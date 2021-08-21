Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
52' ГолГанаго Игнатиус
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Каюзак ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кошта ДавидНападающий
-
23 Банза СимонНападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
52'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.33
|2.
|Кайо Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фофана Секо
|2
|0.67
|2.
|Ганаго Игнатиус
|1
|0.33
|3.
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|4.
|Банза Симон
|0
|0
|5.
|Клаусс Жонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|2.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Секо
|1
|0
|2.
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|3.
|Медина Факундо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Ланс
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +12 =3 -5Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант
Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц
Ланс Последние 20 матчей: +6 =9 -5Ланс 2:2 Сент-Этьен Ренн 1:1 Ланс Ланс 4:1 Удинезе Ланс 2:1 Реймс
Последние игры между собой
Монако: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 3
Ланс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 9
Монако 6:0 Ланс Кубок Монако 2:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:4 Монако Лига 2 Монако 2:2 Ланс Лига 2 Ланс 2:2 Монако Лига 2 Монако 1:1 Ланс Лига 1 Монако 1:0 Ланс Кубок лиги Ланс 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ланс Кубок Ланс 3:0 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 0:0 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ланс Лига 1 Монако 1:2 Ланс Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ланс
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|18.
|Монако
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ланс
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Монако
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Ланс
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Монако
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|2.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|0
|3.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
|4.
|Ланс
|Фофана Секо
|2
|0
|0
|5.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|3.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
|4.
|Труа
|Каборе Исса
|1
|1
|5.
|Реймс
|Кафаро Матьё
|2
|0
Прогнозы на матч Монако 0:1 Ланс
Исход игры
Монако
85.9% (116)
Ничья
13.3% (18)
Ланс
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.65% (78)
Меньше
41.35% (55)
Обе команды забьют
Да
69.17% (92)
Нет
30.83% (41)
Популярный счёт
2:1 Монако
51.1% (69)
1:0 Монако
14.1% (19)
2:0 Монако
14.1% (19)
1:1 Ничья
11.1% (15)
3:1 Монако
3% (4)
4:2 Монако
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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