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Вынэ Йонуц
|3
|0