Жан Лукас сейчас на своей половине поля перехватил мяч, не позволив оппонентам даже приблизиться к штрафной.

Головин сам пробил со стандарта. Получился весьма плотный удар, мяч пошёл на взлёт, поэтому Жан-Луи Лека осталось лишь проводить его глазами на трибуны.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ГАНАГО!!! Ответная атака "Ланса", Павлович грубо ошибся на правом фланге, из-под него вынырнул Ганаго, ворвался в штрафную и с острого угла пробил по воротам. Нюбель под мышкой пропустил этот мяч, который предательски перекатился через линию ворот - медленно и изящно.

Нет, с такой игрой "Монако" только бороться за попадание в Лигу конференций. Даже, если учитывать экономию сил для "Шахтёра".

Франковски вышел на поле вместо Мачадо. Замена была проведена в перерыве.

Головин выводил сейчас на оперативный простор Диопа, только передачу сделал посредственную, добраться до мяча было нереально.

Первый тайм

— Свисток на перерыв!

45' Жан Лукас сейчас сделал проникающий пас низом по центру ворот, Диоп, казалось, вырывался один на один, но запутался в ногах. Какой момент опасный был!

45' Две минуты добавил главный судья. Придётся посмотреть ещё, скоростей нет...

44' Дьятта на бровке не успел добраться до мяча. Атака "Монако" через левый фланг завершилась ничем.

43' Клаусс извинился сейчас за очень жёсткую игру в атаке, обошлось без жёлтой карточки.

42' Бен-Йеддер справа ворвался в штрафную, сделал передачу на Головина, который из-под сумасшедшей опеки пробить не смог - очень динамичный эпизод был.

41' Последовала навесная подача, Нюбель забрал мяч в высоком прыжке. Тоже у него работы мало, даже не привозит сейчас.

41' Жан Лукас в корпус сыграл сейчас, соперник бежал просто сзади, не трогал никого. До ворот далеко, стандарт.

40' Хоть в атаках участвует Головин, особой пользы, увы, сегодня от Александра пока нет. Будем надеяться, что разогреется Саша.

39' Жан Лукас издали пробил по воротам. Лека погасил скорость мяча, а потом забрал в руки. Впрочем, во вратаря летело, поэтому ничего криминального.

38' Некоторые говорили, что "Монако" в этом сезоне будет как минимум в тройке. Пока на тройку тянет игра команды, причём не место, а оценка.

37' Чуамени завалили в центре поля, Орельен недовольно показал арбитру, что он сильно расстроен таким положением дел.

36' Диоп не сумел догнать мяч до лицевой линии. Удар от ворот нас ожидает.

35' Головин в течение минуты подал два угловых. Первый, думаю, вы поняли, чем завершился. А после подачи второго на дальний угол вратарской последовал вынос защитником.

33' Клаусс справа сделал передачу-прострел в штрафную, Павлович был на месте и не дал добраться до мяча никому из оппонентов.

31' Павлович подстраховал Энрике, после того, как Кайо подарил мяч сопернику. Стали с большим умом играть в обороне хозяева.

30' Жан-Луи Лека забрал верховой мяч, вовремя и грамотно выбрав позицию.

29' Головин и Бен-Йеддер сейчас пробовали на двоих сообразить с помощью проникающей передачи, реализовать не получилось - ушло за лицевую.

28' Павлович не дальше Нюбеля ушёл. Получил мяч в штрафной, решил пойти ещё в обводку, когда не было никакой страховки. На линии штрафной его завалили, повезло ещё, что не просто мяч отняли.

27' Если кто-то говорит. что в Европе футбол лучше нашего по динамике, то это не всегда так. Сегодня явно можно сказать, что наш футбол повеселее.

26' Агилар получил небольшое повреждение после того, как прокинул мяч мимо соперника. Впрочем, сам Рубен смог подняться.

25' Матч возобновился. Лека явно не в самом лучшем положении - приходится играть против солнца, да ещё жара.

24' Пауза на водопой у нас, Ковач пошёл вносить коррективы.

23' Скорости как-то немного спали у нас, хозяева поля понимают, что если сейчас не отодвинуть игру от своих ворот, то могут быть неприятности.

22' Я вот всё думаю. Нюбель просто столько уже пижонит на воротах, почему Ковач не применяет к нему санкции? Понятно, что техничный вратарь - это проблема, но сколько уже можно таких чудес?

21' На дальнюю штангу пошла передача, Сотока попробовал пробить - тщетно, мяч полетел совсем не туда, куда было прицеливание.

20' Последовал удар после навеса, Дисаси головой перевёл мяч на ещё один угловой.

19' Агилар головой выбил мяч за лицевую после навесной передачи Клаусса. Не было других безопасных вариантов.

18' Нюбель поиграл в пас с Павловичем, получил мяч назад и выбил его на соперника на линию штрафной. Едва мяч после этого не влетел в створ, со штангой прошло.

17' Чуамени пробил издали по воротам, получилось ближе к угловому флажку, чем в створ ворот. На этом история закончилась, а Ковач явно недоволен.

16' Медина теперь уже прочитал возможное развитие атаки "Монако", вовремя перекрыв кислород. Пришлось назад возвращаться хозяевам поля.

15' Агилар сейчас отработал в обороне, перехватив мяч после передачи соперника, не позволив обострить ситуацию в штрафной.

12' Головин сделал проникающую передачу в штрафную, защитники смотри разобраться с опасностью, Лукаса в итоге завалили. Требуется помощь врачей. Нарушения правил не было.

10' Матч протекает очень неплохо для тех, кто хотел бы поспать. Да, очень душно у нас, жара. Придётся с этим бороться тоже.

9' "Ланс", кстати, тоже не торопится. У команды явно есть ставка на контратаки, а менять тактику по ходу игры команда не хочет.

7' Активно болельщики поддерживают свою команду, а "Монако" явно играет на энергосбережении, им предстоит сложный матч в Лиге чемпионов.

6' Дьятта на левом фланге заработал право на стандарт. Головин подал в центре штрафной, оттуда мяч был выбит.

5' Головин получил мяч, увидел открывание Бен-Йеддера, которому сразу же попробовал сделать пас. Не суждено было пройти этой передаче.