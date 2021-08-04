Франция: Лига 1 2021-2022
Брест
Позже
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
ПСЖ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кардона Ирвин
|1
|0.5
|2.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.5
|3.
|Онора Франк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икарди Мауро
|2
|1
|2.
|Мбаппе Килиан
|1
|0.5
|3.
|Дракслер Юлиан
|1
|0.5
|4.
|Сарабия Пабло
|1
|0.5
|5.
|Хакими Ашраф
|1
|0.5
|6.
|Эррера Андер
|0
|0
|7.
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Онора Франк
|1
|0
|2.
|Маньетти Уго
|1
|0
|3.
|Брассье Лилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|2.
|Икарди Мауро
|1
|0
|3.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|4.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|5.
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|ПСЖ
|16.67% (1)
|66.67% (4)
|0
|0
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +3 =7 -10Брест 1:1 Ренн Лион 1:1 Брест Брест 1:2 Мальорка Плабеннек 2:4 Брест
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 10
ПСЖ: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|2.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|0
|3.
|Ланс
|Фофана Секо
|2
|0
|0
|4.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|2
|0
|0
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
|4.
|Труа
|Каборе Исса
|1
|1
|5.
|Реймс
|Кафаро Матьё
|2
|0
Прогнозы на матч Брест - ПСЖ
Исход игры
Брест
0% (0)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
100% (47)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (33)
Меньше
26.67% (12)
Обе команды забьют
Да
53.33% (24)
Нет
46.67% (21)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
27.7% (13)
0:2 ПСЖ
23.4% (11)
1:3 ПСЖ
21.3% (10)
0:3 ПСЖ
17% (8)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!