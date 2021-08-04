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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардона Ирвин 1 0.5
2. Ле Дуарон Жереми 1 0.5
3. Онора Франк 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икарди Мауро 2 1
2. Мбаппе Килиан 1 0.5
3. Дракслер Юлиан 1 0.5
4. Сарабия Пабло 1 0.5
5. Хакими Ашраф 1 0.5
6. Эррера Андер 0 0
7. Диалло Абду 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Онора Франк 1 0
2. Маньетти Уго 1 0
3. Брассье Лилиан 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Сарабия Пабло 1 0
2. Икарди Мауро 1 0
3. Кимпембе Преснел 1 0
4. Хакими Ашраф 1 0
5. Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 ПСЖ 16.67% (1) 66.67% (4) 0 0 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Брест 1:1 Ренн Лион 1:1 Брест Брест 1:2 Мальорка Плабеннек 2:4 Брест
Брест 1:3 Нант Брест 2:3 Лорьян Генгам 2:2 Брест Брест 0:2 ПСЖ Монпелье 0:0 Брест Ницца 3:2 Брест Брест 1:4 Нант Сент-Этьен 1:2 Брест Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ Севилья 2:2 ПСЖ
ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария

Последние игры между собой

Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 10
ПСЖ: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 0
Брест 0:2 ПСЖ Лига 1 Брест 0:3 ПСЖ Кубок ПСЖ 3:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 ПСЖ Лига 1
Брест 2:5 ПСЖ Кубок ПСЖ 3:1 Брест Лига 1 Брест 0:3 ПСЖ Лига 1 Брест 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Брест Лига 1 Брест 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Брест Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Клермон Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Нант Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Реймс Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Ланс Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Ренн Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Брест Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Монпелье Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Метц Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Лион Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Лилль Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
19. Труа Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
14. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ланс Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
2. Клермон Байо Мохамед 3 0 0
3. Ланс Фофана Секо 2 0 0
4. ПСЖ Икарди Мауро 2 0 0
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Марсель Балерди Леонардо 1 1
4. Труа Каборе Исса 1 1
5. Реймс Кафаро Матьё 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брест - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2021, осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Брест 0% (0)
    X 0% (0)
    ПСЖ 100% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    ПСЖ
    12.47
    7.10
    1.26
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Брест - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Брест - ПСЖ

    Исход игры
    Брест
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    100% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (33)
    Меньше
    26.67% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    53.33% (24)
    Нет
    46.67% (21)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    27.7% (13)
    0:2 ПСЖ
    23.4% (11)
    1:3 ПСЖ
    21.3% (10)
    0:3 ПСЖ
    17% (8)
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