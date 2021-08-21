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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
0:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Ланс
0'
0:1
52' Гол
Ганаго Игнатиус
55'
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
21
Павлович
Страхиня
12
Кайо
Энрике
17
Головин
Александр
8
Чуамени
Орельен
11
Лукас
Жан
27
Дьятта
Крепен
37
Диоп
Софьян
10
Бен-Йеддер
Виссам
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
3
Мачадо
Дейвер
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флориан
9
Ганаго
Игнатиус
Монако
4-4-1-1
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

46'
 
Франковски Пшемыслав
Мачадо Дейвер
52'
0:1
Ганаго Игнатиус
(Клаусс Жонатан)

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Желсон Мартиньш 1 0.33
2. Кайо Энрике 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фофана Секо 2 0.67
2. Ганаго Игнатиус 1 0.33
3. Франковски Пшемыслав 0 0
4. Банза Симон 0 0
5. Клаусс Жонатан 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Фолланд Кевин 1 0
2. Якобс Исмаил 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Фофана Секо 1 0
2. Мачадо Дейвер 1 0
3. Медина Факундо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 100% (1) 0 0 0 0 0
 Ланс 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант
Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц
Ланс Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Ланс 2:2 Сент-Этьен Ренн 1:1 Ланс Ланс 4:1 Удинезе Ланс 2:1 Реймс
Ланс 2:2 Гавр Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:1 Стандард Ланс 0:0 Монако Бордо 3:0 Ланс Ланс 0:3 Лилль ПСЖ 2:1 Ланс Ланс 2:1 Ним Брест 1:1 Ланс Ланс 4:1 Лорьян Ланс 1:1 Лион Страсбург 1:2 Ланс Ланс 2:2 Метц Ред Стар (Франция) 3:2 Ланс Сент-Этьен 2:3 Ланс Анже 2:2 Ланс

Последние игры между собой

Монако: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 3
Ланс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 9
Ланс 0:0 Монако Лига 1 Монако 0:3 Ланс Лига 1 Ланс 0:3 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1
Монако 6:0 Ланс Кубок Монако 2:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:4 Монако Лига 2 Монако 2:2 Ланс Лига 2 Ланс 2:2 Монако Лига 2 Монако 1:1 Ланс Лига 1 Монако 1:0 Ланс Кубок лиги Ланс 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ланс Кубок Ланс 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 0:0 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Монако 1:2 Ланс Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Клермон Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ланс 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Ницца Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Нант Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Лорьян Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Ренн Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Монпелье Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Метц Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Лион Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Лилль Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
18. Монако 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Труа Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Страсбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ланс 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ницца Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Метц Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Монако 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Бордо Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Ланс 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Анже Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лорьян Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Реймс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Лилль Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Монако 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
2. Клермон Байо Мохамед 3 0 0
3. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
4. Ланс Фофана Секо 2 0 0
5. ПСЖ Икарди Мауро 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лион Корне Максвелл 1 1
3. Марсель Балерди Леонардо 1 1
4. Труа Каборе Исса 1 1
5. Реймс Кафаро Матьё 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Нет, с такой игрой "Монако" только бороться за попадание в Лигу конференций. Даже, если учитывать экономию сил для "Шахтёра". 
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!  ГАНАГО!!! Ответная атака "Ланса", Павлович грубо ошибся на правом фланге, из-под него вынырнул Ганаго, ворвался в штрафную и с острого угла пробил по воротам. Нюбель под мышкой пропустил этот мяч, который предательски перекатился через линию ворот - медленно и изящно. 
  • 51'
    Головин сам пробил со стандарта. Получился весьма плотный удар, мяч пошёл на взлёт, поэтому Жан-Луи Лека осталось лишь проводить его глазами на трибуны. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Бен-Йеддер завалили недалеко от чужой штрафной площади. Какута завалил Виссама, весьма опасный стандарт. 
  • 49'
    Жан Лукас сейчас на своей половине поля перехватил мяч, не позволив оппонентам даже приблизиться к штрафной. 
  • 48'
    С первых минут вперёд пошли хозяева поля, видна чёткая установка Ковача, что вопросы по итогу матча надо решать заранее. 
  • 47'
    Головин выводил сейчас на оперативный простор Диопа, только передачу сделал посредственную, добраться до мяча было нереально. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Замена
    46'
    Франковски вышел на поле вместо Мачадо. Замена была проведена в перерыве.
  • Команды вышли на поле!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв!
  • Опасный момент
    45'
    Жан Лукас сейчас сделал проникающий пас низом по центру ворот, Диоп, казалось, вырывался один на один, но запутался в ногах. Какой момент опасный был!
  • 45'
    Две минуты добавил главный судья. Придётся посмотреть ещё, скоростей нет...
  • 44'
    Дьятта на бровке не успел добраться до мяча. Атака "Монако" через левый фланг завершилась ничем. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Клаусс извинился сейчас за очень жёсткую игру в атаке, обошлось без жёлтой карточки. 
  • 42'
    Бен-Йеддер справа ворвался в штрафную, сделал передачу на Головина, который из-под сумасшедшей опеки пробить не смог - очень динамичный эпизод был. 
  • 41'
    Последовала навесная подача, Нюбель забрал мяч в высоком прыжке. Тоже у него работы мало, даже не привозит сейчас. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Жан Лукас в корпус сыграл сейчас, соперник бежал просто сзади, не трогал никого. До ворот далеко, стандарт. 
  • 40'
    Хоть в атаках участвует Головин, особой пользы, увы, сегодня от Александра пока нет. Будем надеяться, что разогреется Саша.
  • 39'
    Жан Лукас издали пробил по воротам. Лека погасил скорость мяча, а потом забрал в руки. Впрочем, во вратаря летело, поэтому ничего криминального. 
  • 38'
    Некоторые говорили, что "Монако" в этом сезоне будет как минимум в тройке. Пока на тройку тянет игра команды, причём не место, а оценка. 
  • 37'
    Чуамени завалили в центре поля, Орельен недовольно показал арбитру, что он сильно расстроен таким положением дел. 
  • 36'
    Диоп не сумел догнать мяч до лицевой линии. Удар от ворот нас ожидает. 
  • 35'
    Головин в течение минуты подал два угловых. Первый, думаю, вы поняли, чем завершился. А после подачи второго на дальний угол вратарской последовал вынос защитником. 
  • 33'
    Клаусс справа сделал передачу-прострел в штрафную, Павлович был на месте и не дал добраться до мяча никому из оппонентов. 
  • 31'
    Павлович подстраховал Энрике, после того, как Кайо подарил мяч сопернику. Стали с большим умом играть в обороне хозяева. 
  • 30'
    Жан-Луи Лека забрал верховой мяч, вовремя и грамотно выбрав позицию. 
  • 29'
    Головин и Бен-Йеддер сейчас пробовали на двоих сообразить с помощью проникающей передачи, реализовать не получилось - ушло за лицевую.  
  • 28'
    Павлович не дальше Нюбеля ушёл. Получил мяч в штрафной, решил пойти ещё в обводку, когда не было никакой страховки. На линии штрафной его завалили, повезло ещё, что не просто мяч отняли. 
  • 27'
    Если кто-то говорит. что в Европе футбол лучше нашего по динамике, то это не всегда так. Сегодня явно можно сказать, что наш футбол повеселее. 
  • 26'
    Агилар получил небольшое повреждение после того, как прокинул мяч мимо соперника. Впрочем, сам Рубен смог подняться. 
  • 25'
    Матч возобновился. Лека явно не в самом лучшем положении - приходится играть против солнца, да ещё жара.
  • Судья
    24'
    Пауза на водопой у нас, Ковач пошёл вносить коррективы. 
  • 23'
    Скорости как-то немного спали у нас, хозяева поля понимают, что если сейчас не отодвинуть игру от своих ворот, то могут быть неприятности. 
  • 22'
    Я вот всё думаю. Нюбель просто столько уже пижонит на воротах, почему Ковач не применяет к нему санкции? Понятно, что техничный вратарь - это проблема, но сколько уже можно таких чудес?
  • 21'
    На дальнюю штангу пошла передача, Сотока попробовал пробить - тщетно, мяч полетел совсем не туда, куда было прицеливание. 
  • Угловой
    20'
    Последовал удар после навеса, Дисаси головой перевёл мяч на ещё один угловой. 
  • Угловой
    19'
    Агилар головой выбил мяч за лицевую после навесной передачи Клаусса. Не было других безопасных вариантов. 
  • Опасный момент
    18'
    Нюбель поиграл в пас с Павловичем, получил мяч назад и выбил его на соперника на линию штрафной. Едва мяч после этого не влетел в створ, со штангой прошло. 
  • 17'
    Чуамени пробил издали по воротам, получилось ближе к угловому флажку, чем в створ ворот. На этом история закончилась, а Ковач явно недоволен. 
  • 16'
    Медина теперь уже прочитал возможное развитие атаки "Монако", вовремя перекрыв кислород. Пришлось назад возвращаться хозяевам поля. 
  • 15'
    Агилар сейчас отработал в обороне, перехватив мяч после передачи соперника, не позволив обострить ситуацию в штрафной. 
  • Травма, повреждение
    12'
    Головин сделал проникающую передачу в штрафную, защитники смотри разобраться с опасностью, Лукаса в итоге завалили. Требуется помощь врачей. Нарушения правил не было. 
  • 10'
    Матч протекает очень неплохо для тех, кто хотел бы поспать. Да, очень душно у нас, жара. Придётся с этим бороться тоже. 
  • 9'
    "Ланс", кстати, тоже не торопится. У команды явно есть ставка на контратаки, а менять тактику по ходу игры команда не хочет.
  • 7'
    Активно болельщики поддерживают свою команду, а "Монако" явно играет на энергосбережении, им предстоит сложный матч в Лиге чемпионов. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Дьятта на левом фланге заработал право на стандарт. Головин подал в центре штрафной, оттуда мяч был выбит. 
  • 5'
    Головин получил мяч, увидел открывание Бен-Йеддера, которому сразу же попробовал сделать пас. Не суждено было пройти этой передаче. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Пожелаем командам удачи!
  • Второй тайм
  • 55'
    Контроль мяча: Монако: 64%, Ланс: 36%.
  • 55'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    54'
    Дансо Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 52'
    Клаусс Жонатан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Ганаго Игнатиус забивает с правой ноги!
  • 51'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 51'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 51'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 51'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 51'
    Головин Александр решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    50'
    Сотока Флориан наказан за толчок Бен-Йеддер Виссам
  • 50'
    Контроль мяча: Монако: 63%, Ланс: 37%.
  • 49'
    Монако пытается что-то создать.
  • 49'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 49'
    Монако пытается что-то создать.
  • 49'
    Монако пытается что-то создать.
  • 48'
    Монако контролирует мяч.
  • 48'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 48'
    Ланс контролирует мяч.
  • 48'
    Монако пытается что-то создать.
  • 47'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Монако контролирует мяч.
  • 46'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Головин Александр из команды Монако навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 46'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Тактическая замена. Мачадо Дейвер уходит с поля и его заменяет Франковски Пшемыслав
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Монако 0:1 Ланс онлайн


Прогнозы на матч Монако 0:1 Ланс

Исход игры
Монако
85.9% (116)
Ничья
13.3% (18)
Ланс
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.65% (78)
Меньше
41.35% (55)
Обе команды забьют
Да
69.17% (92)
Нет
30.83% (41)
Популярный счёт
2:1 Монако
51.1% (69)
1:0 Монако
14.1% (19)
2:0 Монако
14.1% (19)
1:1 Ничья
11.1% (15)
3:1 Монако
3% (4)
4:2 Монако
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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