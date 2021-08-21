Австрия: Бундеслига 2021-2022
Сваровски Тироль
0:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Тиволи Ной
Альтах
13' Желтая карточкаБехоунек Рафаэл
28' Желтая карточкаВриони Джакомо
37' Желтая карточкаLeon Klassen
44' Желтая карточкаFelix Strauss
21
Рогель
Жан
24
Кох
Фабиан
10
Блуме
Брор
13
Касали
Тино
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Рогель ЖанЗащитник
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Mario Andric
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
13'
28'
37'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вриони Джакомо
|2 (1)
|0.4
|2.
|Кох Фабиан
|1
|0.2
|3.
|Ансельм Тобиас
|1
|0.2
|4.
|Авуджа Максим
|1
|0.2
|5.
|Leon Klassen
|0
|0
|6.
|Рогель Жан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крижман Санди
|1
|0.2
|2.
|Хаудум Штефан
|1
|0.2
|3.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.2
|4.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.2
|5.
|Нухиу Атдхи
|1 (1)
|0.2
|6.
|Нетцер Филипп
|0
|0
|7.
|Райтер Доминик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пецос Атанасиос
|2
|0
|2.
|Вриони Джакомо
|2
|0
|3.
|Кох Фабиан
|1
|0
|4.
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|5.
|Мюллер Валентино
|1
|0
|6.
|Забитцер Томас
|1
|0
|7.
|Авуджа Максим
|1
|0
|8.
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|9.
|Leon Klassen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нухиу Атдхи
|2
|0
|2.
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|3.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|4.
|Хаудум Штефан
|2
|0
|5.
|Felix Strauss
|2
|0
|6.
|Нетцер Филипп
|1
|0
|7.
|Крижман Санди
|1
|0
|8.
|Майлингер Марко
|1
|0
|9.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|Альтах
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =9 -6Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира
Леобендорф 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Штурм ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль Штурм 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Штурм Адмира 1:1 Сваровски Тироль
Альтах Последние 20 матчей: +7 =4 -9Альтах 2:1 Рапид Вена Штурм 3:1 Альтах Хартберг 1:2 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК
Кальсдорф 2:1 Альтах Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Альтах: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Сваровски Тироль 0:4 Альтах Бундеслига Альтах 3:2 Сваровски Тироль Бундеслига Альтах 1:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 2:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 3:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 4:0 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Сваровски Тироль 3:1 Альтах Товарищеские матчи Сваровски Тироль 2:4 Альтах Кубок Австрии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Штурм
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|Рид
|4
|2
|1
|1
|6 - 10
|7
|4.
|Альтах
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|6.
|ЛАСК
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|7.
|Сваровски Тироль
|0:0
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|8.
|Вольфсбергер
|2:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|9.
|Хартберг
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Адмира
|0:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|12.
|Аустрия Вена
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Рид
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Вольфсбергер
|2:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Адмира
|0:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|6.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Альтах
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Аустрия Вена
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|ЛАСК
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Альтах
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Сваровски Тироль
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|8.
|Рапид Вена
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вольфсбергер
|2:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Рид
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|11.
|Адмира
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|0
|3.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|1
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|3
|0
|0
|5.
|Хартберг
|Хорват Саша
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|3.
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Капальдо Николас
|3
|0
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|3
|0