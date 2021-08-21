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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
0:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Альтах
0'
13' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
28' Желтая карточка
Вриони Джакомо
37' Желтая карточка
Leon Klassen
44' Желтая карточка
Felix Strauss
59'
13
Ожегович
Беньямин
21
Рогель
Жан
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
3
Leon
Klassen
20
Ансельм
Тобиас
6
Пецос
Атанасиос
10
Блуме
Брор
9
Вриони
Джакомо
7
Забитцер
Томас
13
Касали
Тино
14
Мишиц
Самуэль
18
Цвишенбруггер
Ян
2
Дабанлы
Беркай
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
10
Райтер
Доминик
27
Хаудум
Штефан
4
Felix
Strauss
16
Шрайнер
Эммануэль
30
Крижман
Санди
9
Нухиу
Атдхи
Сваровски Тироль
5-3-2
Альтах
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вриони Джакомо 2 (1) 0.4
2. Кох Фабиан 1 0.2
3. Ансельм Тобиас 1 0.2
4. Авуджа Максим 1 0.2
5. Leon Klassen 0 0
6. Рогель Жан 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крижман Санди 1 0.2
2. Хаудум Штефан 1 0.2
3. Нуссбаумер Даниэль 1 0.2
4. Турнвальд Мануэль 1 0.2
5. Нухиу Атдхи 1 (1) 0.2
6. Нетцер Филипп 0 0
7. Райтер Доминик 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Пецос Атанасиос 2 0
2. Вриони Джакомо 2 0
3. Кох Фабиан 1 0
4. Бехоунек Рафаэл 1 0
5. Мюллер Валентино 1 0
6. Забитцер Томас 1 0
7. Авуджа Максим 1 0
8. Ансельм Тобиас 1 0
9. Leon Klassen 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Нухиу Атдхи 2 0
2. Цвишенбруггер Ян 2 0
3. Дабанлы Беркай 2 0
4. Хаудум Штефан 2 0
5. Felix Strauss 2 0
6. Нетцер Филипп 1 0
7. Крижман Санди 1 0
8. Майлингер Марко 1 0
9. Нуссбаумер Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Альтах 0 40% (2) 0 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира
Леобендорф 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Штурм ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль Штурм 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Штурм Адмира 1:1 Сваровски Тироль
Альтах Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Альтах 2:1 Рапид Вена Штурм 3:1 Альтах Хартберг 1:2 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК
Кальсдорф 2:1 Альтах Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Альтах: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Сваровски Тироль 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:2 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Сваровски Тироль Бундеслига
Сваровски Тироль 0:4 Альтах Бундеслига Альтах 3:2 Сваровски Тироль Бундеслига Альтах 1:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 2:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 3:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 4:0 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Сваровски Тироль 3:1 Альтах Товарищеские матчи Сваровски Тироль 2:4 Альтах Кубок Австрии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Штурм 4 3 0 1 11 - 6 9
3. Рид 4 2 1 1 6 - 10 7
4. Альтах 0:0 5 2 1 2 5 - 6 7
5. Аустрия Клагенфурт 1:1 5 1 3 1 7 - 10 6
6. ЛАСК 4 1 2 1 4 - 5 5
7. Сваровски Тироль 0:0 5 0 5 0 5 - 5 5
8. Вольфсбергер 2:0 5 1 2 2 6 - 10 5
9. Хартберг 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Рапид Вена 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Адмира 0:2 5 1 1 3 6 - 6 4
12. Аустрия Вена 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 3 2 1 0 9 - 2 7
2. Рид 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Вольфсбергер 2:0 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Аустрия Клагенфурт 1:1 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Адмира 0:2 2 1 0 1 4 - 1 3
6. Рапид Вена 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Штурм 2 1 0 1 4 - 4 3
8. Альтах 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сваровски Тироль 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Аустрия Вена 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Хартберг 2 0 1 1 2 - 3 1
12. ЛАСК 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Штурм 2 2 0 0 7 - 2 6
3. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Альтах 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
5. Хартберг 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Сваровски Тироль 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Аустрия Клагенфурт 1:1 3 0 2 1 2 - 6 2
8. Рапид Вена 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вольфсбергер 2:0 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Рид 2 0 1 1 2 - 8 1
11. Адмира 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1
12. Аустрия Вена 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 0
3. Хартберг Тадич Дарио 3 1 1
4. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 3 0 0
5. Хартберг Хорват Саша 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
3. Хартберг Хайль Юрген 3 0
4. Ред Булл Зальцбург Капальдо Николас 3 0
5. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Felix Strauss получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Leon Klassen получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Вриони Джакомо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Бехоунек Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Альтах
1.95
4.00
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сваровски Тироль 0:0 Альтах онлайн




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